Escribe: Los Andes | Regional - 12:56h

En medio del profundo dolor de sus familiares y la presencia de algunos dirigentes, se dio el último adiós al fundador de la Asociación Central Única de Barrios, Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes ACUBUPJ de Juliaca, Pedro Cosme Quispe Mamani.

Los actos de despedida se realizaron en el Cementerio Central, luego de una misa en el Templo Matriz de Santa Catalina y el intento que realizaron los deudos ante la Municipalidad Provincial de San Román de rendirle un Homenaje.

Quispe Mamani de 79 años, fue el fundador de esta organización barrial de la ciudad de los vientos, que en sus inicios tuvo la difícil tarea de enfrentar los hechos del 04 de noviembre del 1965, tal como lo recuerda la ex presidente, Jeanette Zea Romero.

“Debemos sacar su estilo de lucha al frente de la central, y no luchar pro bolsillo”, manifestó Zea Romero, quien cuestionó al alcalde por no rendirle un homenaje póstumo. Cabe indicar que el Décimo Sexto Congreso de la Central de Barrios de Juliaca del 2015 llevó su nombre, al recordar la fundación de la organización barrial, donde se eligió a los actuales directivos, que son no participaron de las exequias del distinguido dirigente barrial.