Escribe: Hugo Apaza | Regional - 00:07h

“La gesta del 4 de noviembre”, es el título del nuevo libro del reconocido historiador Hugo Apaza, el cual saldrá bajo el sello editorial de Hijos de la Lluvia, con auspicio de la Municipalidad Provincial de San Román –Juliaca. Ahora que se recuerda, justamente, este importante acontecimiento en la historia reciente de la región (el 04 de noviembre de 1965), nos complace presentar un extracto del citado texto.

6.1. DÍA 03, EL DESAIRE:

Desde fines de octubre de 1965, los problemas de Juliaca ya eran de conocimiento a nivel nacional, y los poderes Ejecutivo y Legislativo sabían perfectamente los motivos que originaron el paro en esta parte del país; es más, el Ministro de Gobierno y Policía era el que estaba mejor informado, por eso envió contingentes policiales y puso en alerta al Ejército del departamento de Puno. Pero, con un cinismo inexplicable, aquel Ministro aseveró desconocer los problemas de Juliaca, como veremos a continuación.

En la víspera del paro programado cundía la tensión en Juliaca, y los medios de comunicación de Lima, Arequipa, Cusco y la región prestaron mayor atención a la Perla del Altiplano por el suceso que se avecinaba, cuyos titulares y noticias eran realmente alarmantes.

En horas de la mañana de aquel día 03 de noviembre de 1965, vía aérea arribó a Juliaca una delegación del Gobierno Central encabezado por el Ministro de Gobierno y Policía*, Dr. Javier Alva Orlandini, Acompañado de altos funcionarios de su portafolio, los parlamentarios Leoncio Cárdenas y Jaime Serruto y dirigentes del Plenario Nacional de Acción Popular.

Ante esta llegada, una Comisión de autoridades encabezadas por el alcalde de Juliaca, dirigentes y vecinos de Juliaca, fueron al aeropuerto calcetero a recibirlo, entregarle algunos documentos, exponer sus quejas y esperar respuestas afirmativas. Sin embargo, el Ministro no recibió los petitorios y dijo no conocer los problemas de esa localidad y que su viaje obedecía concretamente a una invitación que le formularon para inaugurar obras en Puno. “He venido a inaugurar el mercado de Azángaro y nada más”, sentenció con evidente altanería; y demandó al alcalde de San Román que persuadiera al pueblo a fin de que no adopten actitudes violentas, pues de lo contrario iban a ser reprimidos de acuerdo a lo dispuesto por la ley; no obstante, a insistencia de la delegación juliaqueña, el Ministro prometió dialogar en horas de la tarde con mayor tranquilidad. Dicho esto, la Comitiva Ministerial, burlando las expectativas calceteras, abordó los vehículos que les aguardaban y se dirigieron raudamente hacia Azángaro a inaugurar obras inconclusas (puente y mercado). El Ministro Javier Alva, en Azángaro, fue declarado Huésped Ilustre, a la vez que recibió un enérgico discurso de bienvenida del alcalde Mauro Paredes.

Ante la ausencia de la delegación oficialista en Juliaca, las autoridades políticas y municipales inmiscuidas en el conflicto anunciaron que a las 16.00 horas se realizaría una reunión de Alto Nivel, oportunidad en la cual, bajo la Presidencia del Ministro de Gobierno y Policía Dr. Javier Alva Orlandini y asistencia de las autoridades de Juliaca y Puno, se debatiría el problema con el propósito de evitar el estallido del conflicto. Es decir, que esa entrevista sería exclusivamente para evitar la huelga que tenía proyectada el pueblo juliaqueño. Ante esta posibilidad de apaciguamiento, la autoridad política de Juliaca, Sr. Miguel Figueroa Durand, manifestó que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio, dentro del marco de la comprensión; dijo esto esperanzado en que la reunión de Alto Nivel tendría éxito, y así se estaría cumpliendo los acuerdos de Paucarcolla. Asimismo, el Comité de Paro emitió un comunicado invitando a la ciudadanía a que participe de esta reunión, por ser un compromiso de honor, en la que el pueblo de Juliaca haría respetar sus derechos.

