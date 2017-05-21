Domingo 21.05.2017 | Actualizado 22:20 (hace 38 mins.)
Los postulantes que accedieron ingresar a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, en las diversas escuelas profesionales que brinda esta casa superior de estudios
BIOLOGIA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 ROQUE BEJAR, ARNOL BRAYAN 2529.000
02 PORTUGAL LIMACHE, MILCA PALOMA 2525.000
03 SALAS TICONA, JOSE LUIS 2453.000
04 CCOYA SULLO, RUTH MARGOT 2325.000
05 HERENCIA QUISPE, LADY DIANA 2255.000
06 LUNA SILVA, KEWIN 2255.000
07 VELASQUEZ COLQUE, MARIA MAGDALENA 2205.000
08 SANCHEZ RIVERA, YAQUELIN SOFIA 2163.000
09 OCHOA GALLEGOS, MILWAR ANGELO 2148.000
10 NOA TAVERA, CRISTIAN JESUS 2145.000
11 FUENTES SILVA, JUAN JOSE 2129.000
12 ROJAS COAQUIRA, MARIA ALEJANDRA 2075.000
13 URVIOLA TICONA, YHONI ROYER 2039.000
14 MAMANI TUMI, LUIS FERNANDO 2018.000
15 IBARRA TORRES, BRAYAN ABDUL 2015.000
16 FLORES ENCINAS, ORLANDO 1978.000
17 QUISPE GUEVARA, ROCSANA 1977.000
18 LUQUE PALLI, YAKY MIREYA 1969.000
19 HUANACO HUARACHA, RENSO ROBERT 1959.000
20 LOAYZA MACEDO, NAYHELY ROSSIO 1959.000
21 CUEVAS MAMANI, BLANCA GARIBALDI 1945.000
22 CAMATICONA HILASACA, CINDY KAREN 1942.000
23 SURCO CAÑARI, ELYMAR MARELY 1941.000
24 CRUZ LARICO, NIXON FERNANDO 1933.000
25 PALLI RAMOS, XUANI SHARON 1925.000
26 SANCA QUISPE, LUIS DAVID BRUNO 1925.000
27 CHAVEZ ROJAS, WENDY ERIKA 1905.000
28 QUISPE JALLASI, YENNY MILAGROS 1897.000
29 MACHACA MAMANI, MOISES JAVIER 1883.000
30 HUARACHI ITO, JOSE LUIS 1875.000
31 MAMANI CALDERON, LUIS ANGEL 1869.000
32 QUISPE CASILLA, OWEN HARVEY 1868.000
33 FLORES QUISPE, DIEGO SIMEONE 1865.000
ENFERMERIA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 74222707 COTRADO LUPACA, DANIRA ELIZABETH 2591.000
02 74310321 MAMANI HUICHE, YOHAYDA NATALY 2433.000
03 70352410 BORDA CAHUI, KAREN 2415.000
04 70490581 LAZARINOS BEJAR, ANGELA ARACELY 2415.000
05 74735616 SIHUACOLLO SIHUACOLLO, STEPHANY 2385.000
06 75342402 LUQUE MULLISACA, DAYANNE BRITSEL 2379.000
07 73541320 LEYVA CHINO, NOEMI 2305.000
08 71475064 LIMACHE CCAMA, YESICA NANCY 2281.000
09 72781789 CALDERON CHOQUEHUAYTA, DAYANA SHELLY 2229.000
10 60068497 INOFUENTE MAMANI, CYNTHIA RUTH 2223.000
11 74024874 LOPEZ ALARCON, FIORELA 2205.000
12 74411776 CHALLCHA MAMANI, ALVARO 2175.000
13 71868546 CACMA ZAPANA, NERY MARGUTH 2155.000
14 73148108 LUQUE BARRIOS, SHARON VERENISSE 2145.000
MEDICINA HUMANA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 75559354 YUPANQUI FLORES, LISBETH 3175.000
02 73673755 CALIZAYA MAMANI, ZOLANCH IVON 3145.000
03 70323927 ALFARO ESTOFANERO, MIRIAM LUZ 3085.000
04 76127936 MAMANI TICONA, YAHAIRA MOSHELEYNE 3005.000
05 70208475 QUISPE HUARACALLO, DENNIS ISAAC 3005.000
06 71077647 OJEDA SAAVEDRA, WILLIAM HENRY 2995.000
07 70106352 RODRIGUEZ CALIZAYA, MARISEL MICAELA 2995.000
08 73331004 TORRES PAREDES, EYLING GRISSEL 2995.000
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 75521460 COAQUIRA COLQUEHUANCA, YAQUELINE 2314.000
02 73707949 CAYO CAMPANO, YESSENIA NAYDUD 2256.000
03 72903895 FLOREZ SUNI, ERNESTO 2226.000
04 70300218 QUISPE QUISPE, JHONATAN 2226.000
05 76305011 ARAOZ ASCUE, SILVIA NATALY 2080.800
06 72221287 CHOQUECOTA GUILLEN, ZELMA GABRIELA 2077.000
07 77427634 MIRANDA GUTIERREZ, IVAN 2063.000
08 70124033 ZAMBRANO MOLLEHUANCA, JOSEPH ARTURH 2059.000
09 76851219 CHOQUEHUANCA MAMANI, OLMER 2038.200
10 72640771 YUCRA SARDON, YURY AXEL 2034.600
11 77323971 HUANCA MACHACA, HECTOR ALBERTO 2011.800
12 76836200 TAPARA FLORES, JHON BRAYAN 1940.000
13 70289194 BEJAR TAYPE, ANGELA 1913.600
14 71133707 AJAHUANA FLORES, WILBERTH MARCELINO 1907.000
15 73613258 COLLANQUI ARAPA, HEBERT NICANOR 1897.000
16 70254970 RAMOS CHURA, EDUARDO HARBI 1896.000
17 71627756 CARPIO SALAS, YORKA FELICITAS 1884.800
18 74172383 QUISPE CONDORI, ROLLY ARNOLD 1874.000
NUTRICION HUMANA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 77203219 HERRERA QUISPE, LINDSAY ALIOSKA 2449.000
02 71653991 CONDE ROSSELLO, MARISSA ANDREA 2429.000
03 72690481 JAPURA ESPINAL, RONALD LEE 2355.000
04 70139982 CARI MAMANI, JHON PAUL 2289.000
05 75831978 BUSTINZA TAPIA, MARIA GABRIELA 2235.000
06 70855070 CUEVAS CAHUANA, LISXINA JANNETH 2235.000
07 70139960 ROJAS FLORES, GABRIELA 2199.000
08 73760086 NEYRA BERNEDO, MIGUEL DAVID 2150.000
09 73641392 ESPEZÚA ZAPANA, DIEGO JOSHUA 2135.000
10 73822776 FLORES CHAMBI, YENI RAISA 2105.000
11 72948294 VELASQUEZ BARRIONUEVO, YOSSELY THALIA 2105.000
12 70569177 BOBADILLA QUISPE, NILDA MARTINA 2089.000
13 73896079 FLORES CCAMA, CYNTHIA 2085.000
14 71437616 AVENDAÑO ALCOS, MARIA LUISA 2054.000
15 75944482 MAMANI VILCA, BETZABETH YOMIRA 2045.000
