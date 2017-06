AYER SE PRESENTÓ EL INFORME FINAL AL RESPECTO

Escribe: EDUARDO MAMANI | Regional - 10:03h

Además, recomienda investigar penalmente al actual alcalde Oswaldo Marín Quiro





Finalmente se dio a conocer el informe final del Grupo de Trabajo del Congreso de la República, que investiga la obra del Drenaje Pluvial y concentra los actuados del trabajo realizado en el proyecto, además de emitir conclusiones y recomendaciones.

La evaluación de la obra se basa en 3 partes importantes: Elaboración del expediente técnico, la fase de selección del ejecutor y supervisor de la obra, y la etapa de ejecución, en la cual se reportaron denuncias de irregularidades.

Asimismo, este documento hace referencia a la visita realizada el pasado 30 de mayo, emisión de oficios, sesiones del grupo de trabajo, documentación recibida, descripción de la problemática y la responsabilidad de las exautoridades, exfuncionarios, así como de los actuales.

Entre las recomendaciones destacan: en la fase de elaboración del expediente técnico, selección y ejecución, se encarga investigar penalmente a los responsables por los delitos de colusión agravada, negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, peculado doloso, omisión y rehusamiento de actos funcionales.

Asimismo, para los contratistas, consultores y notario público, investigarlos por el delito de falsificación de documentos, uso de documento público falso y falsa declaración en proceso administrativo.

De la misma forma, invoca al Ministerio Público investigar a fin de que el Estado ejerza el ius puniendi en contra de los responsables. En tanto, a la municipalidad, la remoción de los funcionarios actuales, como el gerente de Desarrollo Urbano.

Dato: El grupo de trabajo está conformado por los congresistas Lucio Ávila Rojas, Justiniano Apaza Ordóñez y Carlos Dominguez Herrera.

RESPONSABILIDADES ENCONTRADA EN LA OBRA DEL DRENAJE

A) ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

-Omisión de supervisión proceso de elaboración del expediente técnico.

David Maximiliano Mamani Paricahua, Exalcalde de Juliaca

- Firmaron contratos de de los consultores del Expediente Técnico, pero omitió las funciones.

Nicanor Condemayta Quispe, Exgerente Municipal

- Pese a observaciones del Expediente, dio conformidad, para posteriormente convocar a licitación.

Róger Puma Salazar, Exgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano

- No levantó las observaciones realizadas por el supervisor, y se habría coludido con funcionarios de la municipalidad para aprobar el expediente

Óscar Edgardo Salazar Jaime, proyectista que elaboró el Expediente Técnico

B) FASE DE SELECCIÓN DEL EJECUTOR Y SUPERVISOR DE LA OBRA

- Omisión de supervisión en el procedimiento de selección de Ejecutor y Supervisor

David Maximiliano Mamani Paricahua, Exalcalde de Juliaca

- Omisión de supervisión en el procedimiento de selección de Ejecutor y Supervisor

Nicanor Condemayta Quispe, Exgerente Municipal

- Omisión de supervisión en el procedimiento de selección de Ejecutor y Supervisor.

Róger Puma Salazar, Exgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano

-Elaboración deficiente de bases del concurso, para prohibir participación de postores, y no supervisar los procesos de selección.

- Omisión de supervisión en el procedimiento de selección de Ejecutor y Supervisor

Adrián yerba Apaza, José Efraín Capcha Muzzo, Abelardo Estrada Rodríguez (ex Miembros del Comité Especial de selección del ejecutor y supervisor)

-Presentó propuesta técnica falsa sobre declaraciones juradas de profesionales españoles que nunca ingresaron al país, con lo que se adjudicaron la buena pro

José Conchillo Saez, representante del consorcio Uros - Nacionalidad Española

-Presentó documentación falsa para la adjudicación de la buena pro

Víctor Abel Ernesto Castañeda Lescano, Representante del Consorcio Supervisión Juliaca

-Autenticó las firmas de supuestos profesionales extranjeros a través de supuestas videoconferencias, pero se constató que los documentos eran falsos

Marcos Vainsten Blanck, Notario Público del Distrito de San Martín de Porras - Lima

C) FASE DE EJECUCIÓN

-Permitieron el pago de valorizaciones, tanto al ejecutor y supervisor, cuando no correspondía por ser trabajos valorizados deficientes.

Nicómedes Quispe Mozo, ex subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras – David Mamani Yana, Gerente de Infraestructura – Renán Ortega Bedregal, excoordinador de la Obra de Drenaje de la Municipalidad

Leonardo Saravia Parra, ex subgerente de Supervisión y Liquidación de obras

Nicanor Condemayta Quispe, Exgerente Municipal – David Mamani Paricahua, exalcalde de Juliaca

Álvaro Gustavo Amaya Álvarez, representante de Supervisora Juliaca– Franklin Merino Chévez.

-Permitió el pago de valorizaciones al ejecutor y supervisor cuando no correspondían, además se habría coludido y concertado con los representantes del Consorcio Uros y Supervisión Juliaca, así como con el Gerente Municipal, Infraestructura y Desarrollo urbano

Oswaldo Marín Quiro, actual alcalde de Juliaca

-Fue beneficiado con el pago de valorizaciones que no correspondían, coludiéndose con el Consorcio Supervisión Juliaca, así como con el Gerente Municipal, Infraestructura y Desarrollo urbano

José Conchillo Saez, representante del consorcio Uros - Nacionalidad Española

-Dio la conformidad para el pago de valorizaciones al Consorcio Uros, cuando no le correspondía, además de la colusión con las autoridades municipales.

Víctor Abel Ernesto Castañeda Lescano, Representante del Consorcio Supervisión Juliaca

-Dio conformidad al trámite y posterior pago de valorizaciones, puesto que habría concertado con la autoridad edil, Consorcio Uros y Supervisión Juliaca, así como funcionarios de la municipalidad

Miriam Aparicio Maydana, exgerente de Infraestructura de la actual gestión municipal

-Omitió observar el pago de valorizaciones, evidenciando haber favorecido a los consorcios.

- Omisión en el saneamiento de los terrenos de la obra, que sirvió para que el Consorcio Uros use de causal para resolver el contrato con la municipalidad.

Wilfredo Ventura Dávila, actual gerente de desarrollo Urbano de la Municipalidad

-Omitió la cuestionar, supervisar, controlar y velar los intereses de la municipalidad.

-Omitió ejecutar las cartas fianza por adelantos, a fin de resguardar los recursos públicos entregados por adelanto al consorcio Uros, dando tiempo para que se obtenga una medida cautelar que impida a la entidad ejecutar las cartas fianza

Enith Luisa Montreuil García, Exgerente Municipal de la actual gestión

-No verificó ni monitoreó la obra, con comunicación a OCI de la Municipalidad, Contraloría, MEF y procurador público.

-Colusión y Concertación en beneficio de particulares.

-No comunicó las irregularidades en la ejecución

María Luiza Funegra Vela, Encargada de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Gobierno Central.