Cuando la Comitiva Ministerial emprendió el retorno de Azángaro, cometió un gravísimo error que encolerizó a la población de Juliaca, que desde temprano se encontraba en la Plaza Bolognesi aguardando al Ministro Alva. Ocurrió que esta delegación ministerial, en una actitud repudiable y desleal, atravesó la ciudad por un camino inhabitual (posiblemente por detrás del Cuartel Bolognesi), pasando de esta manera de largo hacia la ciudad de Puno**, faltando así a su promesa de diálogo y de escuchar la voz del pueblo juliaqueño. Esta conducta ingenua o alevosa del Ministro de Gobierno y Policía, Javier Alva Orlandini, atizó la ira calcetera, y esa misma noche, en una multitudinaria asamblea, se ratificó el Paro General ampliándolo a 48 horas, es decir, los días 4 y 5 de noviembre, con cierre de todo tipo de establecimientos, con marchas y manifestaciones públicas; y, a pedido de la lideresa Naty Soto, se dieron instrucciones para hacer barricadas para bloquear todas las vías de comunicaciones. Esa noche también se oyeron arengas de diversa índole. Así se echaron las bases de un Paro total y con grandes repercusiones.

Esta determinación se informó a la población juliaqueña a través de parlantes primero, y luego se difundió el Comunicado Nº 6 suscrito por el Alcalde y el pleno del Comité de Paro la noche del 3 de noviembre de 1965 por medios radiales locales; el texto del mencionado documento expresa:

El Comité de Paro, acatando la decisión unánime y multitudinaria, asumida por el pueblo de Juliaca en la gran manifestación popular realizada el día de hoy ante el fracaso de las negociaciones emprendidas con representantes del Poder Ejecutivo, acuerda:

1.- Poner en conocimiento de la ciudadanía en general, que el Paro comenzará indefectiblemente a las Cero horas del día 4 de noviembre, o sea esta noche, el mismo que por acuerdo unánime tendrá una duración de cuarentiocho horas.

2.- El Comité de Paro, en tal situación, considera oportuno hacer un llamado al Pueblo de Juliaca y distritos, que adopten una postura serena, acatando el Paro General, con el objeto de evitar situaciones riesgosas para sus mismas personas e intereses.

Las dos emisoras radiales, Radio Juliaca y Radio El Sol de los Andes, fueron los principales voceros del mensaje de protesta totalmente justa. Fue Radio El Sol de los Andes la que con mayor fuerza y contundencia llamaba a la lucha e incitaba a la justificada rebeldía.

6.2. DÍA 04, PARO GENERAL:

a) Movilizaciones iniciales:

El Paro se inició a las cero horas del día jueves 4 de noviembre de 1965. Una carga de dinamita rubricó el comienzo de una explosiva violencia, informaba con esas alarmantes palabras un medio de prensa. Contrario a lo acostumbrado la población se movilizó desde medianoche, y así prácticamente, se apoderaron de la ciudad. Aproximadamente a la 1.00 de la madrugada se realizó una última reunión de coordinación entre el Alcalde, regidores, Comité de Paro y dirigentes populares, la misma que concluyó con la intervención de la Sra. Naty Soto, quien arengó a la gente A luchar hasta el final. Luego la asamblea popular se disolvió y cada grupo de vecinos se dirigieron a sus respectivos sectores a fin de crear las condiciones para garantizar el éxito del Paro.

Aquel día Juliaca amaneció con el cielo nublado, con banderas peruanas izadas en los cerros, con las carreteras troncales y el ferrocarril bloqueados, para impedir el ingreso y salida de vehículos; desde el comienzo la paralización era total, pues se suspendieron el tránsito vehicular (motorizado y no motorizado), ferrocarriles, actividades comerciales, mercados, servicios postales, teléfonos, escuelas, colegios, universidad, inclusive el Aeropuerto canceló sus servicios. La administración pública, los bancos, la municipalidad y demás entidades públicas y privadas cerraron sus puertas.

El Comité de Paro dirigido por el Sr. Mario Traverso, a través del comunicado Nº 7 fechado el 4 de noviembre de 1965, trasmitió un mensaje de orientación a la población calcetera, a fin de que se comporte adecuadamente durante el desarrollo de la medida de protesta; el texto de dicho documento es el siguiente:

El Comité de Paro, pone en conocimiento de la ciudadanía, que, con el objeto de lograr que el Paro alcance el éxito esperado, se ha nominado Policía Civil, los cuales llevan como identificación un brazalete de color azul en el brazo izquierdo, quienes están encargados de resguardar el orden, pero no de dar directivas. Así mismo los miembros del Comité de Paro, portan en el brazo izquierdo un brazalete de color verde para su identificación.

