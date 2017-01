Escribe: Los Andes | Regional - 22 ene 2017

Con un total de 9 mil 134 postulantes, el día de hoy se realizó el examen general de Admisión para la Universidad Nacional del Altiplano - Puno. El examen dio inicio a las 9:00 hrs.





Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 72295678 QUISPE ALVAREZ GLENY LUZ 2422.500

2 70109565 IBARRA PUMA ERNESTO 2422.500

3 71582268 SUCARI PACO KEVIN ALI 2355.500

4 71807513 TINTAYA MORALES EDWIN WILLIAM 2330.500

5 70135043 TURPO ALIAGA LIZBETH PAOLA 2316.500

6 72320749 MORALES CAIPA YANNELY REYNA 2312.500

7 78198264 FLORES RAMIREZ NATALIA CLAUDIA MILAGROS 2262.500

8 78802919 MONROY RAMOS EDNER ALVARO 2252.500

9 70316738 TIPO MULLISACA HUGO LINO 2242.500

10 47551995 BUSTINZA MAMANI EDWARDS JOAQUIN 2213.500

11 75418841 APAZA CAÑAZACA GROVER RUDY 2202.500

12 70574953 VILCA CUTIPA EVIT BENAI 2189.500

13 70494493 ZARATE MAMANI DAISY 2172.500

14 74621220 RIVAS GOMEZ VICTOR HUGO 2172.500

15 74304625 LUBE CALAMULLO LEGORY ANGEL 2155.500

16 76699274 VELASQUEZ HERRERA SAMIR ALEJANDRO 2142.500

17 79463436 HERRERA LA TORRE CARLA LUCIA 2134.500

18 71345995 PINEDA GARAMBEL ALDAIR STEFANO 2118.500

19 73269919 GUTIERREZ SARDON MOISES MARCELO 2116.500

20 72930156 ZIRENA CHOQUE SAMANTHA ROSIDA 2112.500

======================================================================

Escuela Profesional: Enfermería

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 71090223 TARIFA QUISPE JULIANA PRISCILDA 2399.000

2 74868793 FLORES CUTIPA ESTHEFANY 2385.000

3 75866965 APAZA JUSTO JULIA VERONICA 2385.000

4 70561181 QUEA CHAVEZ NOHEMI DANIDZA 2373.000

5 70308407 CAMPOS ACHATA ERIKA ALINA 2245.000

6 72942503 VELASQUEZ MAQUERA WENDY 2209.000

7 72523463 QUIZA QUISPE KAREN PAULETH 2195.000

8 71875161 CHALCO VILCA GAILY YOSELIN 2177.000

9 76546603 APAZA PUMA EDUARDO 2139.000

10 74407365 MUÑA LARICO LUZ SOLEDAD 2113.000

11 75084617 VELARDE RUELAS YASMINE YOMIRA 2105.000

12 73487517 AQUISE AQUISE RUTH 2105.000

13 74398919 BARRANTES LIMAHUAYA BRIGIDA VERONICA 2095.000

14 71477038 AGUILAR ZAMALLOA DERLY SAMAEL 2075.000

15 73760085 NEYRA BERNEDO ABIGAIL NOEMI 2074.000

16 73638684 CCALLOMAMANI PONCE KELY 2065.000

17 72189878 LAUREANO GONZALES VIRIA 2059.000

18 70297427 CONDORI GARCIA CLARA LUZ 2059.000

19 72544985 QUISPE MAYHUA TIFFANI JHAYDE 2035.000

20 70851828 LUQUE CALCINA MARIA PIEDAD 2035.000

21 71522160 BELIZARIO MAMANI CORAIMA THALIA 2035.000

======================================================================

Escuela Profesional: Biología

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 74460422 SANCHO QUEQUE NELY MARIELA 2559.000

2 70385950 MIRANDA CHINO ALEX WILLIANS 2335.000

3 77048208 SACACHIPANA ESTRADA GARRIETH ANGEL 2329.000

4 75903985 CUTIPA QUISO ROSMERY 2306.000

5 75013858 PEREZ MENDOZA VALERIE NAHOMI 2148.000

6 74356368 CANCAPA CHURATA MELINA JARED 2109.000

7 71254245 MAMANI VALERO JHON DENYS 2055.000

8 74501191 TURPO PARILLO LUIS FERNANDO 2041.000

9 71721939 COARICONA TORRES CHRISTIAN PAUL 1995.000

10 73742395 MAYTA MAMANI EDISON GUMER 1985.000

11 71275680 HUAMAN CONDORI EUDYS 1967.000

12 70063149 HUARICACHA CANSAYA CRISTIAN TOMY 1965.000

13 76840140 APAZA MAMANI CRISTHIAN 1959.000

14 70143403 ARENAS VILCA JOSIE NORIYUKY 1955.000

15 72329823 MENDOZA CUNO VICTOR RAUL 1948.000

16 71565369 QUISPE GONZALES MARIE EVOLI 1939.000

17 76230025 QUISPE INCACUTIPA JHON LEONARDI 1937.000

18 75446299 RUELAS MAMANI ANTONIO 1935.000

19 74390427 HANCO HUANCA WENDY ALEXANDRA 1935.000

20 72968544 HUAHUALUQUE CHURATA LEIDY 1925.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN GENERAL ENERO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Medicina Humana

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73207453 TOQUE POMARI MAYRA DANAE 3105.000

2 47675310 HALANOCCA PARICAHUA PILAR 3017.000

3 71061720 MAMANI ZEA KATHERIN DAVITZA 3009.000

4 72855843 VASQUEZ ADCO MICHAEL ANTHONY 2957.000

5 70099927 GONZALES CAYO DIEGO ABELARDO 2895.000

6 75843547 APAZA CONDORI YORDAN 2895.000

======================================================================

Escuela Profesional: Nutrición Humana

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73068976 CHAMBI RODRIGO GLADYS 2585.000

