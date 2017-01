Escribe: Los Andes | Regional - 08:36h





El director de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Puno, David Cornejo Mamani, informó que no debería funcionar ninguna academia pre-universitaria en la Ciudad Lacustre, pues no cuentan con una licencia de funcionamiento otorgada por la comuna provincial.

No obstante ello, reconoció que tales entidades funcionan debido a que no hay articulación entre la educación regular y la educación superior. Algo que, sin embargo, no justifica que muchas de estas academias no cuenten con la infraestructura adecuada para el dictado de clases, o que los docentes no tengan el título de licenciados en educación.

“Desde la Ugel se realizarán fiscalizaciones en trabajo conjunto con la municipalidad, el Indecopi y entidades que tengan que ver con el servicio que brindan las academias, donde se revisará las licencias de funcionamiento, además de los permisos emitidos por la Dirección Regional de Educación”, dijo Cornejo Mamani.

Por su parte, el Gerente de Turismo y Desarrollo Económico, Leoncio Alemán Cruz, indicó que hasta la fecha no se presentaron los propietarios de las academias pre-universitarias para solicitar la licencia de funcionamiento, y que por ello emprenderán operativos, a fin de que los padres no sean engañados.