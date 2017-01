Escribe: Los Andes | Regional - 19:07h





El Sub gerente de Educación, Cultura y Deporte, Víctor Posada Huaynates advirtió que los espectáculos no deportivos anunciados para los días 14 y 16 de febrero en coliseo cubierto no tienen autorización de la municipalidad.

En ese sentido explico el funcionario, que por disposición de la autoridad municipal se dispuso que estos recintos no serán autorizados para eventos culturales no deportivos hasta que se logre la certificación ISTE – Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.

Posada Huaynates, explico que la municipalidad viene trabajando en la certificación del recinto para brindar mejor servicio a la población en la realización de actividades culturales no deportivos en estos recintos.

Al respecto de los eventos que se viene anunciando para 14 y 16 de febrero, informo que su despacho no celebro ningún contrato con los promotores y negó categóricamente que viene dando las autorizaciones para la realización de estos eventos.

Asimismo, fue claro en indicar que este escenario deportivo no será autorizado para ningún evento no deportivo y advirtió a la población a no dejarse sorprender con anuncios de eventos no deportivos que no cuentan con autorización.

Además, indico que acataran la exhortación del ministerio público, de abstenerse de dar autorización para la realización de espectáculos mientras que no se cuente con el certificado ITSE a detalle.