16 72396302 MAYTA LLANOS, ALEJANDRA SUSAN 2025.000
17 73811011 JIMENEZ PERALTA, YOMIRA ESTEFHANY 1995.000
18 71991661 LARICO QUISPE, YANDERY YULIANA 1977.000
19 70235801 PAREDES YUCRA, DANTE OLGER 1975.000
20 71540315 CCASO MANGO, GABY 1972.000
21 70254999 LUCANO CALSIN, FLOR YERALDIN 1969.000
22 75670820 BENAVENTE PARI, ANGEL SCOTTIE 1964.000
23 73475808 LAYME MAMANI, CARLOS EDUARDO 1945.000
24 70389704 TURPO HUAHUASONCCO, YELTSUIN AMADO 1945.000
25 71003074 SUCASACA RAMOS, LEYDY 1935.000
26 72132722 TAYPE CONDORI, SILVIA VIRGINIA 1925.000
27 76940343 CANAHUIRE HUAMANI, JOSE CARLOS 1899.000
28 70062778 MAMANI RAMOS, LILIAN DANITZA 1891.000
29 71007974 MAMANI CAYO, MABEL LIZBETH 1875.000
30 73273724 VELASQUEZ VALENCIA, ANA JULIETA 1865.000
ODONTOLOGIA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 73517630 TARQUI CHAMBILLA, FLAVIO ANTONY 2745.000
02 76075343 ENCINAS LLICA, ROCIO VARYNIA 2623.000
03 73744542 QUISPE PAMPA, MARIA PAOLA 2527.000
04 74633347 MACHACA QUECARA, EDISON CLEVER 2525.000
05 73077804 QUISPE GALLEGOS, DINA LITA 2485.000
06 75937264 APAZA PUMA, YOSCELYN LISCET 2405.000
ADMINISTRACION
Apellidos y Nombres Puntaje
01 75993255 MENDOZA ROJAS, YADHIRA MARISOL 2793.000
02 72517910 PAYEHUANCA MERMA, DIANA BENEDICTA 2755.000
03 74307573 HUARACHI HUARICALLO, JAVIER FELIPE 2675.000
04 71372312 CCOLLA VILCA, JOSE LUIS 2663.000
05 72784408 MAMANI CALCINA, BLADIMIR RODRIGO 2639.000
06 70056757 RAMOS CHURATA, NAROMY ANY 2635.000
07 75494546 CONDORI MASCO, YULEYSI ESTEFANI 2587.000
08 70146140 SAHUA TACORA, CRISTIAN BENITO 2585.000
09 71064133 CHURA CASTILLO, CRISTIAN 2579.000
10 71485587 CHAMBI VARGAS, FRANK ROMMEL 2565.000
11 77133536 QUISPE BALERIANO, NELY HILARIA 2549.000
12 73377240 FLORES MUÑUICO, TANIA MADELEINE 2529.000
13 73883622 SUÁREZ LIPE, CÉSAR FERNANDO 2525.000
14 76959586 ZUNIGA QUISPE, LUZ CLARET 2506.000
15 70518883 ESTRADA MEDINA, TATIANA KATIUSKA 2479.000
16 75543722 MAQUERA VALERIANO, GABRIEL ABRAHAM 2455.000
17 75529265 ENCINAS FLORES, REYNALDO 2451.000
18 73382338 HUANCA QUISPE, JAIME YULIÑO 2441.000
19 75506351 MEDINA QUISPE, MARYCARMEN EMPERATRIZ 2435.000
20 72186437 LUNA MENGOA, MILENKA HEMA 2433.000
21 70258383 GONZALES SILVA, LUCY LAURA 2427.000
22 73359729 MAMANI VALENCIA, RONALDINO EDWIN 2425.000
23 76009173 PALOMINO LOPEZ, SHIRLEY 2425.000
24 76169196 MAMANI TIPULA, MIDWAR SONELS 2405.000
25 70001843 YTO VILCA, LUCIA MASSIELL 2399.000
26 75690565 MACHACA VILCA, EVELYN RUTHSY 2387.000
27 71773689 COILA QUISPE, PILAR ALEXANDRA 2365.000
28 73649894 MAMANI ANAHUA, MONICA BEATRIZ
ANTROPOLOGIA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 73819947 AUCCAHUAQUI TAPARA, LICETH JOSELIN 2469.000
02 75379211 JIMENEZ COILA, YONI PABLO 2285.000
03 73651527 TORRES HUARICALLO, HENRY 2257.000
04 70122077 MERCADO CATACORA, JEANPIERE ERIK 2154.000
05 47870248 CORI CHOQUE, ABRAHAM 2133.000
06 70391115 ESTOFANERO MAMANI, MAIQUELMAN LUCHO 2102.000
07 76944704 MENESES UCHANI, ALEX HARRYS 2039.000
08 70033862 SANDOVAL BENAVENTE, MAURO LUIS 2025.000
09 71701025 CHUPA VILCA, JOSE ARMANDO 2023.000
10 74382037 CAHUAYA TARQUI, MARCOS DANIEL 1995.000
11 70098574 PALOMINO CARRILLO, ALEXANDER HERACLIO 1993.000
12 75662227 VASQUEZ MENDOZA, MARJHORY DAMARIS 1977.000
13 71529622 SUASACA PELINCO, EDGAR DAVID 1969.000
14 71348859 QUISPE COILA, MIGUEL ANGEL 1965.000
15 75660187 IBAÑEZ PAREDES, ADDA LINDA 1959.000
16 71751624 SUCTO CUCHO, REY WILSON 1879.000
17 71824309 HUALLPA MAMANI, NELIDA ROSSY 1869.000
18 70116257 HUARACHI YUCA, LUIS MIGUEL 1863.000
ARTE: ARTES PLASTICAS
Apellidos y Nombres Puntaje
01 76988727 CALISAYA COILA, JAROM JESUS 2322.000
02 46256123 ESPEZUA CLAVIJO, RAY LUIS PETER 1870.000
03 73252538 SOTOMAYOR APAZA, EXON 1861.000
ARTE: MUSICA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 76028397 ALCOS CHURATA, ELVIS 2597.000
02 76600039 AYLLON MOLLISACA, DUZELY SAMANTA 2498.000
03 72895378 QUISPE GOMEZ, YULY GISELA 2259.000
04 70683106 PUMA MAMANI, WILBER 2149.000
05 73245653 CALLOAPAZA CALLA, BRIAN MAYK 2139.000
06 70580673 MORALES CHOQUEMAMANI, JHON CARLOS 2075.000
07 70851824 PUMA MAMANI, DIXON EVANG 2006.000
08 76813565 RAMOS GAUNA, HUMBERTO 1976.200
CIENCIAS CONTABLES
Apellidos y Nombres Puntaje
01 72177014 CCUNO VILCA, RUTH MERY 2933.000
02 72101941 ALEGRE MORA, MARLENY 2875.000
03 74651339 FLORES INCACUTIPA, DIEGO BRAYAN 2845.000
04 73059648 VILCA QUISPE, FLOR DE MARIA 2715.000
05 70264231 CHOQUETICO CONDORI, ROMAN ARISTOTELES 2661.000
06 72106036 HANCCO BETANCUR, JENIFER LICELY 2635.000
07 72947418 YUPANQUI CONDORI, ODELI SOLANCH 2635.000
08 70296271 HANCCO MONTALVO, JAVIER 2615.000
09 71947288 HUAYNA NINA, MIGUEL ANGEL 2575.000
10 72228965 MAMANI TACCA, FLOR YAMILET 2557.000
11 70087592 CAHUANA TACURI, LISBETH MARITZA 2545.000
