Escribe: Los Andes | Regional - 01:38h

Poblador vivió una verdadera odisea para que operen a su esposa, incluso le negaron transferirla a la ciudad de Puno.

Un negociazo de alto vuelo se descubrió en el hospital de la localidad fronteriza de Yunguyo, donde el médico Nereo Valdivia Loayza cobró la suma de 600 soles a la paciente embarazada Thelma Teresa Luna Mamani, a pesar de que esta cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS).

Los Andes accedió a un testimonio de Reynaldo Cahuaya Calamani, esposo de la asegurada, quien reveló que los hechos comenzaron el jueves 24 de noviembre, cuando acudió junto a su esposa al hospital de Yunguyo, donde se entrevistaron con una obstetra para solicitar que transfieran a la futura madre a la ciudad de Puno, hecho que fue negado por la profesional.

“‘¿Quieres que se muera tu esposa? ¿O qué cosa quieres?’, me dijo. ‘Yo quiero que me transfiera a Puno’, respondí. Y la obstetra me responde: ‘aquí también hacemos, pero te va a costar, habla con el doctor’. Por eso me dieron esta orden, luego se han comunicado por el celular y le dice al doctor que ‘viene una paciente, le vas a atender’; el médico le responde: ‘estoy ahí’”, narró Cahuaya Calami.

Asimismo, cuenta que una vez que llegaron al consultorio particular, el médico le cobró 40 soles por concepto de consulta, ante lo cual el humilde poblador le preguntó por qué no lo transfería a Puno, donde no le iban a cobrar ningún céntimo.

“El médico me dijo que puede operar a mi esposa en el hospital y me va a costar 3 mil 500 soles, y le dije: ‘doctor, no tengo en este momento’, y el doctor me dijo que me rebajaría mil soles; ‘tampoco tengo’, le dije, y me dice: ‘800, trae 800 y quedamos encontrarnos el domingo’”, contó.

Ese domingo, día para el que pactaron encontrarse, como no consiguió el dinero, llevó a su esposa al hospital para que la atiendan, en vista que ya se encontraba con síntomas de parto, pero cuando llegó al nosocomio el médico de turno no los quiso atender.

Como respuesta recibió la oferta de que iban a operarla ahí, pero ese trabajo costaría la suma en que quedaron días antes. Por ello, Cahuaya Calamani decidió ir en busca de su cuñada, Francisca Sonco, para que le preste el dinero; así, junto a ella, se aproxima al consultorio para pagar lo pactado, pero solo le entregan 600 soles.

DENUNCIA

Conocido el hecho, el consejero regional de la provincia de Yunguyo, Gumercindo Romero Cruz, señaló que está juntando las pruebas para denunciar el caso ante la Fiscalía, en vista que estos abusos no deben permitirse en los establecimientos de salud.

Asimismo, señaló que está a la espera de que el director de la Red de Salud Yunguyo, Hugo Cutipa Quenta, se pronuncie respecto a esta denuncia, donde de comprobarse el hecho se exigirá que se imponga una sanción ejemplar al reprensible médico.