JULIACA

Escribe: SHIRLEY OJEDA | Regional - 10:40h

Los usuarios de la empresa de transportes Línea 1, que cubre la ruta Tambopata - Rinconada, denunciaron que pese al compromiso de mantener el precio del pasaje urbano en 0.60 céntimos, algunos cobradores les estarían cobrando 0.70.

Según los usuarios, las otras empresas que también estarían cobrando el pasaje más caro, son: empresa de transportes Los Andes, 20 de Mayo, Línea 7, Línea 3, Línea 40, Línea 1-B, entre otras.

“Los cobradores se aprovechan cuando no tenemos sencillo, nos están cobrando de más a pesar que el alcalde dijo que los pasajes se mantendrían en sesenta céntimos; no solo pasa en esta ruta, las líneas que van a salida a Cusco también se están aprovechando”, sostuvo una vecina quien prefirió no identificarse.

Los usuarios piden a la Municipalidad Provincial de San Román, fiscalizar a todas las unidades de servicio urbano y que hagan respetar la tarifa establecida; cabe resaltar que no son todas las unidades de una empresa de transportes, pero sí hay algunas que se estarían aprovechando.