Escribe: Los Andes | Regional - 02:11h

Las autoridades regionales de Puno son cuestionadas por la poca voluntad que muestran para intervenir en zonas de frontera con proyectos de desarrollo.





El gerente general del Gobierno Regional de Puno, Ernesto Calancho Mamani, demostró ayer su poco conocimiento respecto a los acuerdos regionales y ordenanzas que aprueba el consejo regional, especialmente de los proyectos relacionados a la defensa de los territorios de Puno.

El consejo regional había aprobado la implementación del proyecto “Cordillera”; sin embargo, el Ejecutivo regional hasta el momento no ha tomado el interés de implementarlo, y así lo demuestra el gerente general Ernesto Calancho.

Ayer, al ser consultado sobre el tema, no pudo precisar ni el monto del proyecto ni mucho menos los componentes de la iniciativa que ha sido sustentado en el consejo regional por las autoridades del distrito de Ácora (Puno).

“No tengo el dato correspondiente, no lo tengo, no puedo decirlo exactamente, ya hemos dado la responsabilidad a la Subgerencia de Demarcación Territorial para que impulse ese proyecto, no lo tengo en mis manos los componentes”, expresó la autoridad.

Sin poder precisar mayores datos sobre la implementación del proyecto “Cordillera”, Calancho Mamani tampoco dijo qué proyectos se vienen planteando para intervenir las zonas de frontera, básicamente las limitantes con la región Moquegua.

Cabe recordar que el alcalde del distrito de Ácora, Félix Catacora Chura, había anticipado la poca voluntad del Gobierno Regional de intervenir con proyectos de desarrollo en zonas de frontera, pese al problema que se mantiene con la región Moquegua, respecto a la delimitación territorial.