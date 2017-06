Escribe: Los Andes | Regional - 09:55h

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de San Román, Julio Antonio Jara Aguirre, manifestó que ante la falta de un Proyecto Educativo Regional actualizado, Puno está sin rumbo respecto de las políticas de aprendizaje.

“En este momento nuestra región está trabajando sin un norte ni horizonte. No tenemos un Proyecto Educativo Regional, por tanto no están bien definidas las políticas educativas, que no permiten avanzar”, dijo el funcionario.

Sostuvo que en el 2015, cuando era director regional de Educación, había actualizado un proyecto educativo con un enfoque sociocrítico y de recuperación de fichas de evaluación del proyecto, el cual no es tomado en cuenta hasta ahora.

“No se tiene una contextualización curricular con perspectiva de recuperación de la cultura y costumbre e insertar temas del ámbito regional”, agregó Jara Aguirre, tras indicar que actualmente en la provincia de San Román vienen trabajando sobre negocios, empresa y el cuidado del medio ambiente.