2 70282052 TEVEZ HUAMAN MONICA 2397.000

3 73512903 IDME JARA ZARINA LUISA 2275.000

4 76529655 CONDORI PARI MARIA DEL CARMEN 2149.000

5 72785313 TORRES CRUZ EDWARD 2145.000

6 73613040 QUISPE CHATA YEISON ALFREDO 2101.000

7 71271375 NUÑEZ CCAMA SILVIA 2039.000

8 74049523 YUCRA QUISPE DINA FLOR 2029.000

9 75856699 VILCA INQUILLA JAMIL ERIKSON 1995.000

10 73071590 ACERO MAMANI ROSSY YESSENIA 1991.000

11 70417156 HUANCA MAMANI YENY 1975.000

12 75082207 YANA RAMOS YURIKO OSHIN 1955.000

13 70078419 MONTALICO ROJAS YOALI ADEN 1955.000

14 74056648 YANCACHAJLLA CAYO ESTEFANY SHILLER 1925.000

15 76356183 MAMANI MUSAJA RUTH ANGELA 1905.000

16 71561590 MAMANI HUAYTA CRISTHIAN OSCAR 1891.000

17 70328454 CALLO JUSTO RUTH 1885.000

18 70038170 VENEGAS RUELAS LIANE GIULIANA 1883.000

19 75342540 MAMANI CONDORI MARITZA 1865.000

======================================================================

Escuela Profesional: Odontologia

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 72676454 MANGO QUISPE EDWIN CESAR 2735.000

2 72425420 MAMANI VILLASANTE MARINA MIGDONIA 2538.000

3 70305418 MAMANI JAÑO EDY GIOVANI 2367.000

4 71502095 ARAPA MOROCCO EDITH ROSMERY 2329.000

5 73092964 ARIAS ORTEGA DAMARITH ARAIDA 2315.000

6 72546787 CONTRERAS CONTRERAS LIZ CAROL 2289.000

7 72839259 ZEA SALCEDO JEISON RAUL 2241.000

8 73141432 MAMANI CARI MYKOL JHORDAN 2179.000

9 73127040 HUMPIRI FLORES GIANELLA KATHERINE 2167.000

10 73605274 ROJAS ROSAS LAURA INES 2165.000

11 72370720 MAQUERA ARIAS JULIO CESAR 2159.000

======================================================================

Escuela Profesional: Ciencias Contables

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 72046590 POCCOHUANCA CONDORPOCCO LUZ CLARITA 2785.000

2 70856948 VARGAS SACACA JOEL JESUS 2641.000

3 74447380 NINA RAMOS MYRIAN SOLEDAD 2639.000

4 70811194 APAZA CHUSI PELAYO 2605.000

5 70041875 HUMPIRE INCAHUANACO YAKELYN ELIZABET 2587.000

6 70356347 CARRILLO CALIZAYA ROSARIO STEFANI 2585.000

7 74704672 PEREZ CUEVAS ELIZABETH 2567.000

8 73359072 QUISPE CONDORI LEYMA DALUA 2565.000

9 75269233 MAMANI QUISPE YANETH AIDE 2557.000

10 76929007 MAMANI LUQUE CLAUDIA ESTER 2539.000

11 74133412 HUAMANI QUISPE NELIDA NOHEMY 2515.000

12 73414767 MAMANI MACHACA WALTER 2505.000

13 71660554 LEON ALVAREZ JHOEL 2505.000

14 72021006 ILAQUITA LAQUI STEFANI LISSETH 2505.000

15 70560107 YERBA QUISPE MARIBEL VANESSA 2501.000

16 70113240 PEREZ CRUZ EVELIN MILAGROS 2495.000

17 73644533 HUAYNACHO CCAMA GERALDINE SARAI 2485.000

18 71335521 BETANCUR MAMANI RENATO JORDAN 2481.000

19 47335288 MAMANI MACHACA YENI MARISOL 2477.000

20 47312617 CCACCA YUCRA FREDY EDWIN 2475.000

21 75787073 QUISPE MAMANI KLIVERTH ALDAIR 2469.000

22 74429534 MAMANI LIZAMA ROCIO MARITZA 2465.000

23 76032972 JULI ANCHAPURI RENE 2457.000

24 70057019 YANQUE ZAPANA MELISSA GABY 2455.000

25 76390195 ESTOFANERO MACHACA NIVIA IBONE 2455.000

26 71893352 CHOQUE SUTTA MIGUEL ANGEL 2455.000

27 70167037 TICONA ESCOBAR VALERIA MARIBEL 2453.000

28 73749275 COLORADO VELA FAVIOLA 2445.000

29 75865033 YANA APAZA DEYSI EBELIN 2439.000

30 74947792 PARI MARON SANDRA EDILMA 2435.000

======================================================================

Escuela Profesional: Trabajo Social

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 47979902 TTACCA APAZA MARTHA LOURDES 2885.000

2 70364199 SUCA LLUNGO ERWIN ALI 2507.000

3 77093991 CAHUI PANCCA CELIA 2459.000

4 75792157 YUCRA SURCO GABY OFELIA 2255.000

5 71271392 BARRA CRUZ AMANDA GRISELIA 2255.000

6 70852569 TESILLO TESILLO KARINA CELIA 2225.000

7 71593512 HUACASI RAMOS YENY MARITZA 2183.000

8 70133330 APAZA GUTIERREZ MICHELINE LILIBETH 2177.000

9 70124086 MAMANI CUSI YENY YANETH 2175.000

10 75990824 HUANCOLLO ARI SILVIA 2165.000

11 71392161 PARI USCAMAYTA LEIDY ELIANA 2161.000

12 75022624 CHAIÑA LARICO CARLOS DANIEL 2155.000

13 70925793 RAMOS APAZA MARILUZ ELIANA 2153.000

14 73818400 CAMA COPARI SHANDANY ESPERANZA 2150.000

15 73056416 PINTO ZAMATA ELIZABETH IRMA 2145.000

16 73892352 TIPO CANSAYA JESSICA JOSSY 2135.000

17 72176999 ALIAGA APAZA MAYUMI YOKO 2135.000

18 70079372 SUCAPUCA QUISPE LIZBETH MARIANELA 2126.000

19 76947520 ITUSACA VILCA RUTH ESTHER 2125.000

20 77143219 BAYLON TORRES VANESSA ISABEL 2115.000

======================================================================

Escuela Profesional: Sociologia

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 78005091 AGUILAR ANTAHUANACO RONALD WALDIR 2535.000

