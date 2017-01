Escribe: Los Andes | Regional - 16:37h



Entregan alpacas reproductoras

El Gobierno Regional Puno a través del Proyecto Especial Camélidos Sudamericanos – PECSA entregó públicamente 50 reproductores de alpacas hembras y 10 reproductores de alpacas machos de la raza huacaya, a los productores alpaqueros y autoridades del Distrito de Macusani Provincia de Carabaya; estos animales ya se encuentran en el Centro de Producción de Reproductores (CPR) que se viene implementando en la Comunidad de Queracucho del distrito de Macusani y están a disposición de las comunidades beneficiarias, que son: C. C. Huaylluma, C. C. Lacca Alccamarine, C. C. Lacca Soratira, C. C. Queracucho, C. C. Ccatacancha, Asociación HE HyM de productores Agropecuarios, Asociación de Productores Agropecuarios Sur Andino y la Asociación Amatur.

La actividad se realizó el miércoles 25 de enero y estuvo presidido por el Director Ejecutivo del Proyecto PECSA, Samuel Cazorla Chambi, el regidor de la Provincia de Carabaya Juvenal Cutipa Leqque, el Sub Gerente de Desarrollo Económico Local Nilo A. Maque Huayta y demás autoridades del distrito de Macusani, así también momentos antes de la entrega pública, se pudo conformar el comité de administración del Centro de Producción de Reproductores (CPR - Queracucho) con los representantes y presidentes beneficiarios, dando como presidente a Rubén Tapara Carrasco, por mayoría de votos.

Samuel Cazorla Chambi, Director Ejecutivo del Proyecto PECSA manifestó que gracias al comité de beneficiarios el Centro de Producción de Reproductores (CPR) pueda ser sostenible y se dirija para el funcionamiento y trabajo de las comunidades, así también recalcó que este mismo comité está encargado de gestionar el cumplimiento de los compromisos señalados en el convenio interinstitucional para la finalización del CPR y el cumplimiento de los demás componentes del proyecto como la implementación del módulo de clasificación de fibra en el distrito de Macusani.

Rubén Tapara Carrasco, presidente del comité administrativo de beneficiarios del CPR declaró que aún no hay participación de los beneficiarios del CPR, manifestó también que las puertas están abiertas para que el comité y beneficiarios visiten la obra de implementación para que todos podamos aportar esfuerzos y encaminar el proyecto, para que así puedan llegar más actividades y sacar mucho provecho.

El objetivo de los CPRs es desarrollar la propuesta de mejora genética de alpacas a nivel de CPR, mediante la implementación del plan de mejoramiento genético, para incrementar la eficiencia productiva, reproductiva y producir reproductores de alto valor genético que pueda ser replicado a nivel de sus unidades productivas familiares (UPF).