CHOQUES PROMETEN SACAR CHISPAS

Escribe: Los Andes | Regional - 02:00h

En la liga puneña, en el marco de la sexta fecha, Real Carolino recibirá al siempre favorito Alfonso Ugarte





Los partidos que se jugarán hoy y mañana en las diferentes ligas distritales de la región prometen emociones diversas, goles y polémicas. En razón de ello, miles de hinchas se preparan para alentar con todo a los equipos de su preferencia.

En la liga puneña, por ejemplo, en el marco de la sexta fecha, Real Carolino recibirá al siempre favorito Alfonso Ugarte, que es líder del certamen. Deportivo Universitario, el segundo de la liga, a su vez, chocará con la UANCV Puno.

En tanto, por la liga juliaqueña, que se reanudará luego de su suspensión por carnavales, el favorito, Diablos Rojos, enfrentará al recién ascendido pero sorprendente Deportivo Enciniano, a fin de alcanzar al Estudiantes Juliaca, que lidera la tabla de colocaciones y esta jornada enfrentará al Internacional Upa Upa.

Estos partidos, sin duda, prometen emocionar a muchos aficionados, quienes seguramente abarrotarán los recintos deportivos donde se jugarán los cotejos: en Puno, el estadio Enrique Torres Belón; en Juliaca, el estadio del Colegio Emblemático Politécnico Regional Los Andes.

SEXTA FECHA LIGA PUNO

SÁBADO 11 DE MARZO

Atlético Toro Vs. Central Galeno/ 11:00 am

Uros del Titikaka Vs. Policial Santa Rosa/ 1:00 pm

UANCV Puno Vs. Universitario/ 3:00 pm

DOMINGO 12 DE MARZO

C.S.D Los Toros Vs. La Merced/ 11:00 am

Real Carolino Vs. Alfonso Ugarte/ 1:00 pm

Unión Carolina Vs. Estudiantes Puno/ 3:00 pm

TABLA DE UBICACIONES: (Quinta Fecha)

1) Alfonso Ugarte (13)

2) Deportivo Universitario (10)

3) Estudiantes Puno (10)

4) Unión Carolina (09)

5) Policial Santa Rosa (08)

6) UANCV Puno (07)

7) Central Galeno (07)

8) C.S.D. Los Toros (06)

9) Real Carolino (04)

10) Uros del Titikaka (04)

11) Alfonso Ugarte Junior (04)

12) La Merced (01)

13) Atlético Toro (00)

Descansa: Alfonso Ugarte Junior

CUARTA FECHA JULIACA

E.M. San Roman - Alianza Miller

Jove Andina - ADEVIL

Diablos Rojos - Dep Enciniano

Estudiantes Juliaca - Internacional Upa Upa

DAC Cerror Colorado - UANCV Junior

TABLA DE POSICIONES JULIACA (Tercera fecha)

Equipo

Estudiantes Juliaca (7)

DAC Cerro Colorado (7)

ADEVIL (6)

Diablos Rojos (5)

UANCV Junior (4)

Deportivo Enciniano (3)

Alianza Miller (3)

Internacional Upa Upa (2)

E. M. San Román (1)

Jove Andina (1)