2 73273179 PAUCAR ZENTENO GERHARD KIYOSHI 2405.000

3 70130652 TITO URBINA EDGAR ALAN 2375.000

4 70050794 SILVA ARI ESTEFANY 2375.000

5 73579336 MAMANI QUISPE SENAYDA MERCEDES 2325.000

6 72425422 MONTAÑO CORTEZ JESUS DIEGO 2265.000

7 73065063 SONCCO MAMANI JUAN ANDER 2245.000

8 78289075 QUISPE HUAYLLA JOSE ARMANDO 2229.000

9 76274627 VELASQUEZ TRUJILLO JAMITH EDUARDO 2223.000

10 71738407 CUTIMBO CHURATA NEYSMY CARIN 2197.000

11 70052229 NUÑEZ LOPEZ RAFAEL RAMIRO 2155.000

12 76822287 MULLUNI COLCA VANESSA MILAGROS 2155.000

13 76448077 AÑAMURO CHAIÑA WALMER EDISON 2155.000

14 75506185 CRUZ MAMANI DANITZA PILAR 2115.000

15 74326202 CAYO HUANCA LIZBETH SHAMELY 2113.000

16 70184779 CONDORI GARNICA YOHANA BRIGITT 2089.000

17 70791481 NUÑEZ CCASA YAQUELIN LUCY 2046.000

18 71894686 QUISPE SONCCO ELVA 2045.000

19 73498233 YUCRA MACHACA HEBRON LENIN 2035.000

20 75735817 PARI AMANQUI ANTHONY GERMAN 2033.000

======================================================================

Escuela Profesional: Educacion Primaria

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70353621 QUISPE QUISPE DANIA 2766.500

2 73523845 MAMANI SAAVEDRA CYLENIA EDELINA 2752.500

3 70323878 MARIN VELARDE MONICA SOFIA 2412.500

4 71667423 QUISPE HUACASI JOSEEN MIGUEL 2404.500

5 73810784 QUISPE TITE WILLIAM BRANH 2396.500

6 73631506 HUALLA CAHUINA MILUSKA 2386.500

7 46077961 LIMA QUISPE ORLANDO 2332.500

8 70405693 YUCRA HUANCA ZENAYDA 2310.500

9 71641029 QUISPE TURPO BLANCA 2302.500

10 73647685 PILCO MAMANI DELIA VANESA 2286.500

11 75856684 CARRIZALES MARAZA DIANY LUZ 2282.500

12 45022696 PEREZ VIZA VICTOR 2192.500

13 71637234 GUTIERREZ CALLOAPAZA ROMAN OBER 2122.500

14 71601861 CUTISACA ATAMARI ROTHNALD 2090.500

15 76803877 APAZA FONSECA ELISABETH MILANIA 2084.500

16 77804488 SUYO MAMANI EDITH 2062.500

17 73449806 PARICOTO CCALLO RUTH MERY 2050.500

18 70339246 CERVANTES CRUZ MARISOL 2046.500

19 72757649 SUMARI QUISPELUZA DAYSI BRITTA 2023.500

20 75600820 QUISPE CHOQUE RUTH KARINA 1981.500

======================================================================

Escuela Profesional: Educacion Inicial

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 71589332 CACERES CHICAHUARI ERIKA 3102.500

2 73661700 TAPARA CHUA ROCIO LIZBETH 2596.500

3 70553260 GOMEZ GARCIA YENSI VANESSA 2581.500

4 74598969 TAPARA PEREZ SONIA CLARET 2576.500

5 74357516 RIVERA GONZALES ELIZABETH 2576.500

6 71000061 UCHARICO CHOQUE MIREYYA JUDITH 2506.500

7 77691791 ISIDRO ALANGUIA BRISAYDA 2478.500

8 74699218 MAMANI QUISPE YUDITH 2446.500

9 70329359 MONZON LEON NANCY LINDA 2442.500

10 76039745 CALDERON PILCO YENNY YANET 2412.500

11 70184766 QUISPE CANQUI ALDAHANA AIME 2312.500

12 72246161 QUISPE ASCUÑA SONIA MAYRA 2286.500

13 74580213 VELIZ PILCO SHAUNY ISABEL 2281.500

14 70456444 QUILCA CHAYÑA EMILY DAYMAR 2273.500

15 76210231 RAMIREZ PUMA ESTEFANI 2256.500

16 70383270 MARTIARENA NUÑEZ MARIA JESUS 2253.500

17 76242345 VILCA MOLLOCONDO ROS GUISELA 2234.500

18 70041877 MESTAS MAQUE BRENDA KATHERINE 2233.500

19 71565329 CUTISACA COPACONDORI JHURI NIEVES CRIZTINA 2216.500

20 77026369 UBANO CASTILLON MAILI LUCIA 2206.500

======================================================================

Escuela Profesional: Educacion Fisica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70391030 MAMANI ACERO ALEX WILLY 2722.500