12 70340774 CHOQUEMALLCO TICONA, SUSSY 2537.000
13 74389919 MAMANI COSI, MARTHY ARACELY 2535.000
14 73744557 CHOQUEHUANCA ZAMATA, FLOR DEYSI 2525.000
15 72127906 LAURENTE FLORES, SANDRA ROCIO 2525.000
16 73697332 APAZA CHOQUE, ALEXANDER 2523.000
17 77268636 QUISPE VILLANUEVA, BRIDGET NANCY 2515.000
18 75412936 PACOTICONA CASTILLO, DEYSSI ROSSMERY 2495.000
19 72081774 QUISPE MAMANI, KAREN VANESA 2495.000
20 75506176 RUELAS VELARDE, GROVER 2495.000
21 70364199 SUCA LLUNGO, ERWIN ALI 2489.000
22 71562736 CCARI CHUQUITARQUI, LUZ GIANELLY 2485.000
23 71508931 CARTAGENA PINAZO, LUIS MIGUEL 2477.000
24 74060446 QUISPE ZELA, NANCY ESTEFANY 2471.000
25 73647225 RAMOS OLGADO, KEYCO SOFIA 2470.000
26 70465989 ACEITUNO LEON, ALEXANDRA PATRICIA 2465.000
27 76962480 CHOQUE MAMANI, MELIZA MILAGROS 2465.000
28 75089525 FLORES VARGAS, PERCY WILBERT 2465.000
29 73275437 FERNANDEZ CACERES, CESIA DANITZA 2459.000
30 70332679 NINA QUISPE, DAYSI 2453.000
31 73077796 INCARROCA FERNANDEZ, LIZ NIRVANA 2445.000
32 73268424 COLQUE QUISPE, MARQUIÑO ANGEL 2443.000
33 71637833 MAMANI PARI, FRIDA MAYDA 2439.000
34 73077920 CONDORI ROJAS, KARIM MARIANELLA 2437.000
35 70258384 FLORES BELIZARIO, ARIHEANA LAURA 2437.000
36 70288648 GARCIA CCASA, ROSA LUZ 2435.000
37 74447357 MAMANI FLORES, YADIRA ARACELI 2435.000
38 70415941 VALERIANO GUTIERREZ, ENSUEÑOS 2435.000
39 72079991 MAYTA MAMANI, GLADYS LUCIA 2429.000
40 75848602 HUAYTA AGUILAR, FLOR ZULEMA 2427.000
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
Apellidos y Nombres Puntaje
01 77031474 TIPULA TIPULA, YESSICA YUDY 2415.000
02 71987280 RIVAS CUTIPA, DOZEMY SOLEDAD 2219.000
03 73645669 MALDONADO HUARANCCA, HENRRY YOEL 2169.000
04 72967247 ITUSACA CAHUA, KATHERINNE DIANA MAGALY 2085.000
05 74058003 AROCUTIPA COAPAZA, ORFELINDA GILDA 2053.000
06 73517590 CAHUANA CALDERON, YELSIN VALERY 1995.000
07 72506729 QUESADA CIRILO, PAULO AGUSTIN 1989.000
08 70577893 ARGOTE TAMAYO, SHEYLA LUZ 1979.000
09 72636952 MAMANI RAMOS, DENYS ROSINALDO 1975.000
10 70290929 BERMEJO PEÑARANDA, ADRIANA LISETH 1961.000
11 75618012 PARICAHUA CHACCA, DENIS AMILCAR 1936.000
DERECHO
Apellidos y Nombres Puntaje
01 71934472 CCALLOHUANCA ITUSACA, YHAMILET BERY 2855.000
02 70114487 ARCE CCAMA, SIDNEY BRAYAN 2839.000
03 74164421 HANCCO RIVERA, ANGEL BAZAN 2745.000
04 73706924 SANTOS APAZA, EVA 2745.000
05 74045181 AROCUTIPA AROCUTIPA, YEYSET NERY 2735.000
06 43814990 QUEZADA GUTIERREZ, EHTSON SAUL 2733.000
07 77469049 AGUILAR VELEZ, KARLA SHARMILA 2719.000
08 71221664 PAREDES ACEITUNO, DIANA ALEJANDRA 2685.000
09 48215447 LLAVE CHUCHULLO, ALIPIO 2663.000
10 70366562 MEJIA SUCASAIRE, DARWIN ROEL 2639.000
11 73258634 COASACA RAMOS, LUZ SOFIA 2605.000
12 72895142 VELEZ CANAZA, MILADY CONSTANCIA 2595.000
13 74621200 CHOQUECOTA QUISPE, EDWIN ALEX 2585.000
14 72221309 INOFUENTE PEÑALOZA, JAQUELINE EDITH 2565.000
15 74951206 TEVEZ MONTESINOS, YOANA ROSA LUZ 2559.000
16 70299923 CHIPANA PAREDES, YENY LIZBET 2549.000
17 71945070 CHURANA MAMANI, FRANKLIN 2545.000
18 74048984 ACHO MAMANI, MARCELO ALEJANDRO 2543.000
19 72396282 ORDOÑEZ NINA, BRAYAN 2543.000
20 75585638 DIAZ PAYEHUANCA, ROGER PAUL (CONADIS) 2437.000
EDUCACION SECUNDARIA. CIENCIAS SOCIALES
Apellidos y Nombres Puntaje
01 46381089 QUISPE MAMANI, RUBEN 2454.800
02 74145164 APAZA CAHUI, JHONATAN PAUL 2443.800
03 70169473 CHOQUE HUAYTA, KATHERIN ELEANA 2281.000
04 77025473 TRUJILLO QUISPE, GENIDA EVELIN 2186.000
05 70266662 CCOPA BARRIOS, ABEL FLAVIO 2116.000
06 46826678 MASCO QUISPE, JOSEIN YEMER 1994.200
07 76065128 CARRASCO GUEVARA, JONATAN 1983.000
08 71579105 QUISPE QUISPE, URIEL HULCEN 1951.000
09 72150993 QUISPE TACORA, FEDERICO 1915.000
EDUCACION SECUNDARIA: LENGUAJE LITERATURA, PSICOLOGIA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 73652126 CHAMBILLA MANZANO, ELMER LUIS 2919.000
02 70421637 RAMOS APAZA, WILLIAM 2593.000
03 70266659 CURRO QUISPE, STEEP HENRY 2501.000
04 77463232 SUCASACA HUARICACHA, EDWIN HUBERTH 2355.000
05 71462705 CCOPA LAUREANO, DIANA VANESA 2296.400
06 71565506 HUARICALLO HUANCACHOQUE, LUZ VANESSA 2182.000
07 71589155 PACORI MAMANI, TAYLOR GITZEL 2161.400
08 73450511 QUISPE TURPO, YESICA 2149.000
09 61659637 QUENTA MAMANI, YULISA CAMILA 2102.800
10 70130277 TACORA CLAROS, EDU BENJAMIN 2080.000
11 70236033 CATUNTA CHOQUEHUANCA, LUCY 2040.000
12 70221684 QUISPE MAMANI, CAROL SOLEDAD 2036.000
13 78632049 HUAMAN CALLE, BRITANY NOHELIA 2033.200
14 48564018 BUSTINCIO OTAZU, JERSONWALDIR YULIÑO 2006.800
15 75571344 TARQUI HUISA, YANET TANIA 1988.000
16 75373832 QUISPE ZARATE, DAYSI SHARMILI 1984.000
17 74301240 APAZA MAMANI, JOSE LUIS 1904.000
EDUCACION SECUNDARIA. MATEMATICA, FISICA, COMPUTACION E INFORMATICA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 71027661 CONDORI ZAPANA, RUBEN CAFU 2593.000