El Comité de Paro, nuevamente hace un llamado a todo el pueblo de Juliaca a fin de que se abstengan utilizar vehículos, bicicletas o cualquier medio de locomoción, ya que no se les puede otorgar ninguna garantía.

Asimismo, se recomienda a la ciudadanía, mantener la cordura y orden, durante el Paro acordado de 48 horas para evitar futuras responsabilidades; haciéndose presente que por cualquier incidente que ocurra, la responsabilidad, será personal.

Las medidas de seguridad oficiales fueron extremas y hasta exageradas, pues la autoridad ordenó que salieran la policía y el ejército, los mismos que se apostaron en lugares estratégicos con armas ligeras y pesadas. El periodismo que seguía de cerca este suceso, con claros atisbos sensacionalistas, llegó a escribir en titular: JULIACA, prácticamente está en pie de guerra.

A eso de las 6.30 de la mañana ocurrió el primer choque entre pobladores y policías, en la Av. Manuel Núñez Butrón, cerca al hospital general. Las fuerzas del orden dispersaron a una turba que arrojó una andanada de piedras.

Ese día, por lo menos, se produjeron seis encuentros. El populoso Barrio Cerro Colorado, fue el primer escenario de violencia, luego la plaza Bolognesi, en donde se allanó el local del Municipio, y luego la represión se intensificó en las calles San Román y Dos de Mayo, puesto que en esas inmediaciones se encontraba la Plaza Grau (hoy centro comercial Nº 2), el Chupeqato, el edificio Cáceres y las instalaciones de la emisora radial Sol de los Andes, desde donde insistentemente se instaba a la población a mantener la rebeldía.

Tal como se había acordado, la población en huelga general, paulatinamente se iba reuniendo en la plaza Grau y otros sectores, en donde se atizaba la efervescencia de lucha, y luego de ordenarse, preparar las arengas y extender sus grandes carteles y bambalinas, se dirigieron hacia la Plaza Bolognesi por la calle San Román. A eso de las 10.45 de la mañana era cada vez más creciente la protesta popular, las principales calles y avenidas fueron tomadas por más de diez mil personas. El grito multánime fue ¡Agua, desagüe y luz! Mientras el grueso de los manifestantes ocupaba las principales calles de la ciudad, otro grupo de huelguistas, sacaron algunos rieles y durmientes del ferrocarril al observarse movimientos de trenes.

b) La provocación:

Las autoridades de Puno, teniendo pleno conocimiento que en Juliaca el Paro era total, cometieron la imprudencia de enviar seis vehículos pertenecientes a la Universidad Nacional Técnica del Altiplano y a la Corpuno; estos carros formaban parte del convoy que iban al aeropuerto de Juliaca y transportar al Presidente de la Cámara de Diputados (Enrique Rivero Vélez), ministros (de Justicia y Fomento), parlamentarios y otros funcionarios del régimen invitados a los festejos de Puno.

Cuando estos vehículos fueron interceptados por los huelguistas, a eso de la 1.10 de la tarde éstos provocativamente se introdujeron violentamente entre los numerosos ciudadanos que estaban ubicados en la carretera, casi prácticamente atropellándolos, pero más pudo la fuerza de los pobladores calceteros quienes impidieron que los vehículos continuaran con su marcha, ante esta actitud los ocupantes de los carros se mostraron sumamente beligerantes, En uno de estos vehículos (de la Corpuno) se encontraba el Teniente del Ejército José Yale Morales, que sacó su revólver para amedrentar a la turba; esta temeraria actitud provocó que alguien lanzara una piedra e hiriera el cráneo del militar quien luego fue conducido a la Clínica Americana para su tratamiento. En aquel encuentro también fueron heridos el Guardia Héctor Castro Cáceres y otros dos no identificados en ese momento. Al verse cercados solicitaron apoyo policial y militar

El grupo de huelguistas que estaba apostado en las afueras del lado Sur de la ciudad, lograron detener la marcha de los vehículos provocadores, arrojando piedras. Apedrearon a los coches e incluso volcaron e incendiaron dos carros perteneciente a la Corpuno y a la UNTA (60159 y 44794). La policía trató de impedir el ataque contra los vehículos, sin ningún éxito pues el ánimo de los huelguistas pudo más y sólo la naturaleza evitó que las demás unidades sufrieran igual suerte; ya que en esos momentos se desató una lluvia torrencial y la gente tuvo que guarecerse. Respecto a este episodio, el periodista Marcos Valencia, indica que entre los cientos de personas se encontraban los escritores Valcárcel y Parada. Aprovechando que el espacio estaba libre, del Cuartel de Juliaca salieron tractores que procedieron a derribar las barricadas al mismo tiempo que arribaron más efectivos policiales de asalto, es decir, los refuerzos procedentes de Lima, Arequipa y Puno.

