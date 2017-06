Escribe: Los Andes | Regional - 04:00h



Adán Quisocala Ramos, director ejecutivo del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT).

Ante los recientes cuestionamientos respecto a su gestión, el director ejecutivo del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT), Adán Quisocala Ramos, responsabilizó de ello a las personas que estaban acostumbradas a manipular esa institución políticamente.

“El PELT siempre ha sido el interés de mucha gente; lo han politizado, es un proyecto que de repente, de un tiempo a esta parte, está mal visto, por los malos manejos de los anteriores gobiernos; en ese sentido, la gente piensa que el proyecto sigue igual, que se sigue robando, pero no hay nada de ello”, puntualizó.

Entre ellos, mencionó a los actuales trabajadores, quienes a su criterio, como no pueden hacer lo que siempre hacían en las anteriores gestiones, lo que hacen ahora es tratar de hacer algunos cuestionamientos con las denuncias, que para él se archivarán a nivel de la fiscalía.

“Estoy dejando que el Ministerio Público haga su trabajo, no hubo ningún delito, de lo contrario ya hubiera estado en la cárcel, y si las investigaciones pasan a otra etapa, me solicitarán los documentos, y yo los voy a brindar; así se demostrará que no hubo ningún pago irregular”, refirió.