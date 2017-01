Escribe: Los Andes | Regional - 00:33h

Hace unos días, el jefe del Gabinete de Ministros, Fernando Zavala, afirmó que en estos cinco meses de gestión el país ha comenzado a ‘agarrar ritmo’ y que el 2017 será el año del despegue. "El 2017 será un año de crecimiento económico y de generación de empleo", dijo, optimista y seguro, con un rictus que en determinado momento recordó alguna que otra sonrisa del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Hemos hecho que el Perú comience a agarrar ritmo nuevamente y estamos preparando para despegar en el 2017. Ese es el gran concepto”, subrayó, al tiempo de destacar que hay dos cosas a las que el Gobierno se ha dedicado en estos cinco meses: establecer el orden y comenzar a generar las oportunidades que todos los peruanos merecen.

OPTIMISMO MODERADO

Según el último Reporte de Inflación –que se publica trimestralmente–, del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú, el Producto Bruto Interno habría cerrado el 2016 con una expansión de 4%, la misma que estimó en setiembre, pero con una composición distinta: un mayor crecimiento de las exportaciones que compensa la contracción de 5.5% de la inversión privada y el menor incremento del gasto público.

Para el 2017, el BCR redujo su pronóstico de crecimiento del PBI de 4.5% a 4.3%, aunque seguirá siendo el mayor de América Latina (al igual que este año), un argumento que funcionará para atraer inversiones, pero no para apuntalar la confianza de los consumidores nacionales. El instituto emisor sustenta sus cálculos en una recuperación de la inversión, tanto privada como pública, con énfasis en el dinamismo que espera que tendrán los megaproyectos entregados en concesión.

Esto significa que la minería moderará sus tasas de crecimiento, lo cual incidirá en las exportaciones, de modo que sectores que están atravesando largos periodos de languidez recobrarían algo de protagonismo (construcción, manufactura y comercio). Ello tendría un efecto favorable en la percepción de los consumidores, porque son actividades vinculadas al consumo interno.

El gasto público también tendrá un comportamiento moderado, pues se recuperará del frenazo de los últimos meses. El BCR considera que algunas medidas tributarias dictadas por el Ejecutivo en días recientes impactarán positivamente en la recaudación. Ello será clave para alcanzar la meta de déficit fiscal (2.5% del PBI), aunque está por verse cómo la Sunat aplicará las nuevas normas, al mismo tiempo que reforma su cultura organizacional.

Es claro que el panorama político también cuenta, lo mismo que el internacional. Si la crispación interna continúa, la confianza empresarial abandonará el tramo optimista, algo que no será bueno para la inversión. Desde afuera, si bien los precios de los commodities se han estabilizado y la economía china ya no se desacelerará más, la cuota de incertidumbre la pondrá Donald Trump. Ya los analistas han advertido del riesgo que supondría su política económica, así que hay que estar preparados.

INDUSTRIA

Para este año se espera una ligera recuperación de la industria peruana, la cual dejaría de caer luego de tres años consecutivos y cerraría el año 2017 con un crecimiento cercano al 2.2%, señaló Javier Dávila, director ejecutivo de Xalca Consultores. “Por sectores, en el 2017 los bienes intermedios marcarán la tendencia positiva de la dinámica industrial registrando un crecimiento de 3.3%, seguido de bienes de consumo que crecería 2.7% y bienes de capital que crecería 2.3%%u201D, agregó.

Mientras que la manufactura primaria crecería 10%, debido a la mayor producción minera y estabilización en el precio de las materias primas, el mayor desembarque de anchoveta principalmente. “Nuestras previsiones para el año 2016 se mantienen con una contracción del orden del -2.8%%u201D, indicó.

Para el especialista, la recuperación de la inversión pública por mayor gasto en infraestructura, transferencia de dinero a las regiones y licitación de proyectos será uno de los factores que tendrán un impacto positivo en la confianza empresarial, con lo cual la economía peruana mantendría su dinámica de crecimiento durante el año 2017 que podría crecer en torno al 4.3%.

Los sectores más dinámicos de la economía peruana en el 2017 serían la Construcción que crecería 6.3%, la Minería con 5.9%, la Pesca con 17.5% y el Comercio con 4.5%.

A su vez, la inversión privada y pública cerraría el 2017 en una banda de entre 3% y 4% de crecimiento, así como el consumo que registrará un crecimiento superior al 4% por la aplicación de las medidas tributarias lo que impulsaría a la industria.