02 73710263 YABAR MULLUNI, RIVALDO 2468.000
03 70846867 MANZANO RAMOS, JOSE CARLOS 2335.000
04 42643805 CHURA SOTOMAYOR, HENRY RONALD 2325.000
05 70415917 CCOYTO PACHAPUMA, YHON EDGAR 2294.000
06 73385844 LIMA HUALLA, YIME RONALD 2259.000
07 75438778 SUCASACA PACOMBIA, JOSE CARLOS 2259.000
08 74968506 ACERO CHURAIRA, LUIS EDWAR 2246.000
09 74664140 VILCANQUI TARQUI, ALEX RONALDO 2243.600
10 73747908 OCHOCHOQUE MACHACA, NAYELY MEDALI 2188.600
11 71742019 GONZALES QUEA, JUAN CARLOS 2168.000
12 71948724 JOVE VILCAPAZA, CARMEN ROSA 2003.000
13 73501853 PANCCA FLORES, ELOY EDWIN 1915.000
EDUCACION FISICA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 73853443 CASTELO MEZA, BRENDA MARILUZ 2256.000
02 76141348 ANCACHI TOTORA, FRANS 2135.000
03 71558497 MENDOZA TINTA, FRANKLIN 2113.000
04 70495413 CHURA CHOQUE, FRANKLIN 2090.000
05 73773130 CANSAYA HUAYTA, JUAN JEFFRIE 2084.000
06 75880925 OVIEDO CHAVEZ, JHON EDUARDO 2050.000
07 73640861 CUSACANI TICONA, RONALD MILTON 2001.600
08 73477472 VALERO ATENCIO, CHRISTIAN FERNANDO 1975.000
09 74414122 MENDOZA CAHUANA, JOSE ALDO 1974.000
10 72613718 SUCASACA IBEROS, ERIK DANIEL 1920.00
EDUCACION INICIAL
Apellidos y Nombres Puntaje
01 76155050 ARROSQUIPA ANCCO, CLARA LIZ 2696.800
02 77917909 SUBIA GUTIERREZ, JHONY CLINTON 2646.200
03 71589322 CACERES CHICAHUARI, VANESA 2560.000
04 70413659 PARI SUNI, ELIANA IDA 2527.400
05 77809085 MURILLO QUISPE, DEYNE 2384.400
06 75997724 PAREDES FLORES, ADALY KENYO 2256.600
07 74581786 AMANQUI SUCASACA, LIZBETH 2223.800
08 75893890 MAMANI GOMEZ, RUTH KARINA 2216.400
09 73712509 OTAZU VILCHEZ, LUZMA LIBERIA 2151.000
10 48427389 AMARU LAURA, MARTHA SANTUSA 2126.000
11 73744621 YUCRA CHOQUE, DAYANA JHAMILET 2109.400
12 70147526 MAMANI VELASQUEZ, YANETH 2095.400
13 74720001 COILA JARATA, MARIA VANESA 2080.000
14 71027670 PHUÑA CABRERA, GUISELA 2007.400
15 71864521 QUISPE JARA, JHENY YOVANA 2006.000
EDUCACION PRIMARIA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 70864518 BALCONA MAMANI, MAYLI MELANIE 2586.800
02 70106347 MESTAS FERNANDEZ, GLENNY MELISSA 2358.000
03 72967608 TORRES CUPI, YULISSA ANALI 2237.000
04 70364212 VALERO GUTIERREZ, RICARDO HUBER 2204.000
05 45862055 MUNDACA COTRINA, JHAMES STALIN 2184.200
06 71575439 MAMANI SUCARI, GABY MARIELA 2182.000
07 76009181 CONDORI MAQUERA, LOURDES MARIBEL 2139.400
08 74494658 VARGAS CONDORI, YUSBEL RITA 2133.400
09 75136145 CONDORI GORDILLO, TANIA YULISA 2129.000
10 73307086 PHALA RODRIGUEZ, GIOMAR 2080.800
11 70133356 MONROY ROQUE, YANET DINA 2044.000
12 77129837 VILCA VILCA, JUDITH KATERINE 2025.800
13 72396646 MAQUERA BARRIENTOS, EDGAR ISAAC 2019.000
14 74771672 FIGUEROA CONDORI, FRANYELIN YANIRA 1990.600
15 74162826 SONCCO HUISA, GLORIA SUSANA 1988.800
16 60173679 CAPIA MAMANI, OLLANTA JOSUE 1973.000
17 70846697 QUISPE MOROCCO, LISBETH MILAGROS 1973.000
18 73417199 CONDORI LARICO, GLEDY BRIGIDA 1972.200
19 70405703 CALLOAPAZA HUANCCO, RODRIGO 1969.000
20 75738777 CHOQUECOTA LAYME, YODEMI 1898.200
SOCIOLOGIA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 73822830 MURGA TURPO, ALEX RENATO 2345.000
02 73592695 CALCINA CHECMAPOCCO, BRAYAN ROSSEL 2307.000
03 73644512 CONDORI MACEDO, CAROLING YESSENIA 2233.000
04 71531004 ARAPA ARAPA, GILBERTH JAIME 2149.000
05 72507819 ZAPANA COILA, MARCIO JHULYÑO 2139.000
06 77474311 CUTIPA MAMANI, RUTH MERY 2065.000
07 72942554 QUISPE QUISPE, DALMER JOEL 2065.000
08 76033708 MENDOZA CHUSI, ALEXANDAR 2049.000
09 76406149 VALERIANO TACCA, YESSICA ABDALIA 2023.000
10 70399850 CUTIPA FLORES, ALEX JUAN 1992.000
11 71665680 AGUIRRE CHURA, JHON WALDER 1983.000
12 74293536 LOPEZ PATANA, LEONARDO 1981.000
13 71572591 ZEA ZELA, RUIZ SUMNER 1975.000
14 73475946 FIGUEROA LUQUE, SAMUEL 1955.000
15 71431758 QUEA FLORES, MARCO ANTONIO 1949.000
16 74951196 HANCCO MEZA, REYNER JONAS HUGO 1919.000
17 71938678 APAZA TURPO, ALVARO 1895.000
18 70070709 APAZA MAMANI, JUSTO 1875.000
TRABAJO SOCIAL
Apellidos y Nombres Puntaje
01 75352856 MAMANI LAURA, YOSELIN INES 2556.000
02 73273586 TURPO COAPAZA, GINA JADIRA 2365.000
03 73275398 MACHACA CANAZA, MIRIAN YAMILE 2311.000
04 73644524 HUAMAN QUISPE, MARGOTH ANADELA 2285.000
05 73526953 LERMA TINTAYA, SONIA RITA 2284.000
06 77795750 QUISPE GARCIA, ALCIDES LIZARDO 2273.000
07 74447266 FLORES MAMANI, FREDY DANIEL 2255.000
08 70299347 RIVERA NUÑEZ, SHANDAZHU CARMEN 2249.000
09 76398832 MAQUERA CASTRO, MIDIAN 2245.000
10 47773228 RODRIGUEZ VEGA, JESSICA NAYDER 2219.000
11 76419814 QUILLA MANRIQUE, SAMANTA PRISCA 2209.000
12 74250403 COAQUIRA MESTAS, GIANELA NAILA 2179.000
13 75348584 PACHO ESTUCO, MARIELA ERIKA 2143.000
14 72028218 CALDERON CANAHUIRE, ASTRID CAROLINA 2135.000
15 73304735 CCOPA QUISPE, RUTH NATALY 2125.000