En este acto de provocación e incendio de vehículos no estuvo presente el Alcalde Cáceres ni los miembros del Comité de Paro, quienes al enterarse del hecho y ver las grandes humaredas, acudieron al escenario acompañados de otros dirigentes; allí se convocó a la gente y el Alcalde censuró aquella actitud y con palabras subidas de tono llamó la atención a aquellas personas.

c) El holocausto

Pasado las dos de la tarde del día 4 de noviembre de 1965, la policía de asalto y los militares ya habían llegado al lugar y empezaron a limpiar la carretera que estaba bloqueada con piedras de todo tamaño. Para la ciudadanía en huelga, esta actitud significó también otra abierta provocación, por ello es que la gente empezó a protestar con gritos y silbidos, pero la policía se les acercó apuntando con sus armas e identificaron entre la gente al Alcalde calcetero y miembros del Comité del Paro, y decidieron avanzar hacia ellos. El Alcalde hizo un llamado a la calma, pero el desborde popular se hizo incontrolable, pues la población se dio cuenta que el objetivo de la policía era capturar al burgomaestre.

Al promediar las dos y treinta de la tarde estalló el polvorín. La actitud de limpiar la vía Juliaca-Puno y la intención de atrapar al Alcalde, fue lo que provocó una ira mayúscula en la población, pues en ese momento volvió la gente y la policía abrió fuego y lanzó bombas lacrimógenas, la población lanzó piedras para defender a su autoridad y otros dirigentes; de esta manera se empezó a reprimir violentamente a la población civil que apresuradamente se dispersó en diversas direcciones. La mayor parte de la población avanzó hacia el Cerro Colorado, y de allí fueron desalojados por el ejército y la policía, ante esto la población protestante se refugió en el interior de la ciudad.

En esos choques desequilibrados cayeron varios heridos y los arrestados ascendían a no menos de 20, dentro de estos se encontraba el burgomaestre Luis Cáceres Velásquez, quien a viva fuerza fue vejado y sometido por la policía de asalto e introducido en un vehículo policial, para ser trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil (Plaza Bolognesi) y más tarde a la ciudad de Puno, conjuntamente con otros cabecillas, entre los que se encontraban los periodistas Sergio Dávila Urquiza y Luis Cervantes Ticona, así como el presidente del Comité de Paro Víctor Záferson. Los miles de ciudadanos que presenciaron la captura y ultraje del alcalde Cáceres se enardecieron y exigieron su inmediata libertad, y como respuesta recibieron mayor represión.

Aproximadamente a las 4.20 de la tarde de aquel aciago día la población en pie de lucha llegó a converger en la Plaza Bolognesi desde las calles Bracesco, San Román, 09 de Diciembre y Mariano Núñez, exigiendo la libertad del Alcalde y sus dirigentes. Así, la Comisaría policial estaba rodeada y era víctima de la enardecida población. La Comisaría estaba en peligro de ser tomada por la población, pero la policía no intervino hasta que alguien intentó incendiar un vehículo Land Rover de la Guardia Civil que estaba estacionado en la puerta de la Comisaría, al mismo tiempo que otro vehículo policial era apedreado. Ante la gravedad de la situación, los policías abandonaron su recinto y el encuentro con la población civil fue inevitable; los policías salieron con ametralladoras ligeras y metralletas; tenían órdenes de disparar, e inmisericordemente arremetieron contra la muchedumbre que pedía justicia, atención a sus demandas y libertad de su alcalde. Los tiros no fueron al aire. A partir de entonces el panorama fue escalofriante.

La guardia de asalto tomó a la fuerza las instalaciones de la Municipalidad de Juliaca que funcionaba al lado de la Comandancia, y desalojó a sus ocupantes de manera abrupta arrastrándolos a quienes se oponían, sin respetar edad o si eran o no mujeres.

