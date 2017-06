MINERA LES OFRECIÓ DINERO PARA GENERAR VIOLENCIA EN EL “AIMARAZO”

Escribe: Los Andes | Regional - 04:36h

“César” da su testimonio sobre cómo fue captado en mayo del 2011 para generar violencia





A pocas semanas de conocerse la sentencia del emblemático caso del “aimarazo”, aparece un testimonio que fortalece la posición de la defensa de los aimaras investigados. Según esta versión, fueron los infiltrados quienes ocasionaron destrozos y disturbios en mayo del 2011, premisa que no ha sido materia de investigación por parte de la fiscalía.

Llamaremos “César” a la persona que nos dio su testimonio, para evitar represalias contra su persona. Él es natural del distrito de Kelluyo, y también por su madre tiene familiaridad con la localidad de Huacullani. En el año 2011 se encontraba en Puno, trabajando como profesor de un colegio céntrico.

“Yo provengo de una zona cercana justamente a la mina Santa Ana, y por ello, durante el mes de mayo del 2011, me encontraba con mis paisanos que habían llegado hasta Puno, quienes me comentaban las razones de sus protestas; yo no conocía en ese entonces a Walter Aduviri”, cuenta César.

Sin embargo, una de esas tardes fue intervenido por cinco jóvenes, cuando él se encontraba caminando por el parque Dante Nava, que queda en el barrio Laykakota de la ciudad de Puno. “Yo caminaba por Laykakota, y en eso me ofrecieron para asistir a una reunión, para supuestamente ayudarnos”, dice nuestro entrevistado.

50 SOLES

Esa reunión se desarrolló en un local ubicado por el puente peatonal 4 de Noviembre del barrio Laykakota. “En eso nos dijeron que tenemos que juntar mas gente para poder hacer disturbios y que por eso nos pagaría como jornal, una suma de 50 soles”, narra.

César decide irse de la reunión, al saber la intención que tenía la empresa minera Bear Creek Mining, de básicamente buscar jóvenes para que se puedan infiltrar dentro de la movilización aimara. “Ni bien pasó una semana de esa reunión, ocurrieron los disturbios en las instituciones, yo dije que todo esto viene de la minera”, expresa.

“Yo estoy seguro que fueron los infiltrados los que generaron ese desorden”, añade César, al asegurar que confió vanamente en las autoridades judiciales. “Yo pensé que la Fiscalía iba a investigar sobre los infiltrados, pero me doy cuenta que no fue así”, señaló.