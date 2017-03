HINCHAS PREPARAN SUS ARMAS

Escribe: Los Andes | Regional - 02:00h





La ADFP dio a conocer las fechas y horarios para los partidos del Torneo Apertura y Clausura, en donde los clásicos se jugarán en mayo y agosto, respectivamente. El primero de ellos se disputará el próximo 13 de mayo, a las 8:00 pm., en un estadio aún por definir.

En tanto, la vuelta, que se jugará en el Clausura, se disputará el viernes 11 de agosto a las 8:00 pm., y probablemente se jugará en Matute. En otros cotejos, el Cristal vs. Alianza del Apertura será el domingo 28 de mayo a las 4:00 pm., mientras que la vuelta será el domingo 10 de septiembre a las 4:00 pm.

Cabe indicar, de otra parte, que la programación de la octava fecha del Torneo de Verano comenzará a disputarse desde hoy hasta el lunes, para luego tener una para por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

PROGRAMACIÓN

SÁBADO 11 DE MARZO

11:00 horas Ayacucho vs. Sport Rosario

13:15 horas Cantolao vs. FBC Melgar

15:30 horas Deportivo Municipal vs. Real Garcilaso

DOMINGO 12 DE MARZO

11:00 horas Unión Comercio vs. Sporting Cristal

13:15 horas Sport Huancayo vs. Universitario

16:00 horas Alianza Lima vs. Juan Aurich

LUNES 13 DE MARZO

15:30 horas Comerciantes Unidos vs. UTC