El enviado especial del diario Correo de Lima, Fidel Méndez Tello, testigo presencial de aquellos hechos, llegó a describir las dramáticas escenas de la siguiente manera:

El ruido de las ráfagas y los disparos de fusil se mezclaban con los gritos, los insultos, el rebotar de las piedras. Había heridos que se retorcían sobre el pavimento y los jardines de la plaza Bolognesi, guardias que avanzaban disparando desde el suelo. Era de día, pero uno podía sentir la luz brillante de las ametralladoras.

Las enfermeras llegaron con las ambulancias. Las había de blanco, las que venían del Hospital de Juliaca y de la Clínica Americana, junto con los médicos de la Unidad de Salud, también las había de verde, las voluntarias de la Cruz Roja, apenas adolescentes que se metieron de frente al sitio donde estaban los heridos. Una de ellas, con su uniforme verde, y su cruz roja en el brazo, con su rostro moreno de muchacha inocente... vi que estaba llorando y sentí un nudo en la garganta. La chica se limpió la cara con el revés de una mano y siguió ayudando a los heridos.

Luego de media hora de enfrentamientos, la Plaza Bolognesi fue tomada por la Policía de Asalto, debido a la oportuna intervención de los refuerzos provenientes de la Guardia Republicana y el Ejército. En vista de que las condiciones de seguridad de aquella Comandancia no ofrecía garantías es que el ministro ordenó el traslado del Alcalde a Puno, y para despejar la ruta se acentuó la represión.

En horas de la tarde la represión se intensificó en la zona del Chupeqato, pues la policía ingresó luego a la ciudad lanzando bombas lacrimógenas. Las balas y las bombas lacrimógenas reventaban por doquier y la población sólo atinaba a defenderse con su cuerpo y con gritos de protesta. Hombres y mujeres se enfrentaron sin temor a las balas y varas policíacas. La población civil que era dispersada, rápidamente se reagrupaban para frenar la arremetida militar, pero, menos pudo la fuerza desarmada, que sólo atinó a retroceder y defenderse de la masacre en marcha. Fueron mudos testigos de esta violación de los derechos fundamentales los kioscos de calamina que existían en esta zona de la ciudad. El objetivo de la policía era capturar el edificio Cáceres y la emisora Sol de los Andes, pero la población las defendió con sus vidas.

En el fragor de este ataque policial, los heridos caían, los detenidos eran brutalmente golpeados y los últimos baluartes de resistencia eran asaltados sin misericordia. El edificio Cáceres, donde se habían refugiado algunas personas, fue violentamente tomado por el aparato represivo y en su interior la masacre continuó, y allí, frente a la Oficina de Agua Potable, fue mortalmente herido el estudiante cornejino y joven mártir Santiago Mamani López de 18 años de edad.

Radio El Sol de los Andes, ubicada en la segunda cuadra del Jr. Dos de Mayo, no interrumpió sus transmisiones y se dirigía al departamento, al Perú y al mundo con las puertas cerradas (trancadas por dentro); afuera la población opuso obstinada resistencia a la policía, pero finalmente fue violentado, ocupado y silenciado por las fuerzas policiales. Algunos de sus bravos periodistas y locutores-agitadores que allí se encontraban, a fin de no caer en manos de la represión tuvieron que huir por los techos de calamina de las viviendas vecinas, otros fueron detenidos como el periodista Sergio Dávila Urquiza.

Fueron muchos los detenidos que han sido conducidos a la Comisaría de Juliaca, y a donde los grupos de manifestantes concurrieron exigiendo su inmediata libertad y de donde también fueron violentamente dispersados y perseguidos, las partes elevadas de Juliaca sirvieron de resguardo de los manifestantes.

Por fin, la ciudad fue controlada en horas de la noche, gracias a la coordinada acción del Ejército, Guardia Civil, Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), esto solo a fuerza de las armas y la violencia. Para completar la jornada de pacificación, la PIP efectuó una silenciosa redada deteniendo a otras 22 personas que, según ellos, se aprestaban a reorganizar el Paro.

A esas alturas dos camiones del Ejército recorrían la ciudad con altavoces ordenando a la población a permanecer en sus domicilios. Perifoneaban diciendo: ¡Quédense en sus casas... no salgan a las calles... las Fuerzas Armadas repelerán con toda energía cualquier agresión!