16 70254297 CCOLLA UMIÑA, DANY VERONICA 2115.000
17 71908135 BARRIOS CCAHUANA, DANIEL ALCIDES 2109.000
18 75106787 PAVIO CHAMBI, ERIKA MILAGROS 2073.000
19 70286316 ASQUI LLUTARI, PATRICIA LUVI 2069.000
20 75257183 MONTESINOS FUENTES, NOHELIA MELISSA 2065.000
21 73517304 CABRERA SURCO, ERIKA ROSMERY 2035.000
22 72079981 MAMANI MAMANI, YOHANIA 2029.000
23 76927581 MENDOZA METAKI, NOELIA 2026.000
24 74247366 OLIVA CHUCUYA, MARINATHALIA MEG 2025.000
25 70079789 QUILCA MAYTA, TANIA MARIBEL 2025.000
TURISMO
Apellidos y Nombres Puntaje
01 76882478 CONTRERAS CHAVEZ, MICHELLE DENISSE 2500.000
02 74380573 RODRIGUEZ BERNEDO, MARYORIE SHIOMARA 2495.000
03 74255291 ARACAYO QUISPE, LUZ LIZHET 2313.000
04 75253462 MOROCO PAYEHUANCA, WILLIAMS ALEXANDER 2295.000
05 70142451 VALDIVIA VALDIVIA, ALEXANDRA 2281.000
06 70400955 CONDORI MAMANI, MARI LUZ 2235.000
07 71849165 CRUZ MAMANI, WILLIAM 2235.000
08 73459222 CHINCHERCOMA ACROTA, RUBEN ANGEL 2225.000
09 74128000 PANCCA LAQUISE, YONATAN 2225.000
10 71894708 QUISPE SONCCO, NIDIA 2215.000
11 73486193 SUNI MAMANI, DAYNA GIMENA 2213.000
12 74568729 PERAZA PERAZA, MABEL ROXANA 2207.000
13 74206749 HUALLATA LIPE, JESUS ALONSO 2193.000
14 73854343 CARRION MAMANI, ALEX CLIFOR 2179.000
15 70263144 AQUINO GONZALES, YENIFER 2165.000
16 71874595 VILCA APAZA, LISBETH TANIA 2135.000
17 75277770 CHAIñA TICONA, ELMER 2127.000
18 70464772 PARRA LEQQUE, DINA 2127.000
19 70355237 HANCCO PERALTA, MEREDITH LUZ 2125.000
20 72542582 VILCA VARGAS, LUZ ALEIDA 2115.000
21 75902898 CCACCA CHOQUE, MARISOL 2113.000
22 70268663 TUERO MAMANI, MARIBEL GANDY 2099.000
23 70286289 MELO QUISPE, LUIS FERNANDO 2097.000
24 71133589 VILCA VALDIVIA, RUTH LOURDES 2089.000
25 71415715 BAUTISTA QUEA, LADY LUZ 2087.000
26 72739264 DURAN LLANQUI, SHEYLLA DHARLINE 2077.000
27 70289183 BEJAR TAYPE, TOMAS 2074.000
28 73422809 CCAMA FLORES, RICHARD PAUL 2073.000
29 48060044 APAZA VILCA, WILFORD DAVIS 2059.000
30 70082836 ORTEGA LUQUE, CAMILA POLET 2053.000
31 75195918 VALENCIA SARDON, KEYSI 2051.000
32 74060287 CALLA ROMAN, SAUL YIMMY 2035.000
33 73036128 AGUILAR TICONA, LUZ MERY 2032.000
34 74220415 QUISPE QUISPE, FANY PAMELA 2019.000
35 76633140 TAYPE ARIZACA, ELSA LIZZET 2015.000
36 72678116 RIVERA HUIRSE, ANGIE MARINOLY 2010.000
37 70124092 TITO URBINA, ROSALIA VILMA 2009.000
38 72103240 JIMENEZ AGUILAR, ERIK DERLY 2005.000
39 70600315 HUAYNAPATA NARVAEZ, JOSE CARLOS 1995.000
40 70895503 LIMA LIMA, VILMA RUTH 1995.000
41 70495416 LOPEZ MAMANI, FANNY 1995.000
42 70175250 MENDOZA QUISPE, SANTOS RENZO 1986.000
43 75506175 GUILLEN MARCA, CESAR AUGUSTO 1985.000
44 70184998 CALCINA ORTEGA, ANGELA MIREILLA 1983.000
45 76040799 CAHUI MAMANI, SARAHI EVELIN 1975.000
46 73352434 VALENCIA FLORES, FLOR LISET 1971.000
47 74144206 TINTAYA QUISPE, HELTON 1956.000
48 70106373 MOLLOAPAZA PINEDA, ALICIA RUBI 1955.000
49 77387554 TACURI IDME, GIANELA NAYSHA 1955.000
50 73821177 TINTAYA QUISPE, FIORELA AMANDA 1955.000
51 70113262 COYLA CCAPA, YAMILETH MAYUMI 1945.000
52 75167527 QUISPE GOMEZ, LIZBETH ROSMERY 1933.000
53 73742596 MAMANI FLORES, EFRAIN 1919.000
54 73700995 CONDORI MAMANI, LUZ MARINA 1917.000
55 73820789 TICONA ZEVALLOS, ANGIE DENISSE 1915.000
56 70469780 PAREDES VEGA, TIFFANY ROSEMARY 1912.000
57 70284766 PIMENTEL RUELAS, GABRIELA 1905.000
58 75313613 CHURACUTIPA CHALCO, YANET MIRIAM 1903.000
59 76694754 QUINTEROS LAYME, RAUL 1900.000
60 75580233 CHARA ZAPANA, MARIA 1899.000
ARQUITECTURA Y URBANISMO
Apellidos y Nombres Puntaje
01 71017996 FERNANDEZ CHAIÑA, ISABEL LUCIA 2785.000
02 75338274 AQUISE LUQUE, LUZ DEYSI 2687.000
03 72763938 CCOSI JULI, ROCIO DEL PILAR 2569.000
04 72399626 MAMANI APAZA, GEIDY MARGOT 2551.000
05 72489752 TUMI HUAYTA, JOEL 2545.000
06 70188577 MAMANI TURPO, DAVID JONATAN 2535.000
07 70571134 MENDOZA RAFAEL, OBDULIA VIANNEY 2509.000
08 71271353 FLORES CONDORI, YERSON ALEX 2455.000
09 73476078 MACHACCA HUAMAN, JULINHIO 2453.000
10 73462526 OBLITAS SACACA, CELESTINO DARWIN 2415.000
11 72260249 TICONA FLORES, BRAYAN RENY 2415.000
12 71415743 APAZA CAZORLA, ALEXANDER STEVEN 2405.000
13 71897804 TURPO QUISPE, ALICIA SOLEDAD 2405.000
14 72557430 FLORES MOLLOCONDO, LESLIE SAMANTA 2403.000
15 75998899 CALLATA VILCA, CYNTIA SOFIA 2395.000
16 74747581 FIGUEROA QUISPE, CRISTIAN ALEXIS 2395.000
17 73810926 APAZA CALCINA, ALEX DARWIN 2357.000
18 71558462 CRUZ SINCA, JOSE 2355.000
19 76157374 HUANCA PONCE, LEO GERSON 2355.000
CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS
Apellidos y Nombres Puntaje
01 70205204 CHIPANA TORRES, EDGAR 2553.800
02 73298938 LIPA LIPE, WILMER 2303.000
03 73228079 HURTADO QUISPE, RONALD IVAN 2114.000
04 70116231 HUARAYA YAPO, LENIN ROGER 2094.000
05 73652945 RAMOS CHOQUE, JOSE ADRIAN 2058.000