2 73795398 APAZA YANQUI YHONY SANDRO 2634.500

3 73589337 CHAMBI FLORES EPIFANIA 2522.500

4 71077643 PORTADA QUISPE MARXS YAHAK 2472.500

5 46665018 PACORI CRUZ LUIS ALBERTO 2360.500

6 70404743 ZAPATA CARCAUSTO JOSE CARLOS 2292.500

7 70184750 PEREZ CHURA GABRIELA ISABEL 2292.500

8 73647294 VILCA RAMOS EDWAR ANTONI 2219.500

9 70834123 PACOTICONA TUYO LUZMILDA 2206.500

10 74252770 ANAHUA LIMACHI YOEL 2192.500

11 73905276 GARCIA QUISPE RUTH CATHERINE 2140.500

12 73477191 VILAVILA CANAZA RICKY RONALD 2137.500

13 76945342 VILLASANTE HANCCO FIORELA 2092.500

14 76699461 PILCO PEREZ DAVIS LEEDOUGLAS 2072.500

15 76814582 EQUISE CCAPA STEVEN EDINSON 2072.500

16 70493818 CUADROS QUISPE YASHMANNY ALAEN 2055.500

17 74232552 CONDORI TITO RONALD SAUL 2054.500

18 40810509 ARIAS PACHECO JUAN MANUEL 2036.500

19 73781773 PARI MERMA BRYAN LEE 2016.500

20 71476937 CALLAPANI ESCOBAR HERNAN JESUS 2008.500

======================================================================

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 71961745 CUEVA CASTILLO BRAYAN SLEYTER 2720.500

2 60364708 QUISPE LIZARRAGA RICARDO 2626.500

3 75580758 MAMANI PARICAHUA LADY LAURA 2526.500

4 72686587 VALERIANO GUTIERREZ OMAR VLADIMIR 2469.500

5 70941443 TALAVERA SALAS SHEYLA SOPHIA 2466.500

6 77133500 HAÑARI COLQUEHUANCA NICO EMERSON 2464.500

7 72489756 CCARI TICONA NANCY PAMELA 2416.500

8 73735547 YANAPA LUNA MIN LUIS 2406.500

9 70998859 CHURA ALVA MILAGROS XEOMARA 2392.500

10 73059915 TICONA BELTRAN SANTOS ABAD 2332.500

11 74528535 SUAÑA JAEN YELINA CATALI 2332.500

12 74025933 HUICHE ROJAS IVAN 2326.500

13 78006027 ALFARO VILCA MARY MICELY 2292.500

14 73504623 AROCUTIPA ROMERO SENAYDA ROSMERY 2290.500

15 73810744 APAZA HUICHE MARY THALIA 2242.500

16 75697968 QUISPE CHURA DAVID 2218.500

17 73812960 LIMA HUARAKA AGUEDA PAULA 2195.500

18 73809216 CCARITA QUISPE JOEL LADIMIR 2194.500

19 73226166 COAQUIRA HUACANI YENY DANICA 2192.500

20 70333211 CASTILLO FLORES DENILSON 2167.500

======================================================================

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 71029962 VILCA CHAYÑA BLANCA NELIDA 2664.500

2 47644986 TALAVERA SALAS MARILIA BEATRIZ 2538.500

3 76944242 VARGAS ZAPANA ZECARLOS 2492.500

4 71893091 QUISPE MUCHICA LUZ MARIA 2482.500

5 76758946 ROSEL LOPE THANIA MARIBEL 2392.500

6 70176254 MAQUERA AGUILAR JHON RAUL 2292.500

7 70400678 MAMANI MAMANI MARY ISABEL 2250.500

8 73713312 PACURI QUISPE LUZ MARINA 2170.500

9 75402327 MAQUERA MAQUERA ALEXANDER 2112.500

10 70855967 LIMA PANIURA BRAULIO GILDO 2068.500

11 72904990 LARICO ALARCON FRAY LUIS 2054.500

12 61570316 MAMANCHURA TITO ANDRES SAMUEL 2034.500

13 71035897 MAMANI CHAYÑA EDWIN HARRY 2004.500

14 73315232 CHIQUE ACERO JHON WILHEM 1960.500

======================================================================

Escuela Profesional: Antropologia

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70269398 RAMOS QUISPE LILIAN GABRIELA 2297.000

2 47507089 INQUILLA DE LAS TORRES EZZIO ALEJANDRO 2205.000

3 71433122 ALOSILLLA CHICALLA JHON JHOXER 2199.000

4 73148128 APAZA PACSI CARLOS FRANCISCO 2145.000

5 73893032 MAMANI APUCUSI RUTH MILAGROS 2105.000

6 73770341 MAMANI SUCASACA JULIETA BEATRIZ 2069.000

7 73440293 CCAMAPAZA RAMOS SONIA MARYCRUZ 2057.000

8 71459841 QUISPE YUCRA PEDRO ALEXIS 2043.000

9 74176003 PAREDES RAMOS DENNIS JHONSTON 2041.000

10 73252515 CALIZAYA HUMPIRI WOLFRAN JHEFRELY 2017.000

11 76015761 APAZA KANQUE IVAN WILFREDO 2015.000

12 70452835 VELASQUEZ CACERES MAIDA NOHEMI 2005.000

13 71525348 TICONA PACOMPIA ALEX 1999.000

14 70754316 RODRIGUEZ QUISPE EDTSON FREDY 1995.000

15 70207107 ASTETE MAMANI EDISON JOEL 1987.000

16 70188639 AROHUANCA ALLCA DORIS VANESA 1955.000

17 76051079 SUCASAIRE LUQUE CLAUDIA MAVILA 1945.000

18 72851340 VALERIANO CALLIZANA KATHERYNE YOJHANA 1929.000

19 70553829 MACHACA MOROCCO YESENIA 1905.000

20 71922572 QUISPE MAMANI ERIKA ZENAYDA 1886.000

======================================================================

Escuela Profesional: Derecho

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 76056561 YANCACHAJLLA MAITA PAOLA MILAGROS 2735.000

