Desde el 2017, la sub prefectura del distrito de Ananea contará con un local propio, que a partir del siguiente año se convertirá en un centro cívico que agrupe a diferentes instituciones y para brindar atención a la población,

La infraestructura está situada en el centro de la ciudad, cuenta con diversos ambientes como oficina, sala de espera y otros. Las obras serán priorizadas en los talleres descentralizados del presupuesto participativo en el ejercicio fiscal 2017.

“Las necesidades son múltiples, no se puede permitir que un órgano del gobierno central no cuente con oficina propia, cumplimos con entregar este local, con el compromiso de construir una nueva infraestructura en el próximo año, reconocemos el ímpetu del sub prefecto distrital de nuestro distrito y el trabajo constante y articulado de los tenientes gobernadores y el aporte de algunos ciudadanos que coadyuvan en el desarrollo de nuestros centros poblados, barrios y comunidades campesinas”, manifestó Samuel Chambi Sánchez alcalde distrital de Ananea.