Escribe: Germán Alejo | Regional - 00:16h

La abogada Marisela Romero Herrera, quien actualmente se desempeña como especialista de personal de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Puno, aparentemente comete excesos respecto al cumplimiento de sus obligaciones, en desmedro de los trabajadores que están a su cargo.

La referida servidora de la UGEL Puno hace lo que mejor le parece, sale de su oficina cuando le dA la gana, y lo peor es que no respeta el procedimiento administrativo para salir de su despacho, así fuera a alguna actividad de la institución.

Todos los funcionarios del sector público, cuando salen de su institución, deben de tramitar su papeleta de salida ante la autoridad correspondiente; pero en el caso de la especialista de personal, esta debe salir de la oficina con la autorización del director de la UGEL Puno.

No obstante ello, Marisela Romero Herrera no respeta ese procedimiento, según se puede verificar en una papeleta de salida que ella tramita el 22 de setiembre del 2016, donde no se observa la firma del director de la UGEL Puno, David Gregorio Cornejo Mamani.

Según la papeleta de salida incompleta, ella deja el despacho para acudir al festival de Capacidades de Comunicación y Matemática en la isla Amantaní (Puno), y ella misma es la que firma por el jefe de área y por especialista de personal, el cargo que ostenta en la actualidad.

Además de ello, es menester mencionar que los trabajadores de la UGEL Puno se quejan por la actitud que asume frente a ellos, en algunas oportunidades abusando de sus funciones.

“Todo funcionario o servidor público debe de presentar su papeleta de salida debidamente autorizada para sustentar su ausencia”

REGLAMENTO DE LA UGEL