Escribe: Los Andes | Regional - 04:20h





La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, dispuso archivar la denuncia interpuesta por el consejero regional por la provincia de Chucuito - Juli, Eddy Uriarte Chambilla, contra sus colegas Elisban Calcina, Hernán Vilca, Leoncio Mamani, Zaida Ortiz y Hector Mochica.

En ese sentido, la denuncia que presentó el fiscalizador de la provincia de Chucuito - Juli, en contra de Elisban Calcina Gonzales y el secretario técnico Richard Escalante Condori, por la presunta comisión del delito de usurpación, no procedió.

Tampoco prosperó la denuncia contra los consejeros Hernán Vilca, Leoncio Mamani, Zaida Ortiz y Hector Mochica, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, quienes votaron para suspender irregularmente a Eddy Uriarte Chambilla, por espacio de 90 días.

El mencionado consejero, como se recuerda, no solamente fue suspendido de sus funciones, sino que también, una vez aprobado dicho acuerdo, no percibió sus dietas; el delegado de Consejo Regional de Puno, no convocó a las sesiones ordinarias y extraordinarias hasta en 7 oportunidades.