PUNO, CCOTA

Escribe: Los Andes | Regional - 09:59h



Elmer Folres Ortega, alcalde del centro poblado de Ccota

El alcalde del centro poblado del Ccota del distrito de Platería (Puno), Elmer Flores Ortega, indicó que el alcalde del distrito de Platería, no estaría cumpliendo con sus compromisos de campaña electoral, ya que en reiteradas ocasiones participó del presupuesto participativo solicitando la ejecución de obras sin embargo no es atendido.

Dijo que la población tienen una serie de necesidades que no son atendidas hasta la fecha, pese a existir la exigencia de la población, quienes a través de movilizaciones solicitaron la ejecución de la carretera de ingreso al sector que hoy en día se encuentra en deterioro.

Por otro lado, refirió que la Infraestructura del Establecimiento de Salud se encuentra en completo deterioro, y los profesionales de salud no asisten porque no cuenta con los implementos necesarios para la atención, asimismo mencionó que en reiteradas oportunidades presentaron sus demandas y no hay respuesta.

“Nosotros necesitamos la construcción de una nueva infraestructura del establecimiento de salud, además requerimos profesionales odontólogos, obstetras y médicos, para la atención de pacientes y más aún en la temporada de friaje”, dijo el alcalde.