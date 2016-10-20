Jueves 20.10.2016 | Actualizado 10:55 (hace 35 mins.)
La Federación de Folklore y Cultura de Puno, sorteó ayer el orden de presentación para los conjuntos en trajes de luces que participarán en la Festividad Virgen de la Candelaria 2017.
La convocatoria congregó a una gran cantidad de representantes en el interior del teatro municipal de la ciudad de Puno.
ORDEN DE PRESENTACIÓN TRAJES LUCES
1 CONFRATERNIDAD DIABLADA SAN ANTONIO
2 ESCUELA INTERNACIONAL DEL FOLKLORE CAPORALES DEL SUR
3 MORENADA RICARDO PALMA
4 TRADICIONAL MORENADA MAGISTERIAL
5 CAPORALES VIRGEN DE LA CANDELARIA VIENTOS DEL SUR
6 ASOCIACION FOLKLORICA CAPORALES VICTORIA
7 ASOCIACION FOLKLORICA SAMBOS CON SENTIMIENTO Y DEVOCION DEL BARRIO PORTEÑO
8 FRATERNIDAD FOLKLORICA TOBAS CENTRAL PUNO
9 TRADICIONAL REY MORENO SAN ANTONIO
10 ASOCIACION CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATIA- LAMPA
11 SIKURIS UNIVERSITARIO DE LA UANCV
12 CONJUNTO FOLKLORICO DEL CLUB JUVENIL ANDINO LA LLAMERADA DE LAMPA
13 CONJUNTO DE SIKURIS DEL BARRIO MAÑAZO
14 MORENADA CENTRAL GALENO
15 AGRUPACION CULTURAL SICURIS “JUVENTUD ROSALES ROSASPATA”
16 TRADICIONAL DIABLADA PORTEÑO
17 ASOCIACIÓN DE AYARACHIS SOMOS PATRIMONIO DE LA COSMOVISIÓN ANDINA PARATIA
18 CAPORALES CENTRO CULTURAL ANDINO
19 CONFRATERNIDAD MORENADA SANTA ROSA
20 AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS PROYECTO PUNO- BARRIO VALLECITO
21 CONJUNTO FOLKLORICO KALLAHUAYA SALCEDO CULTURA VIVA
22 CONJUNTO DIABLADA AZOGUINI
23 AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS DEL ALTIPLANO DEL BARRIO HUAJSAPATA- PUNO
24 ASOCIACION FOLKLORICA WACA WACA DEL BARRIO SANTA ROSA
25 ORGANIZACIÓN CULTURAL ARMONIAS DE VIENTOS HUJMAYA
26 REY MORENO LAYKAKOTA
27 ASOCIACION CULTURAL CAPORALES CENTRALISTAS- PUNO
28 ASOCIACION MORENADA PORTEÑO
29 AGRUPACION KULLAHUADA VICTORIA
30 ASOCIACION CULTURAL HERALDOS SANGRE AYMARA- ILAVE
31 ASOCIACION FOLKLORICA DIABLADA CENTINELAS DEL ALTIPLANO
32 CONJUNTO DE ARTE Y FOLKLORE SICURIS “JUVENTUD OBRERA”
33 CONFRATERNIDAD MORENADA INTOCABLES JULIACA MIA
34 CONJUNTO SEÑORIAL WACA WACA PORTEÑO
35 CONJUNTO DE MUSICA Y DANZAS AUTOCTONAS WIÑAY QHANTATI URURI DE CONIMA
36 ASOCIACION CAPORALES ROMEOS DE CANDELARIA
37 CONJUNTO JUVENTUD TINKUS DEL BARRIO PORTEÑO
38 ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS “SAN FRANCISCO DE BORJA” – YUNGUYO
39 FABULOSA MORENADA INDEPENDENCIA
40 EXPRESION CULTURAL MILENARIO DE SICURIS INTERNACIONAL “LOS ROSALES ROSASPATA “
41 ASOCIACION ESPECTACULAR DIABLADA BELLAVISTA
42 CONJUNTO FOLKLORICO “CAPORALES DE LA TUNTUNA MIRAFLORES”
43 MORENADA SAN MARTIN
44 CONFRATERNIDAD CULTURAL WACAS PUNO
45 ASOCIACION JUVENIL PUNO SICURIS 27 DE JUNIO
46 CENTRO SOCIAL KULLAWUADA CENTRAL- PUNO
47 CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CULTURAL “ARCO BLANCO”- PUNO
48 CONJUNTO FOLKLORICO ” MORENADA AZOGUINI”
49 CONJUNTO “SURI SIKURIS CIUDAD DEL LAGO”
50 ASOCIACION DE ARTE Y FOLKLORE CAPORALES SAN JUAN BAUTISTA
51 SEÑORIAL REYES MORENOS DEL BARRIO MAÑAZO
52 DIABLADA CONFRATERNIDAD HUASCAR
53 MORENADA HUAJSAPATA
54 AGRUPACION CULTURAL MILENARIA DE SICURIS INTERNACIONAL “HUARIHUMA” – ROSASPATA- HUANCANE
55 CONJUNTO LOS DOCTORCITOS BARRIO LAYKAKOTA
56 ASOCIACION CULTURAL SIKURIS KALACAMPANA
57 ASOCIACION FOLKLORICA VIRGEN DE LA CANDELARIA AFOVIC
58 MORENADA CENTRAL PUNO
59 CENTRO DE EXPRESION CULTURAL SIKURIS WAYNA MARKA- HUATASANI
60 CONJUNTO AUTENTICOS AYARACHIS DE ANTALLA-PALCA
61 CONJUNTO ZAMPOÑISTAS JUVENTUD PAXA “JUPAX”
62 DIABLADA CONFRATERNIDAD VICTORIA
63 CONJUNTO CONFRATERNIDAD MORENADA ORKAPATA
64 ASOCIACION CULTURAL DE SIKURIS INTERCONTINENTALES LOS AYMARAS -HUANCANE
65 FRATERNIDAD JUVENTUD KULLAHUADA SAN FRANCISCO DE BORJA “RUECAS DE ORO” YUNGUYO
66 CONJUNTO DE SIKURIS GLORIOSO SAN CARLOS- PRIMARIA
67 ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA CAPORALES HUASCAR
68 PODEROSA Y ESPECTACULAR MORENADA BELLAVISTA
69 SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA
70 ASOCIACION FOLKLORICA TINKUS “SEÑOR DE MACHALLATA”
71 CENTRO CULTURAL MELODIAS ILAVE
72 ASOCIACION CULTURAL INCOMPARABLE GRAN DIABLADA AMIGOS DE LA PNP
73 GRAN MORENADA SALCEDO
74 AGRUPACION CULTURAL SICURIS CLAVELES ROJOS HUANCANE
75 ASOCIACION FOLKLORICA CAPORALES SAN VALENTIN
76 ASOCIACION CULTURAL ZAMPOÑISTAS LACUSTRE DEL BARRIO JAE
77 MORENADA LAYKAKOTA
78 ASOCIACION CULTURAL DE SICURIS FUERZA JOVEN PUNO
79 REY CAPORAL INDEPENDENCIA
¿Cree que Pedro Pablo Kuczynski cumplirá las promesas que le hizo a Puno?