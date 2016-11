Escribe: Richard Mamani | Regional - 08:14h

El destacado ingeniero civil actualmente es perito judicial vigente en el Área de Ingeniería de la Corte Superior de Justicia, por lo que realiza trabajos de ingeniería, consultoría, investigación y evaluación de obras; también fue exrepresentante del Colegio de Ingenieros de Puno en el tema de saneamiento básico, y excandidato a la alcaldía de la provincia de San Román.

¿Cómo evalúa la gestión del gobernador regional de Puno, Juan Luque Mamani?

Es una gestión que no está teniendo éxito, no se ve obras aquí en la provincia de San Román y a nivel regional tampoco. Existe un descontento generalizado en la población, se puede decir que es una gestión deficiente.

¿Y cómo califica la gestión del alcalde de San Román, Oswaldo Marín?

Es ineficiente. No ha tomado decisiones en su oportunidad, sobre todo en obras muy importantes, principalmente en el drenaje pluvial, que es una obra que se encuentra paralizada hasta la fecha. Por otra parte, tenemos el problema del bypass de la salida Cusco, que está abandonado; hay anuncios sobre esta que no se vienen llevando a cabo, ahora no existen obras de envergadura, con los cuales se pueda decir que Juliaca se está encaminando al desarrollo, hay más bien obras menores que se ejecutan con el presupuesto municipal, pero esto no logra un significativo avance en el desarrollo de la ciudad.

¿Qué puede esperar la población juliaqueña respecto a la obra del drenaje pluvial?

Bueno, se nota que hay bastante desinterés de parte de la autoridad local, no se ha avanzado nada en pro del reinicio de la ejecución de la obra, sabemos que ya en el mes de abril el Ministerio de Vivienda ha requerido que se haga un peritaje técnico y otros requisitos, pero no se ha avanzado nada. Se ha hecho las convocatorias para el peritaje, pero estas han quedado desiertas, y frente a esto la autoridad no toma una decisión contundente. Si bien no ha habido postores, puede tomar otro tipo de decisiones, como es acudir al Colegio de Ingenieros, a fin de que se designe peritos en el tema; puede también acudir a los peritos del Poder Judicial, pero esa decisión le corresponde a la autoridad.

¿A qué se debe que no se presentaron consultoras al proceso de peritaje?

Esto es muy extraño, porque yo tengo entendido que sí había empresas que estaban pretendiendo participar como postores, pero al final no se presentaron, no se entiende por qué; habría que averiguar con las empresas locales. La justificación que ha dado el alcalde, de que el tema está politizado, es errónea, no es así; alguna situación ocurre para que no haya interés en llevar adelante este tema, tal vez porque las empresas no ven con buenos ojos el trabajo, no confían que la autoridad pueda permitir un trabajo imparcial.

En su experiencia como perito en el área de ingeniería, ¿por qué existen deficiencias en las obras que se ejecutan en la región?

En lo que se refiere a obras por contrata, nuestra ley de contrataciones del Estado no era acorde a los tiempos actuales; por ejemplo, se daban muchos adelantos: un 20% por adelanto directo, hasta un 40% por adelanto de materiales. Las empresas llegaban hasta un 60% en adelanto, y ya no tenían el interés de ejecutar la obra, o bien, si estaban ejecutando, ya no les interesaba ejecutar con calidad. Lo bueno es que en el presente año ha entrado en vigencia la nueva ley de contrataciones del Estado, que de alguna manera viene a corregir lo que estaba ocasionando la anterior ley… Tratándose de obras por ejecución presupuestaria directa, o administración directa como es conocido, yo creo que el fracaso de muchas obras es mayormente por la corrupción que existe a nivel regional, pues no se hacen los expedientes técnicos con la calidad debida, y durante la ejecución de obra hay diversos aspectos donde la corrupción hace que las obras fracasen: no se ejecutan en el tiempo debido, no se ejecutan con la calidad debida, no se buscan los profesionales que tengan la experiencia, la preparación para cada tipo de obra.

Finalmente, ¿cómo se debería afrontar la inseguridad ciudadana en Juliaca?

Se tiene que poner énfasis en que los especialistas en el tema son los agentes de la Policía Nacional; se tiene, pues, que exigir el cumplimiento de sus funciones. Si bien la ciudadanía está protestado por el traslado de presos peligrosos hacia la región, se está viendo que las bandas delictivas que están operando en la ciudad no son tanto de otros lugares, son bandas que se han creado aquí en la zona, los podemos ver cuando son capturados: son personas de la región. Por eso, aquí hace falta un Plan Integral de Lucha Contra la Inseguridad, tiene que haber mayor acción de las instituciones que están encargadas de velar por la seguridad, como el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y la misma municipalidad. Debe haber una acción coordinada para que se pueda luchar contra este flagelo.