Escribe: EDUARDO MAMANI | Regional - 08:30h





Un nuevo caso de maltrato contras las personas de la tercera edad, fue denunciado por los familiares y vecinos de la Urbanización Jesús Nazareno del Cono Sur de Juliaca. Retiraron del Programa Asistencial Pensión 65 a Marcela Ríos Loaiza de 83 años.

Según Juliana Quispe Ríos, hija de la afectada, expresó que luego de no encontrarla a su madre en su vivienda, los verificadores decidieron sacarla del programa desde hace medio año.“La última vez que ha venido el verificador mi mamá no estaba en mi poder, sino en la esquina donde mi otra hermana, que ese día lo había llevado a Puno y por ello, el verificador lo ha suspendido”, dijo Juliana Quispe.

En ese sentido, inculparon a su otra hermana Genoveva Quispe Ríos, a quien también denunciaron por despojarle los dineros cobrados del mencionado programa, además de quitarle su casa.

De la misma forma solicitaron que la municipalidad nuevamente pueda identificar a la señora Marcela, para que pueda percibir los 250 soles ya que padece de ceguera.

“Mi mamá tiene derecho porque no ve su ojo nada y yo quisiera que lo pase normal y ahora mi hermana le quita su casa y también le ha estafado su plata y eso lo tienen”, agregó su otra hija Felipa Quispe Ríos.

Por su parte, Marcela Ríos Loaiza, en su idioma natal quechua, expresó que fue engañada por su hija, y no encuentra la forma que le devuelva, además que no sabe dónde ir por su problema. “Préstame dinero me ha dicho y no me lo quiere dar, desde su casa se pone fuerte. Me ha dicho también que con esa plata se va hacer su casa y no puedo donde ir”, refirió verbalmente la madre de familia que tiene seis hijos.

Cabe indicar que el sector donde vive la anciana, se encuentra próximo al distrito de Caracoto, donde no tiene servicio de agua y alcantarillado, además que las viviendas son de adobe.