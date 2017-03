Escribe: Los Andes | Regional - 02:00h





El gobernador regional de Puno, Juan Luque Mamani, se negó a dar declaraciones sobre la investigación que se le sigue a su esposa, Amelia Huanca Machaca, por haber realizado contrataciones con el Estado, cuando estaba impedida de hacerlo.

Al ser cuestionado sobre las sanciones a la empresa de Amelia Huanca, Luque cambió de tema y se refirió a que se obtuvo 114 millones de soles para la implementación de equipos en el hospital del Collao - Ilave, además de la firma del convenio de 38 millones de soles para el hospital de Putina.

“No voy a declarar sobre las investigaciones, eso no me preocupa ya que el Ministerio Público viene realizando las investigaciones; yo no entiendo por qué no me preguntan por los presupuestos que se lograron para la implementación del hospital de Ilave, que tiene 114 millones”, dijo el gobernador.

Cabe recordar que la empresa de la cónyuge de Juan Luque Mamani, estuvo realizando contrataciones con el Estado con cuatro Unidades de Gestión Educativa Local de la región, y que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) prohíbe y sanciona este actuar.