06 48229459 MAMANI MAMANI, LUIS ENRIQUE PABLO 1944.000
07 75793890 LERMA MAMANI, JORGE ARMANDO 1903.000
08 70094660 PUMA MAMANI, FREDY 1900.400
09 77282717 ARI CHICANI, CRISTIAN ADONIS 1867.200
TOPOGRAFICO Y AGRIMENSURA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 72564639 ZEA FLORES, CARLOS ALBERTO 2375.000
02 77095347 INQUILLA INQUILLA, HENRY ELOY 2339.000
03 73828642 VELARDE QUISPE, JHON EDISON 2195.000
04 75536837 CHATA CHAGUA, MIGUEL ANGEL 2179.000
05 71947094 HUARAHUARA CRUZ, DAVID 2105.000
06 73651395 CHURA AYCAYA, WALTER 2095.000
07 73486479 TONCONI POMA, MARIA ANTONELLA 2089.000
08 75097205 NINAJA APAZA, EUFEMIA 2085.000
09 75084949 CCAPA TORRES, SMILZHA SHARIS 2055.000
10 70112310 MAMANI TORRES, MARIELA 2045.000
11 70208468 FLORES ARAPA, GUIDO RONAL 2043.000
12 72495968 CHAMBI MITA, VICTOR SAUL 2035.000
13 75525869 VIZCARRA MAMANI, JUAN FERNANDO 2035.000
14 73619554 CANAHUA ROJAS, CRISTIAN 2015.000
15 70297000 HUAYTA HUALLPA, ALDAIR JULIO 2015.000
16 71736524 CUTIPA APAZA, DENNIS 2013.000
17 72628511 HUANCA CUCHO, EDWIN RONAL 2005.000
18 70332732 VALENCIA HUANCA, LIZBETH 1996.000
19 71317271 ALVARADO MAMANI, YHON ANTONY 1995.000
20 73525214 CHALLCO QUISPE, LISSETTE MILENY 1995.000
21 71348627 AROAPAZA CRUZ, YASURI MILAGROS 1965.000
22 71077654 OJEDA CASILLA, MARIA JESUSA 1949.000
23 70685024 CHAMBI HUANCA, ELOY ELMER 1945.000
24 71374968 PERALTA PERALTA, DIEGO VALENTIN 1939.000
25 74049343 BUSTINCIO TURPO, RONALDO 1935.000
26 70201025 GUTIERREZ GOMEZ, ALEXANDER 1931.000
27 73578209 ARIAS MAMANI, DENIS REINALDO 1929.000
28 75140326 CONDORI HUANCAPAZA, PAMELA MILAGROS 1927.000
29 70362859 CHAMBI PAJSI, FRANK ROLANDO 1925.000
30 70169491 QUISPE TRUJILLO, JAMIL DARWIN 1925.000
31 70136901 CRUZ QUISPE, JOSHEP LIZANDRO 1923.000
32 75907079 CHINO MAMANI, NEIL EDWARD 1895.000
33 77923845 CHOQUE HUALLPA, LUIS MIGUEL 1895.000
34 72103148 HUANACUNI QUISPE, BRUNO EDER 1887.000
35 72753773 CONDORI COLQUEHUANCA, HERLY 1885.000
36 71849541 GUTIERREZ ORELLANA, ALDAIR RONALD 1882.000
37 77342430 LAYME CHAGUA, LUZMILA 1877.000
38 75342535 CANAZA PANCA, DENNIS HERMAN 1875.000
INGENIERÍA AGRÍCOLA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 73653053 GOMEZ HUAYTA, GLADYS 2489.000
02 70141105 CHOQUEHUANCA RAMOS, WILLIAM DENILSON 2271.000
03 73822878 MAMANI CHACOLLE, YOSELIN 2145.000
04 75388091 YUCRA MAMANI, MARIELLA ROSSELLING 2075.000
05 71348895 GUTIERREZ RAMOS, FIORBELA 2047.000
06 73382345 TINTAYA QUISPE, DANIEL 2005.000
07 71979454 BONIFACIO BERNABE, YAQUELIN 2001.000
08 72650079 CORDOVA JIMENEZ, MIRIAN BERTHA 1999.000
09 48105393 CCAMA CHIPANA, CIRO JONAS 1957.000
10 76045635 JIMENEZ CARBAJAL, JOSEL JAHIR 1957.000
11 74966337 BALCONA RAMOS, CRISTIAN DANNY 1915.000
12 70392815 LUNA CONDORI, JHON WILBER 1913.000
13 77066864 FLORES RAMOS, KATHERINE GABRIELA 1905.000
14 74378243 QUISPE PANDIA, MELAYDE MILAGROS 1905.000
15 74808486 YAPURASI OROCOLLO, BEATRIZ EMILIA 1895.000
16 73653199 VELASQUEZ QUISPE, ELVIS ABSALON 1889.000
17 76086347 VILLANUEVA MOLLO, LUZ CLARITA 1885.000
18 73651504 MAMANI LUPACA, RONAL ALEXIS 1859.000
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
Apellidos y Nombres Puntaje
01 70446037 MEDINA FLORES, PAOLA SARIAH 2510.000
02 74489333 QUIROGA PACHA, ROBIN ANDRE 2501.000
03 72684879 QUISPE QUISPE, JUNIOR JULINHO 2237.000
04 71002483 MAMANI CHAMBI, BETHSI 2096.200
05 72384063 RAMIREZ MEJIA, MIRELLA ALEJANDRA 2070.400
06 70828263 ESCOBEDO GALINDO, BRIGITTE JOSSIE 1964.200
07 71372349 PACOMPIA CARBAJAL, SARA MAYDA 1946.200
08 75515444 TICAHUANCA CENTENO, LUIS ANDRES 1937.000
09 70837835 CUEVAS PAREDES, FRAY ROSINALDO 1887.000
INGENIERÍA AGRONÓMICA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 73651641 CONDORI RAMOS, ANGEL 2358.000
02 72098068 MAMANI CAYLLAHUA, FREDY CIRILIO 2287.600
03 71604867 DIAZ SUCARI, DARWIN 1874.000
INGENIERÍA CIVIL
Apellidos y Nombres Puntaje
01 73210381 FLORES RODRIGUEZ, ROMARIO 2925.000
02 70753322 QUISPE RAMIREZ, JHON LUPAK 2907.000
03 73625035 ARIZACA CCOA, JESUS MIGUEL 2897.000
04 73714443 YANAPA OCHOCHOQUE, RUDIMIR 2845.000
05 76923349 LOPEZ FORA, WILLAM 2833.000
06 75711457 QUISPE RODRIGUEZ, JOSE CARLOS 2825.000
07 73130991 CONDORI QUISPE, EDDY DAYMER 2815.000
08 72471537 CASTILLO MIRANDA, EMERSON 2785.000
09 71506961 QUISPE MERCADO, PEDRO DAVID 2775.000
10 72301485 LAURA FERNANDEZ, CESAR RODRIGO 2771.000
11 73481928 CRUZ OLVEA, GONZALO 2767.000
12 75690570 HANCCO QUISPE, CRISTIAN YUDEL 2765.000
13 72435782 QUISPE CALISAYA, RONALDO CRISTIAN 2765.000
14 73432124 CONDORI CONDORI, SUMMER 2755.000
15 70269466 VILLANUEVA RAMOS, MIKI JESUS 2749.000
16 70661045 HUANCA CURO, ROBERTO CARLOS 2747.000
17 72230496 ORTIZ HUATTA, NANDO 2745.000
18 74057988 CCOPA MAMANI, CRISTHIAN HOLSEN 2739.000