2 72792204 VILCA LLUNGO LUZ KARINA 2639.000

3 74651551 SARMIENTO YANCACHAJLLA VLADIMIR SOREL 2617.000

4 72495319 POLANCO CANO SANDRO JOSE 2615.000

5 77351650 LUPACA QUISPE GIAN FRANCO 2615.000

6 70269457 RAMOS LLANQUI MAYLI ZUNILA 2613.000

7 74653109 QUEZADA GUTIERREZ ELDER ABAT 2587.000

8 71721396 CACERES ARBIETO MARIANNE PAOLA 2553.000

9 75929874 MAMANI HUANCOILLO KARINA ROSMERY 2545.000

10 70046729 ROJAS ALEJO VANNIA JHOLENI 2535.000

11 73021169 RAFAEL MAITA EDELSA 2535.000

12 71861006 YUCRA APAZA NELIDA 2525.000

13 75405368 MENDOZA JULI MELANNY MARYLIN 2515.000

14 71792471 ALARCON PEREZ MANUEL EMILIANO 2515.000

15 74879019 MACHACA CCASA MAYDA ELIDA 2511.000

16 70177396 ZAPANA MAMANI ALEXANDER ANGEL 2495.000

17 70201054 COAQUIRA TICONA MARCIA MARGOT 2495.000

18 70308387 RAMOS PACOMPIA LADY JESICA 2477.000

19 74173261 LAURA GUTIERREZ JOSE LUIS 2465.000

======================================================================

Escuela Profesional: Turismo

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 72242736 MULLUNI TICONA NATALY 2471.000

2 71044805 MACHACA CHURA GIAN JEFERSON 2345.000

3 70267205 CALLAPANI TICONA SEYLA MILAGROS 2311.000

4 76813997 CONDORI HUANCA HEAN MARCO 2291.000

5 74382904 UMIRI CHOQUEHUAYTA REBECA INGRID 2288.000

6 70575459 BENAVIDES AGUILAR MARIA PRISCILA 2275.000

7 71558044 CALLIZANA HANCCO JUNIOR RODRIGO 2241.000

8 73003523 SOTOMAYOR VILLALTA BRAYAN RENY 2201.000

9 70263143 QUISPE CHICLLASTO YOJAN EDISON 2157.000

10 72905421 PARRILLO SUPO MERY LUZ 2155.000

11 72740617 GOYZUETA VARGAS JOMARA 2149.000

12 73065137 COPAJA TICONA MONICA GIBIELA 2149.000

13 71093404 QUISPE MENDOZA LUCY CINTHIA 2145.000

14 71525385 CAPACOILA QUISPE MARIBEL 2121.000

15 74133012 CRUZ TITO IVAN GUILLERMO 2117.000

16 76246031 LUQUE YANAPA JHON CLINTON 2105.000

17 76174068 CESPEDES PUMA NELLY VILMA 2087.000

18 75559162 CARDENAS LUQUE ABEL 2085.000

19 73382338 HUANCA QUISPE JAIME YULIÑO 2075.000

20 62118881 MARA MAMANI LUZ FERNANDA 2073.000

======================================================================

Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicacion Social

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70163155 VIZCARRA PACCO HENRY IVAN 2376.000

2 70205183 HINOJOSA GONZALES CARLOS ENRIQUE 2349.000

3 76913315 QUISPE LIMA ESTHEYSI DALLYA 2245.000

4 73268496 YANARICO MAMANI GABRIELA MILENA 2205.000

5 71039827 VILCA CAMPOS URSULA VERONICA 2155.000

6 76545642 BUSTINZA VALERIANO DEIZY PERLA 2154.000

7 74658848 MAMANI MAMANI ROBERT 2145.000

8 74241226 JOVE LARUTA MILAGROS ARACELHY 2119.000

9 77661025 AROCUTIPA CUEVAS JHON EDTSON 2095.000

10 71414487 ARIAS FLORES CARLOS ALBERTO 2085.000

11 70364132 PILCO LOPE PAOLA NICOL 2075.000

12 73646172 OLIVA QUISPE NORA ELIZABETH 2065.000

13 72158406 PACHECO CHOQUEHUANCA EDWIN ADOB 2057.000

14 70379927 OLAGUIVEL GARCIA RENATO 2039.000

15 71441855 SALAS PAZO NELLY LUCIANA 2037.000

16 75411255 BAILON QUISPE BRAD ANDERSON 1997.000

17 73735419 MAMANI PAJA JOHN ELMER 1961.000

18 72095209 ALEJO VILCAZAN ELVIS RONY 1955.000

19 70136544 QUIÑONES PILCO ADRIAN RODRIGO 1913.000

20 73315276 REJIS PARILLO DIANA JUSSIE 1889.000

======================================================================

Escuela Profesional: Administracion

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 71792379 CALDERON MENA ALICIA ISABEL 2655.000

2 73643618 MAMANI MAMANI LUZ LINA 2578.000

3 71520900 TICONA JOSEC YULISA KARINA 2551.000

4 75709302 MACHACA PEREZ LIZETH NATHALY 2543.000

5 71726279 ALMEDA ADCO ADOLFO FIDEL 2543.000

6 62206526 YAMPARA MAMANI EDITH MARINA 2515.000

7 70391095 SALGUERO SONCCO BEANET 2509.000

8 71501840 CHUQUIMIA FLORES IBETH PAMELA 2489.000

9 74406844 AROCUTIPA TARQUI HEBERSON 2485.000

10 73653174 CHOQUE SAIRITUPA BRENDA 2475.000

11 71961741 AROAPAZA TICONA LENA PATRICIA 2475.000

12 74979834 MAMANI PAJSI NELIDA OLIVIA 2465.000

13 72859086 MENDOZA MAMANI CARLOS ARNALDO 2459.000

14 70028045 MAMANI MAMANI AMEGUIN DENNIS 2449.000

15 70932820 SANTAMARIA QUISPE ALISON DANA 2445.000

16 71002609 QUISPE QUISPE ABEL ALEXANDER 2445.000

17 72435785 QUISPE HUAMAN BRYAN LUIGI 2445.000

18 70749469 LARICO CASAS DENIS GUIDO 2445.000

19 72480559 TICONA LIMACHI MARCIA DANIA 2437.000

20 70078400 POMA MURILLO DELIA LUZ 2435.000

======================================================================

Escuela Profesional: Ingenieria Agronomica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 47973442 YUPANQUI ALMONTE DANY RUDY 2554.500

