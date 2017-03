Escribe: Los Andes | Regional - 10:31h





Debido a que la vía se encuentra asfaltada y en buen estado hacia el sector de Mucra del distrito de Juliaca, los pobladores de este sector mostraron total rechazo al incremento del costo de pasaje urbano, por lo que dieron un plazo para que retomen el pasaje de 0.60 céntimos.

“Las empresas que van a Mucra no se pueden quejar, porque todas sus vías son de pista, ellos no gastan sus amortiguadores y llantas, pero hay otras empresas que no están asfaltadas sus calles, que sí tienen derecho a reclamar”, dijo Marino Mamani Flores, presidente de la Comunidad Mucra I y II.

Refirió que durante la semana se debe dar la rectificación; de lo contrario, no dejarán ingresar a los unidades vehiculares de las empresas 29 y 30 que van hasta la zona, pese que inicialmente los mismos vecinos propusieron su entrada. Además, exhortó a los dirigentes y la población de Juliaca a realizar las protestas para rechazar el incremento.

Por su parte, el presidente de la urbanización residencial Maravillas, Francisco Anahua Quilca, denunció a la empresa de Transportes Señor de Coyllority Maravillas, línea 29, por no hacerse responsable de los diversos accidentes que provocan y que deja fallecidos.