Calmada la violencia policial reinaba gran incertidumbre en la población en huelga, pues no sabían qué acciones efectuar, ya que sus principales dirigentes habían sido capturados; esa noche Trascendió que el Burgomaestre juliaqueño ha sido puesto a disposición del Juez Instructor, acusado de ataque a la Fuerza Armada, de obstaculizar vías de comunicación y de agitador. Lo mismo ocurría con los demás detenidos.

Ante este sombrío panorama, en horas de la tarde del día 4, algunos vecinos logran reunirse y formaron comisiones con dos tareas específicas: Solicitar la libertad del alcalde y los demás detenidos, y reorganizar el Comité de Paro. Con respecto al primer punto se formó una comisión de vecinos encabezados por el Sr. Juan Ávila Peña, que viajó a la ciudad de Puno, este hecho fue informado por la prensa en los siguientes términos: En horas de la tarde, una comisión de vecinos de Juliaca, se trasladó a Puno, habiéndose entrevistado con el Ministro de Gobierno Dr. Javier Alva Orlandini. Se solicitó la libertad inmediata del Alcalde Cáceres Velásquez, así como de los miembros del Concejo y del Comité de Huelga; esta petición fue rotundamente denegada.

Con respecto a la ausencia de varios miembros del Comité de Paro, se acordó constituir un Comité Cívico de Emergencia, presidido por el consecuente vecino Mario Traverso Rivera.

6.3. DÍA 05, JULIACA NO SE RINDE

Arrestados el Alcalde, los integrantes del Comité de Huelga y muchos otros dirigentes, la población se reorganizó y logró constituir un COMITÉ CÍVICO presidido por el vecino Mario Traverso. Dicho Comité, alentado por la efervescencia popular, se pronunció por la continuación del Paro hasta que todos sus dirigentes salieran en libertad. Juliaca no se rinde, sentenció el Comité que había pasado a la clandestinidad.

Luego de los luctuosos sucesos del día 4, al día siguiente Juliaca amaneció en silencio, con banderas izadas a media asta y con crespones negros en señal de luto, con las calles y plazas ocupadas por las fuerzas militares. Efectivos de la Guardia de Asalto de Lima y Arequipa, al lado de miembros del Ejército de Juliaca y los Rangers de la División de Pomata, patrullaban las calles en carros y con las metralletas en mano. En las primeras horas reinaba una tensa calma.

Una camioneta del Ejército y otra de la policía, recorrían las calles de la ciudad perifoneando mensajes disuasivos. En el pavimento de la Plaza Grau y Chupeqato se veía grandes manchas de sangre, dando la impresión de que se hubieran arrastrado a los heridos. Las manchas de sangre eran lavadas con kerosene por la policía. Y en el mercado popular de Chupeqato, los puestos de madera están perforados por innumerables impactos de bala. Así informaba el diario Correo de Lima. Las manchas de sangre también estaban frescas en la plaza Bolognesi, Jr. San Román, Jr. Dos de Mayo, edificio Cáceres y otros escenarios de violencia.

Debido a la gravedad de los acontecimientos, y para evitar cualquier intento de rebrote de protesta, se realizaron cambios de estrategia de control político-militar; y es así que el día 5, intempestivamente, el Jefe de Estado Mayor de Juliaca, Teniente Coronel EP. Eduardo Salhuana asumió el comando de la plaza, lo que significa que en esas circunstancias de crisis política, la jefatura de la zona la había asumido el Comandante Salhuana y ya no la Subprefectura ni la Guardia Civil.

Ocupada militarmente, Juliaca seguía empeñada con obstinación en un Paro General que sólo concluiría, según anuncio del Comité Cívico, cuando el Alcalde sea puesto en libertad y que las tropas armadas se retiren de Juliaca.

Al igual que el día 4, el 5 también El comercio no abrió sus puertas y las oficinas estatales tampoco atendieron. El cierra-puertas fue general.

En la mañana, grupos de personas se reunieron en los alrededores de la ciudad, portando banderas peruanas con crespones negros. A las 12 del día, estas asambleas de emergencia, fueron disueltas a través de la intervención de la policía y el ejército.

