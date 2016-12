Escribe: Los Andes | Regional - 14:45h

Posición. Idea de trasvasar parte del río Desaguadero a la ciudad fronteriza es técnicamente imposible por reducido aforo que se comparte con Bolivia.





El director regional de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de Puno, Miguel Fernández, intentó poner paños fríos a la ola de rechazo surgida en Puno ante una propuesta para trasvasar agua del río Desaguadero a Tacna. Con esta determinación se aliviaría el consumo humano y la agricultura en la zona fronteriza. El Desaguadero es aliviadero del Lago Titicaca y según Puno provocaría un desequilibrio ambiental en el lago más alto del mundo.

Diversos sectores se pronunciaron favorablemente a una paralización contra la pretensión de las autoridades de la Ciudad Heroica.

Miguel Fernández sostuvo que la idea no es viable porque el Titicaca no tiene oferta hídrica. Por el río Desaguadero, de manera natural, solo pueden evacuarse entre 20 y 25 metros cúbicos de agua. Explicó que cualquier otra acción que suponga extraer más agua crearía un desbalance. Si se extrae más líquido, el lago no podría recuperar sus cotas normales. Se estima que al año se evapora la mitad del recurso.

Explicó que tanto Perú y Bolivia solo pueden usar 20 metros cúbicos de agua del lago, el cual en el caso peruano ya se viene utilizando en captación para Puno.

Preguntado sobre por qué las autoridades de Tacna insisten en trasvasar parte del río Desaguadero, el funcionario aseguró que todas las regiones tienen derecho a tener aspiraciones. “Pero técnicamente no es viable. Yo no hablo ni a favor ni en contra de nadie. Lo que informo es técnico, le puedo asegurar que no hay por qué alarmarse porque técnicamente no es viable trasvasar aguas del Titicaca”, insistió.

Ni una gota de agua

Aurelio Ticona, dirigente del Comité de los Intereses de Desaguadero, aseguró que por ninguna razón permitirán que ningún litro de agua se vaya a Tacna. “Este tema ya viene de años. Ya en su oportunidad enviamos varios memoriales en el gobierno de Alan García. Hemos dejado en claro que el agua de Puno no se va de ninguna manera a Tacna. Ahora estamos en crisis, no hay agua para la agricultura”, precisó el dirigente.

Miguel Fernández precisó que Puno afronta serios problema de sequía por falta de lluvias y la evaporación en el lago, la cual aumentó debido a la radiación solar. (Fuente: La República)