2 47857454 CAHUI AZORZA FRANCISCO ANTONIO 2230.500

3 76926601 RAMOS GARAVITO MERIDA BRISLET 2068.500

4 70278312 QUISPE VILCA TEODORO ELVIS 2046.500

5 70525199 VALENCIA MAYNAS YONY 1988.500

6 75953377 CCANQQUERI JIHUALLANCA FREDY 1970.500

7 70438412 TAYPE HUAMAN MARIA ISABEL 1962.500

8 76242348 CHALLAPA ZULUAGA JULIO CESAR 1916.500

9 77536333 LUQUE PERCCA NILTHON GAMAEL 1894.500

======================================================================

Escuela Profesional: Ingenieria Economica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 62348928 VALENCIA AQUINO ANGIE MELLUZKA 2729.000

2 72258008 HUARCAYA ONOFRE ELVIS KEVIN 2643.000

3 74701120 CALSINA QUENALLATA BLADIMIR WILFREDO 2619.000

4 71083192 NINA YUPANQUI MAURO DAHILTON 2577.000

5 62694441 MAMANI CCAMA HEMA YANINA 2577.000

6 76147495 QUISPE CARBAJAL SHEYLA ALEXIA 2575.000

7 75529664 MACHACA TICONA CRISTHIAN RAUL 2543.000

8 70109468 ARMAZA SALIZAR ANDY ANDRE 2529.000

9 70343778 MACHACA QUISPE DEISSY MARILU 2513.000

10 70212699 APAZA HUAYTA RUTH EUNICE 2513.000

11 74356462 GONZALES CORTEZ JAMID LENNART 2509.000

12 73214363 CONDORI CONDORI MARK ANTONY 2509.000

13 70424395 LARICO JUAREZ LUZ MIRIAN 2503.000

14 71690558 PARISACA HUARACHA EDSON ELISBAN 2495.000

15 70612468 PHOCCO CANAZA ANALI MARITZA 2479.000

16 70082989 CALLE CATACORA ELVIS FRANCO 2479.000

17 74950132 CORONEL HUMASI VALERIA ESTEFANNIE 2475.000

18 70391026 CONDORI FREDES RAFAEL ANGEL 2469.000

19 75495761 VELASQUEZ CHIPANA WUENDY STEFANIA 2463.000

20 71548227 LARUTA QUIZA LIZ KATIA JHOHANA 2459.000

21 70828276 QUISPE AYALA DIANA 2457.000

22 77070073 JOVE QUISPE CRISTIAN ABEL 2439.000

23 70261833 MIRANDA MAMANI MIRIAN YNDIRA 2433.000

24 70299901 CRUZ PINEDA YULEM JOSUE 2429.000

25 70048020 AMANQUI CCALLA JOSUE CALEB 2421.000

26 70613447 JIMENEZ CHIPANA MARCOS DAILTON 2419.000

27 72471574 QUISPE CORIMAYHUA JOOZ ANTONIO 2411.000

28 76649111 NINA LOZA MILAGROS SARAI 2409.000

29 72498634 FLORES FLORES FERNANDO WILLIAMS 2403.000

30 73495431 CONDORI LUQUE LUZ MERY 2403.000

======================================================================

Escuela Profesional: Ingenieria de Minas

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 76033811 MOLLOAPAZA LLAVE LUIS ANTONIO 2693.000

2 76232797 YUCRA YUCRA LUIS RICARDO 2635.000

3 70036488 CORA QUINTO JOSE OSWALDO 2579.000

4 73141461 ZELA CHIRINOS ARDILES JOSEP 2549.000

5 74988300 COAQUIRA YUCRA HENRY ADEMIR 2539.000

6 70190274 MAMANI ZELA MICHEEL ELOY 2489.000

7 73077318 HANCCO YAURI WALDIR 2483.000

8 73482361 POMA OSCALLA JHONATAN 2435.000

9 70188577 MAMANI TURPO DAVID JONATAN 2429.000

10 74459162 ROMERO HUARCA JONATAN JOSINIEL 2383.000

11 75866956 HUANCHI TAIRO TOBIAS YOHAN 2379.000

12 71215334 POMA GONZALES EDSON LUDWIN 2370.000

13 70182401 LOPE SUCASAIRE DEISY 2359.000

14 72416688 MENDOZA FLORES ALEXANDER FRANK 2339.000

15 72210966 PORCEL QUISPE ROY ZUKER 2317.000

16 74808003 HUACCA NAVARRO RONY GERMAN 2299.000

17 71765429 VILCA GUTIERREZ RODOLFO JOSE 2290.000

18 74708099 CONDORI PARICAHUA JHON RONAL 2289.000

19 76987429 PARI HUMPIRI JUNIOR 2259.000

20 70170759 HUARACHA MAMANI JORGE JERSON 2249.000

21 72785250 ZAPATA TURPO JEAN PIERO 2239.000

22 73076071 RODRIGUEZ MENDOZA JOSE LUIS 2229.000

23 71700953 PALLE CCARI RENE SERGIO 2229.000

24 73772060 MAMANI GUEVARA EFRAIN EDILZON 2227.000

25 72948530 OHA CUTIMBO RICARDO 2217.000

======================================================================

Escuela Profesional: Ingenieria Geológica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 80215042 TITI CALCINA GUSTAVO ABAD 2811.000