“Esta mejora producirá una recuperación del sector construcción que generará un estímulo en demanda por productos de las ramas industriales con las cuales se encuentra encadenado como es el caso de la industria de fabricación de productos metálicos (barras de construcción, alambrón, planchas), minería no metálica (pisos cerámicos, ladrillos, bloques de concreto, cementos), fabricación de cables de energía, motores y generadores, entre otras industrias”, anotó.

Mientras que la recuperación del consumo impactará en diversas ramas industriales como la de alimentos y bebidas, productos químicos, papeles y cartones, entre otros.

EDUCACIÓN

El sector educación, que tiene este año un presupuesto de S/26.179 millones, es decir, 5,3% más que en 2016, vivirá diversos acontecimientos. Uno de los más importantes será, tal vez, la aplicación del nuevo Currículo Nacional de Educación Básica, que ya generó discrepancias entre grupos religiosos católicos, evangélicos y padres de familia.

Además de ello, es preciso añadir que este año se invertirán S/1218 millones para el fortalecimiento de la capacidad de los docentes y 721 millones para el incremento del piso salarial de al menos 90 mil docentes. Esto con la intención de que para el 2018 ningún maestro peruano gane menos de 2 mil soles mensuales.

Asimismo, para la mejora de la calidad del aprendizaje se destinará S/1265 millones y para las universidades públicas más de S/2.094 millones. También se destinarán S/ 21 millones para la creación de tres nuevos Colegios de Alto Rendimiento en los departamentos de Tumbes, Ancash y Lima Provincias.

EL SUR DEL PERÚ

Por su parte, el sur del Perú, después de terminar un año con un muy buen crecimiento en su PBI (cercano al 9%), debido principalmente a la mayor producción minera, pero con una demanda interna golpeada y languideciente, espera también un mejor año en términos de consumo e inversión.

En concreto, se espera lo siguiente para esta zona del país en el año venidero:

Menor crecimiento del PBI, debido a que no habrá un incremento adicional en la producción minera, manteniéndose relativamente estables los niveles de producción alcanzados en el año 2016. No obstante, la reciente mejora del precio del cobre, a US$ 2.5 la libra, podría seguir impulsando, de mantenerse, el PBI del sector minero y por ende de las economías del sur en general. Según proyecciones de Apoyo Consultoría de septiembre de 2016, el sur crecería 6.0% en 2017 y 2.4% en 2018.

La demanda interna, que habría decrecido en el sur en 2016, retomaría el crecimiento, con tasas de 2.0% y 2.2% en 2017 y 2018, respectivamente.

El empleo formal, cuyo crecimiento registró una fuerte desaceleración en 2015 y 2016, hasta crecer menos de 2.0% el presente año, podría continuar su desaceleración en el sur en 2017 (a diferencia del país en su conjunto, que dicho año revertiría la tendencia), para comenzar a crecer a tasas mayores a 2% a partir del 2018.

En cuanto al gasto público, el presupuesto del gobierno central destinado al sur se contraería 1.5% en 2017, el de las municipalidades 2.6%, y aquel de los gobiernos regionales sería mayor únicamente en 2.7% (en la zona sur la inversión pública se contrajo 22% en 2015, 15% en el 2016 y se espera que en 2017 decrezca 2.5%). No obstante, de mantenerse o aumentar los precios del cobre, algunos departamentos del sur podrían ver un incremento en sus ingresos por canon o regalías. Asimismo, las grandes mineras gastarían más a nivel local, incentivando la inversión, el empleo directo e indirecto, y el consumo.

En cuanto a la inversión privada, la inversión minera seguirá cayendo –desde un pico de US$ 6,000 millones en 2014–, ubicándose por debajo de los US$ 2,000 millones en 2017. No obstante, las inversiones en infraestructura concesionada aumentarían en 2017. Se espera que en este punto el gobierno juegue un papel central, resolviendo los problemas sociales en torno a la minería (como el de Tía María) y reduciendo la tramitología para la puesta en marcha de inversiones privadas y APP.

Adicionalmente, en 2017 se realizarán inversiones relevantes en el sur en los sectores turismo, retail, servicios y manufactura; asimismo, se espera que la construcción de viviendas tenga también un mejor desempeño que el año que se nos va.

Finalmente, considerando lo anteriormente mencionado, se espera que el consumo mejore, incentivando la inversión en empresas pequeñas y medianas y el crecimiento del empleo (cuyas mejoras se sentirían hacia finales de 2017 y principios de 2018). Asimismo, se espera que los créditos de consumo aceleraren su crecimiento a partir del 2017.