19 75515921 QUINTO QUEA, LUIS NESTOR 2737.000
20 75483274 SOTO RAMIREZ, GUSTAVO JEAN PIERRE (CONADIS) 2355.000
INGENIERÍA DE MINAS
Apellidos y Nombres Puntaje
01 73076071 RODRIGUEZ MENDOZA, JOSE LUIS 2585.000
02 46048299 BEJAR HUAYLLA, DEMES REY 2505.000
03 70236825 CALCINA CARI, JOSEPH JUAN 2455.000
04 73745950 TACURI CHAVEZ, DERICK LEONI 2435.000
05 70366515 GOYZUETA CHAMBI, RODRIGO BLADIMIR 2425.000
06 72883316 MAMANI SUCARI, OMAR MIGUEL 2425.000
07 70480160 SUCASAIRE MAMANI, ANDERSON 2425.000
08 70327709 PELINCO QUISPE, EDWIN OLIVER 2415.000
09 74371323 CHANA LIMACHI, YONATAN 2379.000
10 71653555 CHAMBI MACHACA, JOSE EULER 2359.000
11 76197217 ORIHUELA GOMEZ, ANGEL CHRISTIAN 2355.000
12 74276497 QUISPE QUISPE, JACK OMAR 2345.000
13 71442741 PINTO PEREZ, SEBASTIAN GUIDO 2327.000
14 75385756 COPAJA BENITO, EDY 2315.000
15 70461358 MAMANI MACHACA, LEONARDO FAVIO 2315.000
16 73703230 DIAZ CCORIMANYA, DARWIN ANDERSON 2309.000
17 70825976 MARIN PAREDES, ELVIS FERNANDO 2305.000
18 71489207 DIAZ MALDONADO, HILDEBRAND YOSSEF 2295.000
19 73759428 ALANGUIA ANCCO, FRANCK ANTONNY 2289.000
20 75895334 APAZA PECCA, JUAN ABELARDO 2285.000
21 75828158 CCALLI QUELCAHUANCA, BRYNER 2285.000
22 75968022 GUTIERREZ QUISPE, YONY WAGNER 2265.000
23 73040383 RAMOS HUISA, RICARDO BRANDON 2265.000
24 70166778 VENTURA APAZA, FREDY KEVIN 2253.000
INGENIERÍA DE SISTEMAS
Apellidos y Nombres Puntaje
01 73198540 PANCA MAMANI, BENJAMIN ISRAEL 2445.000
02 74302980 MAMANI PILCO, OSCAR 2419.000
03 70321610 BARRANTES QUELLO, ANGEL ALEX 2413.000
04 73990061 ARGOTE OHA, YERKO ELARD 2355.000
05 74705399 ROQUE YUCRA, MIGUEL ANGEL 2345.000
06 71441848 ZUÑIGA ARIAS, ZARUFZABE RENATO 2345.000
07 75342032 GUEVARA MACAVILCA, ISAAC JESUS 2339.000
08 70465090 NEIRA MONTESINOS, ERIKSON 2315.000
09 71897125 QUISPE TORRES, OBED DESIDERIO 2309.000
10 72133070 MESTAS HANCCO, EDISON NILVER 2289.000
11 72757884 CARRERA HUARACHA, ENSON YAIR 2285.000
12 72471491 MAMANI LOPEZ, JULIO ELIAS 2285.000
13 70413653 VILCA LUPACCA, CLEBER 2283.000
14 71882371 CONDORI CANAZA, LUIS BELTRAN 2255.000
15 76233005 HUARAYA AMANQUI, SILVANA YANETH 2225.000
16 70817529 TAPARA CANSAYA, DENNIS HENRY 2215.000
17 70135018 BARRAZA CAMPOS, ANGEL MANUEL 2185.000
18 70093729 MELO CRUZ, LUIS ALEXANDER 2173.000
19 72862945 YEPEZ ZUÑIGA, VICTOR BRAYAN 2165.000
20 70112302 SUCA COAQUIRA, MEYER HERVIN 2155.000
21 71424635 ALZAMORA VENEGAS, JULIO CESAR 2145.000
22 75128420 TIPULA CHECASACA, JOSE ARMANDO 2135.000
23 70868921 CONDORI GUTIERREZ, RODRIGO BERNARDO 2125.000
24 71877644 SONCO CLAVEDIAS, CLIVER JIMNY 2125.000
25 74947760 VENTURA CONDORI, CLINTON KENEDY 2125.000
26 73640784 AROCUTIPA CONDORI, WALTER JAVIER 2119.000
27 77168808 MAQUERA ARACA, LUZ PILAR 2087.000
28 73777406 MAMANI SONCCO, LISSBETH RUDY 2069.000
29 77534565 CUTIPA ANCCO, PAUL YASMANI 2057.000
INGENIERÍA ECONÓMICA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 73331988 PAYEHUANCA CHAMBILLA, MARY LUCIA 2745.000
02 71839638 CHALCO APAZA, ALDAIR EMERSON 2693.000
03 77208213 CHUQUIJA QUISPE, BRAYAN ALEXANDER 2625.000
04 72073830 MONRROY MAMANI, LUDWIN HITLER 2625.000
05 74687863 HUANCAPAZA CHAMBI, MARCO ANTONIO 2569.000
06 73767919 MAMANI MAMANI, DAYSI LIZBETH 2569.000
07 73711332 QUISPE SALINAS, RONNY JAVIER 2549.000
08 77269899 CUTIPA CHAMBI, JORGE RAUL 2525.000
09 75548241 BARRIONUEVO HILARI, RONALD FRANCO 2515.000
10 48417828 MAMANI CRUZ, DIEGO ALADINO 2515.000
11 73704871 PACHA TACORA, JOSE RICHARD 2515.000
12 73649668 PERALES PERALES, RUTH BEATRIZ 2515.000
13 70056809 ARIZACA FLORES, DANIEL JHONATAN 2511.000
14 70291133 CAPQUEQUI RODRIGO, GLADYS 2505.000
15 70340772 MACHACA CARI, ROSSY DORIS 2505.000
16 75601217 APAZA CASILLA, MAYHUMI LIZZETH 2495.000
17 70077649 YNCA GOMEL, KATYA LISBETH 2493.000
18 72357815 CAPACOILA CAHUI, RUTH CARINA 2487.000
19 73768810 QUIñONEZ HUALLPA, CYNTHIA JIMENA 2485.000
20 70126199 CHUQUIJA PAYEHUANCA, ERIKA TARIN 2475.000
21 70161357 COILA QUISPE, CLEVER 2475.000
22 74966321 CONDORI CUTIPA, YOJAN 2465.000
23 71505582 ITO FLORES, BLADIMIR JHOEL 2465.000
24 71349094 HALANOCCA CONDORI, ALEXANDRA ROCIO 2463.000
25 71329097 RAMOS RAMOS, LIZBETH 2455.000
26 70258359 GORDILLO FLORES, JHAN CARLOS 2445.000
27 73132462 RODRIGUEZ VILAVILA, MERLON RAPHAEL 2443.000
28 77485680 CONDORI GOMEZ, PATTY ANALI 2425.000
29 48267085 CHAHUARA PILCO, ROEL ROSMEL 2423.000
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 74935990 GONZALES ITO, JOEL MICHAEL 2218.000
02 76964422 SANCA TORRES, HUGO VALENTINO 2195.000
03 71437539 CURO ROQUE, LUIS ANGEL 2165.000
04 76981855 CONDORI SOTO, KEVIN JUAN 2112.000
05 76964538 MAQUERA MAQUERA, DIEGO 2089.000
06 70235684 TICONA HUARSAYA, ROLFER 1997.000
07 71883279 COAQUIRA ARIAS, JEAN CARLOS ABNER 1995.000