Debido a que Radio Juliaca tenía una orientación política diferente a la de los hermanos Cáceres, esta emisora reinició sus transmisiones en forma restringida, ya que sólo pasa boletines oficiales e informaba versiones y acciones efectuadas por las autoridades oficialistas.

Con el objeto de observar, en el lugar de los hechos los luctuosos sucesos acaecidos en la Perla del Altiplano, arribaron a Juliaca autoridades del régimen, pero no se quedaron, y entre ellos Llegó también el Prefecto accidental de Puno, Víctor Villavicencio a entrevistarse con las autoridades locales y dar instrucciones para frenar cualquier otro brote de violencia. Su presencia no significó casi nada debido a que el control de la ciudad la había asumido la autoridad militar y policial debido a que reinaba el toque de queda.

El día 5 en la mañana hubo un gran despliegue policial y ciudadano. Miles de pobladores se trasladaron hacia la carretera que va al aeropuerto de Juliaca, las personas fueron a dicho sector con dos motivos: abuchear al Ministro que retornaría a Lima, así como para dar la bienvenida a los diputados Cáceres que habían anunciado su llegada desde Lima. Ese día el único brote de violencia fue el ligero apedreamiento a los vehículos que transportaban a la comitiva oficial hacia el aeropuerto de Juliaca; inclusive las fuerzas del orden se vieron obligadas a hacer disparos al aire. A las 9.40 a.m. en el avión presidencial viajó de regreso a Lima el Ministro de Gobierno y Policía, en compañía de los Generales GC Manuel Corrales Tello, Fernando Robinson, el Coronel GR Oscar Zamalloa y el Senador Juan Zea Gonzáles. ¿Cómo estaría la conciencia y estado de ánimo del Ministro en aquel entonces?

(…)

6.5. PRIMEROS RESPONSABLES:

¿Quiénes reprimieron al pueblo de Juliaca? Aquel 04 de noviembre la violencia policial fue desproporcional y abusiva. La población de Juliaca fue atacada e intimidada por la Policía de Asalto de Arequipa y Lima, por la Guardia Civil de Juliaca y Puno, por la Guardia Republicana, por la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), por efectivos del Ejército del GAC Nº 4, y por el Regimiento de Caballería Nº 9 de Pomata (Rangers de la División de Pomata).

¿Quién dirigía las operaciones y daba órdenes e instrucciones para que se arremetiera tan cruelmente a un pueblo que sólo protestaba clamando justicia y atención a sus necesidades? El directo responsable fue sin duda el propio Ministro de Gobierno y Policía, Javier Alva Orlandini, quien como sabemos llegó a Juliaca el día 3 de noviembre y en la noche del 4, debido a los asuntos urgentes que enfrentaba despachaba en la Comandancia de la Guardia Civil, donde centralizó su labor oficial. Desde la ciudad de Puno, daba instrucciones, coordinaba acciones con otras autoridades, a quienes daba su apoyo y razón e hizo suspender las garantías constitucionales por 30 días. En cambio, el coronel Manuel Corrales Tello, Director General de la Guardia Civil, fue quien dirigió personalmente las operaciones desde su Cuartel General ubicado en el cuarto Nº 6 del Hotel de Turistas de Puno.

Estas autoridades nacionales coordinaban sus acciones con el Teniente Coronel EP Eduardo Salhuana, Jefe del Grupo de Artillería Nº 4, quien asumió el comando de la ciudad el día 5 de noviembre, y con la autoridad policial Comandante GC Rómulo Alván Carrión.

La responsabilidad no sólo fue un asunto policial y militar, sino también político. Esta situación afectó la vida política y social del departamento y del país. Se desprestigiaron muchos políticos al mismo tiempo que otros se encumbraron. La responsabilidad política recayó en el régimen de Fernando Belaúnde Terry, sus ministros y sus parlamentarios (Acción Popular y Democracia Cristiana). En cambio Juliaca salió a la palestra pública nacional como un pueblo emergente y luchador.

NOTAS

* El Ministerio de Gobierno y Policía tuvo una vigencia legal desde 1896 hasta 1968. En la actualidad pervive este portafolio como Ministerio del Interior.

** El Ministro Alva habría tomado esta decisión a insinuación del diputado Jaime Serruto que viajaba con él y otros dirigentes de Acción Popular. No olvidemos que en Puno los influyentes Acciopopulistas fueron el Alcalde lacustre y el Director del Diario Los Andes.