2 70258412 CHAMBI PONCE LUZ JHENIFER 2637.000

3 72212769 ARENAS CHUCHULLO DENNIS ANTONY 2603.000

4 73310096 VERA ZAMBRANO MAX JUNIOR 2583.000

5 70127741 MACHACA SANCHEZ JULIO CESAR 2569.000

6 74687863 HUANCAPAZA CHAMBI MARCO ANTONIO 2549.000

7 76574774 PARICAHUA COAQUIRA EDWIN ALEX 2533.000

8 73592666 HUANCA CAYO ALDRICH ROMARIO 2429.000

9 70321744 VILCA ALARCON ELVIS ROGER 2409.000

10 73762254 APAZA ORTIZ JUAN CARLOS 2399.000

11 73277950 PACOTICONA GUTIERREZ JUAN JOSE 2389.000

12 71877660 LUNA CANCAPA SONIA MIRIAM 2349.000

13 70323263 HUANCAPAZA BENDITA NATTY ROXANA 2333.000

14 71719637 PUMACAJIA LIVISI JHON ALEXANDER 2329.000

15 74887670 PILCO CHOQUE FREDERICK BLAIR 2329.000

16 74771681 NUÑEZ SUCASAIRE ALEXIS XAVIER 2329.000

17 47876557 MONROY MAMANI PAMELA DEL ROSARIO 2329.000

18 77135662 PUMA QUISPE MIRIAN 2311.000

19 72948351 ANCCO ALMONTE RUBEN DARIO 2269.000

20 71704480 CHAMBI YUCRA HENRY LENNIN 2249.000

21 71460772 APAZA GONZALO KEN DENNIS 2249.000

======================================================================

Escuela Profesional: Ingeniería Metalurgica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73520346 HUALPA MAMANI YORDY JOSUE 2676.500

2 70114133 CRUZ VILCA CRISTHIAN 2516.500

3 77668518 RODRIGUEZ QUISPE ALDO FELIX 2496.500

4 60386398 CORONEL TORRES JOSEPH GUSTAVO 2306.500

5 70786825 ACHAHUANCO SILVA IVETTE 2099.500

6 73583543 PACUALA CCANSAYA WILLIAM RONALDO 2097.500

7 70086883 SUMIRI DEZA JHOSSEPH SAMUEL 2050.500

8 73652703 ROJAS EVEDOS RONALDO KRILLIN 1956.500

9 47216441 LLANOS RAMOS ELEONORA DEL CARMEN 1912.500

10 70297072 LUPACA CASTILLO ELVIS JACINTO 1886.500

11 70286295 HUANCA CANAZA JEFERSON 1886.500

12 76844358 CHOQUEAPAZA PALACIOS RUBEN LORENZO 1886.500

======================================================================

Escuela Profesional: Ingeniería Química

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73238693 LLANQUE CARBAJAL FRANKLIN 2778.500

2 73386690 QUENTASI TAPIA YACKSON YULMER 2710.500

3 75497920 ORTIZ COILA RONMEL DIONEL 2690.500

4 73538333 ALEJO LARICO DENYS FERNANDO 2640.500

5 77418465 HUMPIRI ESMEGRALDO RENE EDUARDO 2620.500

6 70286296 HUANCA CANAZA DANITZA 2566.500

7 70352425 APAZA VILCA CRISTHIAN 2546.500

8 73607284 ORTIZ MAMANI ELIZABETH 2517.500

9 70262002 LIMACHI CHOQUEHUAYTA DARWIN ALEX 2508.500

10 77132193 ARANZAMENDI CACERES CANDI LUZ 2394.500

11 73473690 VALDEZ MENDOZA JOHANN BALBERTHE 2364.500

12 74533625 ARIAS MONTALICO JHONATAN DAVID 2326.500

13 75078643 PILCO CRUZ JOSE LUIS 2302.500

14 74300499 HUANCALAQUI AROCUTIPA WENDY ELISABETH 2290.500

15 72384593 ROBLES CAÑAPATAÑA JOSE CARLOS 2270.500

16 73452334 PILCO MURILLO CRISTIAN MARK 2104.500

17 71593501 AROCUTIPA TICONA YANETH BRISEYDA 2086.500

18 75536471 YANA SUCASACA ROXANA 2080.500

19 73618186 ARO GUEVARA ANA BELEN 2050.500

20 71757046 QUISPECONDORI SANTANDER JORGE LUIS 2028.500

======================================================================

Escuela Profesional: IngenierÍa EstadÍstica e InformÁtica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 75661971 PAYEHUANCA PARIZACA KAREN YANESY 2526.500

2 70085068 MORALES CHOQUEJAHUA ARNOLD ERNESTO 2486.500

3 72244315 PARIAPAZA RAMOS GULLY MANUEL 2352.500

4 72231344 PINTO LUQUE EDSON BLADIMIR 2306.500

5 70690948 DURANT CARBAJAL PATRICIO ALEJANDRO 2258.500

6 46965132 PACO MONTOYA YENSEN YACO 2246.500

7 70034045 AQUISE FUENTES MATILDE 2224.500

8 45425655 NIETO MAQUERA JESUS ANTONIO 2169.500

9 72960524 QUISPE JARA FERNANDO MANUEL 2168.500

10 74808817 CHIPANA ATAHUACHI JOEL CARLOS 2146.500

11 70038246 CONTRERAS PONCE JHON SALOMON 2098.500

12 73903867 ALANOCA MAQUERA MIRIAM NOELIA 2076.500

13 71980682 ESCALANTE MAMANI EDSON RENATO 2018.500

14 75348888 JIHUAÑA MAMANI GARY KATY 2007.500

15 70570679 RAFAEL TOLEDO YHON RONAL 1990.500

16 76638773 SIBARIO YAJA JUNIOR 1976.500

17 74058951 BALCONA CCAMA GABRIELA YAMILET 1954.500

======================================================================

Escuela Profesional: Ing. Topografica y Agrimensura

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70122219 RAMOS CAÑARI SAUL 2655.000