08 71579273 CUYO PUMA, ALEX 1969.000
09 76985226 MACHACA AQUINO, JAMIL JOSEP ENRIQUE 1965.000
10 70941459 MEJIA ALBARRACIN, YOHARA DANIEL 1940.000
11 73503423 CARITA CHOQUE, YOCER ANGEL 1895.000
12 72760660 CURO PARI, DAVID FRANCISCO 1876.000
13 75269248 GALLEGOS LIZARRAGA, RUDY ALEX 1875.000
14 75850083 CHAMBILLA QUISPE, CRISTIAN ROLANDO 1865.000
15 73078009 APAZA APAZA, NELZON JORGE 1859.000
16 75747493 CAJIA CALSINA, JUAN LUIS 1859.000
INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 76421006 APAZA CALISAYA, WILIAMS ELVIS 2347.000
02 75349442 CACERES CALLA, YOJHAN DANNY 2341.000
03 77167660 MAMANI VITULAS, ROY MYLLER 2047.000
04 70765887 CRUZ CANAZA, PEDRO PABLO 1940.000
INGENIERÍA GEOLÓGICA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 76180136 MAXI MEZA, YHON CRISTIAN 2505.000
02 73669358 CHOQUE QUISPE, YAMELY 2499.000
03 72279521 QUISPE GUTIERREZ, ALEXANDER 2435.000
04 72306181 LLANOS TICONA, FREDY EDY 2425.000
05 70296379 LUQUE MAMANI, HELAR BLADIMIR 2415.000
06 76623950 MAMANI FLORES, YANET MARTHA 2359.000
07 77707937 CAJMA HUAHUACONDORI, JEAN MARC´S 2349.000
08 73891622 MAMANI CANO, JUAN MANUEL 2345.000
09 73643057 TUNI PACCORI, ELVIS SEBASTIAN 2335.000
10 71024894 GILT TIPO, RONALDO 2325.000
11 73653843 ARPITA LARUTA, MILTON 2315.000
12 76067285 JALIXTO FLOREZ, NILTON JORGE 2295.000
13 73613266 APAZA AQUINO, MILAGROS 2265.000
14 70141111 RAMOS BARRIENTOS, JOSE MARTIN 2263.000
15 70221734 CONDORI CCALLO, SAIDA YESSICA 2259.000
16 70144105 CONDORI BARRIALES, EDY GERMAN 2249.000
17 72076607 ALATA MUÑOZ, MARCOS RAUL 2245.000
18 77045475 LIMACHI ESCOBAR, FLOR NINOSCA 2239.000
19 75192686 BENAVIDES ALCCA, SHIRLEY ANDREA 2235.000
20 75329630 HUARACHI APAZA, JOHAN WASHINGTON 2235.000
21 70244389 RAMOS QUISPE, DAMIAN 2207.000
22 75826002 VARGAS VARGAS, EDWIN HENRY 2197.000
23 73950679 ARQUE VASQUEZ, DENILSON JAVIER 2185.000
24 70433396 MARON PILCO, MARK KENYI 2185.000
INGENIERÍA MECÁNICA ELECTRÓNICA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 71831612 COTACALLAPA MAMANI, CARLOS RODRIGO 2675.000
02 72213122 MAMANI YUCRA, ERICK BRANDHON 2505.000
03 72016231 CALDERON OJEDA, FRANKLIN 2277.000
04 75896075 CHOQUEPATA LUQUE, NILSON DAVID 2213.000
05 73624088 CHOQUE PARI, RONAL NILS 2205.000
06 70339233 JIMENEZ TEVES, IVAR RAUL 2189.000
07 77026475 PAYé YUCRA, FRENNY LUVANIA 2185.000
08 75375821 ARCE RAMOS, FERNANDO DIEGO 2179.000
09 70051639 SOLIS HUANACO, EDGAR DANIEL 2155.000
10 74405892 CHURATA CHUQUIPALLA, ORLANDO RAUL 2139.000
11 72073803 PACOSONCO HUMALLA, MOISES EDDYZON 2125.000
12 70650474 MENDOZA AROHUANCA, ANTONY FABRICIO 2065.000
13 70146124 CHIPANA MAMANI, EDWARD 2055.000
14 48061628 TURPO DIAZ, JOSE MIGUEL 2045.000
15 73385015 QUISPE LIMA, DANTE MIGUEL 2035.000
16 76203559 CCAPA FLORES, CRUYFF BRAYAN 2015.000
17 73746483 VILCA FLORES, CRISTOPHER CANDIDO 2013.000
18 71587035 TAPIA LUQUE, SMITH 1993.000
19 71437549 GUIOPP PONCE, JHEYCK JOSSELY 1989.000
20 74863499 SARAYA TTITO, CARLOS DANIEL 1985.000
21 75941945 COARITA YAPUCHURA, JUAN REYNALDO 1975.000
22 70170630 QUISPE TICONA, WILDER JHOEL 1973.000
23 74477081 JOCE TICONA, GIOVANY ESTEBAN 1966.000
24 48860166 FUENTES CCALLO, RICHARDSON 1965.000
25 61958705 CHARCA PARILLO, RIGOBERTO 1945.000
26 76075802 CUEVA VILCA, FRANKLIN GUSTAVO 1935.000
27 72024117 CONDORI MAMANI, EBER ALAIN 1931.000
28 75400887 MACHACA MAMANI, JULIO 1919.000
29 70288368 VALERIANO HUAYHUA, ROY DENILSON 1915.000
30 73640623 ARO MAQUERA, WILLIAM ROBERTH 1905.000
31 72851337 PRADO CASTILLO, RODRIGO 1905.000
32 74059536 VILCA YANA, LUCIANO 1895.000
33 74597578 AQUISE TORRES, WILFREDO 1875.000
INGENIERÍA METALÚRGICA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 70139988 COSI MAMANI, CARLOS RENE 2490.000
02 70147938 HUISA BUSTIOS, ANTHONY LUHY 2325.000
03 74040320 TAQUIMA MAMANI, CLEVER WILLIAMS 2325.000
04 71649356 MAMANI QUISPE, JHON ENRIQUE 2248.000
05 71987318 COCHUIRUMI RUELAS, HENRY ALFREDO 2105.000
06 73311548 COAQUIRA APAZA, EDWIN DAVID 2050.000
07 75340563 MALDONADO BRUNA, JUAN ALBERTO 2039.000
08 70102263 VELIZ FLORES, YIBSON 2017.000
09 76168219 VELASQUEZ ESPETIA, NIRWAR JOSE 1896.000
INGENIERÍA QUÍMICA
Apellidos y Nombres Puntaje
01 72546741 PAREDES AROQUIPA, MILAGROS 2369.000
02 72374895 COAQUIRA VELASQUEZ, CLAUDIA PAOLA 2325.000
03 72106044 HUAYTA FARFAN, MARIELA DE LA MERCED ZOLANCH 2281.000
04 71468599 ARCE CHAMBI, ANDERSON 2252.000
05 74443460 ROJAS PAMPA, ROMMEL YAMIL 2204.000
06 70522616 HUANCA CAHUANA, EBER JOSUE 2061.000
07 70842756 PACOMPIA APAZA, YAESON 2031.400
08 72079966 CCUNO ROQUE, LISBETH YAQUELIN 1929.000
09 77150879 PILCO LIMACHI, GRECSY ANTUANE 1915.000
10 71540323 BENIQUE CHINO, RUTH MARIBEL 1880.800
¿Cree Ud. que los programas sociales llegan a los mas necesitados?