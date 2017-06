Ayaviri

Escribe: EDY MAMANI | Regional





Empresas de transportes del servicio urbano (línea) de la ciudad de Ayaviri bien pidiendo habilitación de las calles que ya se terminaron con su ejecución ya que no les permite cubrir con sus rutas establecidas.

“Queremos que se habilite los jirones Teatro, Moquegua, Arequipa, para transitar tranquilamente y no congestionar el centro de la ciudad, las calles ya fueron terminadas en su ejecución y no entendemos por qué la autoridad no inaugura para transitar libremente y no perjudicar a los pasajeros”, así mencionó uno de los choferes de la empresa de transportes los Tigres.

Cabe indicar que en la ciudad de Ayaviri existen cuatro empresas que cubren las diferentes rutas y en donde se observa el pase obligatorio por el centro de la ciudad, ocasionando malestares y retrasos sobre todo en los estudiantes que se dirigen a sus centros educativos.

“Las calles que hicieron ya están terminadas más de un mes, no sé qué esperan los de la municipalidad para que lo habiliten y entre en funcionamiento, nuestros hijos son los más perjudicados, se demoran mucho en llegar a sus centros de estudios”, indicó una madre de familia