2 74624379 ITO GILARI ALEX 2571.000

3 40526929 PUMA ANCCO JUAN CARLOS 2485.000

4 70085046 MAMANI CASTILLO BRANDON DEYBY 2299.000

5 73651315 GUTIERREZ CCARI JHUVER 2263.000

6 76737223 LIMACHI PACOVILCA EMELY RUSENIA 2197.000

7 76069254 RAMOS MEDINA GIANNELA BRITNEY 2195.000

8 70286298 CALJARO QUISPE KAREM VANEZA 2194.000

9 70864513 RAMOS CHILA YANETH MELANIA 2123.000

10 70778059 PUMA QUISPE ABRAHAM COPERNICO 2119.000

11 71709413 CHAÑI CONDORI MERCEDES 2111.000

12 70850746 TACCA PILCO DEYSI ELIZABETH 2077.000

13 70465833 VICENTE ACEITUNO HECTOR ULISES 2071.000

14 70036486 CHAMBI ORTEGA JOSE AUGUSTO 2059.000

15 60178759 AROHUANCA MARCA WILLIAM JHON 1989.000

16 74151892 HANCCO CHAVEZ RUTH KARINA 1983.000

17 75171851 COILA CONDEMAYTA REYNA LISDELIA 1979.000

18 70650512 LUPACA QUISPE DENIS RUDY 1959.000

19 73640915 MARCA MAQUERA ALEXANDER 1953.000

20 73854829 CRUZ ARI DIEGO WALTER 1941.000

21 73505641 TAPARA QUISPE VICTOR RAUL 1871.000

22 73768870 MAMANI ROJAS LUIS HERNAN 1870.000

======================================================================

Escuela Profesional: IngenierÍa Agroindustrial

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 74835912 CALSIN SANCHEZ HENRY AMADO 2572.500

2 75093508 PHILCO PERALTA LEIDY MARICIELO 2548.500

3 76568721 HUALLPA HUALLA JUAN CARLOS 2510.500

4 70109528 LLICA QUISPE YULY VANESA 2506.500

5 74812021 ALANOCA CCOPA GUMER ELENA 2235.500

6 77339313 CHAVEZ APAZA JHON KEVIN 2229.500

7 70061720 MAMANI LEON JORDAN DEIBY 2196.500

8 72294747 FLORES VELARDE EDITH TANIA 2056.500

9 76155132 MAMANI MAMANI MARIA LIZBETH 1970.500

10 75949537 YUCRA BARRANTES VICTOR GONZALO 1962.500

11 76591263 YUPA IQUIAPAZA ALEX EFRAIN 1952.500

12 77333767 RAMOS QUISPE FREDY NILSON 1952.500

13 75612631 ATENCIO MAMANI KAROL SHEYLA 1924.500

14 74247952 QUISPE QUISPE ZAIDA 1894.500

=========================================================

Escuela Profesional: Ingeniería Agrícola

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 76383253 DIAZ TURPO SHINA JANETH 2693.000

2 74161286 PAYE QUIÑONEZ GUSTAVO BECKER 2459.000

3 71349020 CHIPANA NAVARRO SEBASTIAN FERNANDO 2293.000

4 70317658 PARI CHIPANA NELSY KAREN 2199.000

5 74581366 NUÑEZ QUISPE RONALD ROOSVELT 2167.000

6 70308419 MONZON MAMANI LIZETH ESMERALDA 2159.000

7 76401880 VILCA CONDORI JHON HENRY 2123.000

8 75525885 VIDALES CALDERON LIZBERTH VANESSA 2099.000

9 76925523 MAMANI VENTURA PAUL FERNANDO 2091.000

10 73887076 FLORES ANCO STHEFANY YANINA 2083.000

11 72948591 MAYTA GUZMAN SHARMELY GINA 2071.000

12 73481683 SALAMANCA LIMACHE MARISOL ADELAIDA 2049.000

13 76197896 LIMACHI PACOVILCA DIANA LEONELA 2049.000

14 70109524 NINAJA APAZA GABRIEL 2039.000

15 71318265 BUSTINCIO CAHUI ALEJANDRO 1973.000

16 73871957 PAVIO QUENTA ROCIO SHIRLEY 1957.000

17 73465919 PARI HUAMAN SANTIAGO 1933.000

18 74225367 CAJMA PARICAHUA ANDY RONNY 1929.000

19 71946593 CHOQUE ACERO VALERIO 1871.000

20 76312802 LABRA QUISPE EDILUZ YAQUELIN 1859.000

======================================================================

Escuela Profesional: Ingeniería Civil

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 72757659 FERNANDEZ CORONADO HOMER DIMAS 2907.000

2 45387676 CCALLA BELIZARIO JHON 2813.000

3 48477985 CHAMBILLA LAQUITICONA DAILIN 2799.000

4 72191953 LOPEZ ANCCO CHRISTIAN HENRY 2759.000

5 71348804 TICONA GOMEZ NELY ROXANA 2753.000

6 70350642 CALLA AÑAMURO ROY FRANKLIN 2749.000

7 46154868 QUISPE CHAHUARA ALEX GUZMAN 2743.000

8 70446040 MEDINA FLORES JOE GENARO 2699.000

9 70309082 LLANOS NINA EFRAIN CESAR 2679.000

10 77298099 CHUCHULLO MACHACA CRISTIAN JOSE 2679.000

11 73462508 MAMANI PILCO WILBERT HELARD 2677.000

12 71621785 GUTIERREZ MAMANI SAMUEL TANNER 2673.000

13 71920322 CONDORI ZUÑIGA CRISTIAN MILTON 2667.000

14 70279886 FLORES ROJAS MELISA ERIKA 2649.000

15 74176022 QUISPE HUMPIRI ROXANA ELIZABETH 2639.000

16 76605527 MAMANI NAVARRO ROLY ANTONY 2639.000

17 71567132 HUARCA CHARA CIRO RAUL 2635.000

18 47297859 PERAZA INQUILLA GROVER ISMAEL 2633.000

19 76864764 ORTIZ PAJA CLENIN JOSEP 2625.000

20 72437698 MULLISACA MAMANI HARNOLD JASEN 2625.000