Hoy se desarrolló el exámen de admisión a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, modalidad CEPREUNA. Estos son los nuevos ingresantes a esta casa superior de estudios.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73648595 CANAHUIRI CCAHUANA LEONEL 2520.000

2 71439430 TISNADO NOA YONEL CIPRIANY 2270.000

3 76432873 APAZA HUARAYA REY ELVIS 2265.923

4 74171804 DIAZ DIAZ THANIA 2101.100

5 73647969 ALVAREZ ACCARAPI ALMENDRA 2076.000

6 70183787 VALDIVIA CHIPANA LUIS ANGEL RODRIGO 2069.000

7 72202742 PURACA ARPI ODON ROMULO 2044.000

8 71634610 MAMANI HUARACCALLO OSWALDO 1987.000

9 76989659 CAPACOILA MAMANI LEIDY SARAI 1949.500

10 70657647 MAMANI SUAÑA ERIK CYBORG GIOMAR 1918.500

11 73581597 MAMANI MAMANI CHYEN ARNAO 1871.000

12 70106362 GOMEZ NEYRA FRANK LEONEL 1838.000

13 72960401 ZAMALLOA DEZA SHARIS MILAGROS 1778.000

14 74813033 CCANQQUERI JIHUALLANCA SONIA 1772.923

15 70767969 APAZA LIZARRAGA EDWIN BARTOLOME 1730.500

16 70669532 CONDORI SUCASAIRE YHONY 1650.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Enfermería

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73768340 HANCCO APAZA MARY VEZNEY 2622.000

2 71449245 SANTANDER VALERO ALEX SADAHAN 2356.000

3 75386661 BUTRON MAQUERA ROSMERY JUDITH 2320.000

4 62143936 FLORES CANAZA PAOLA LIZET 2282.000

5 74491099 CHAMBI VALDEZ LIZ AYDEE 2274.000

6 75748127 QUISPE MAMANI YUDIT 2260.000

7 72659172 ITO LARICO MAYRA LISETH 2260.000

8 71452709 HUANCA GARRIDO SELENY ROCIO 2250.000

9 70407053 MAMANI VILCA YENIFER MILAGROS 2238.500

10 71459523 BRAVO SUCARI KAREN FAVIOLA 2222.000

11 72672420 PAYEHUANCA QUISPE DAYSI MABEL 2210.000

12 73522931 MAMANI MAMANI ERIKA LISSBET 2210.000

13 75403242 BAZAN AGUILAR YEIMY 2210.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Biología

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 75445168 BATALLANOS ALPACA ABEL ENRIQUE 2580.000

2 71998282 DAVILA VEGA EDDIE RAY 2445.000

3 70205227 JILAPA CHAMBI EDWIN 2362.000

4 73939296 SUCARI MAMANI ANEL LIZBETH 2330.000

5 72554199 HANCCO VILCA NEFI ISIDRO 2302.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Medicina Humana

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 74063973 CUTIPA ZELA DIEGO STALIN 3250.000

2 75401171 HUACANTARA QUIROZ KELLY 3150.000

3 71504197 CHAMBIZEA PORTILLA NOEMI LUCIA 3130.000

4 70560086 MONROY QUISPE LIZETH LEYDY 3110.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Nutrición Humana

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 76187383 CHOQUE SACACA MIRIAN ROSSELIN 2340.000

2 70977542 MACHACA LUPACA MARITZA 2332.000

3 73304725 PORTILLO CARTAGENA ROCIO DEL PILAR 2320.000

4 70185925 QUISPE LUQUE RUTH MAGALY 2232.000

5 72947201 VELEZ QUICIO CARIM YENY 2220.000

6 75383201 PUCUTUNI CCORI ERIKA CLARIT 2180.000

7 70205055 CCALLATA ORTIZ LISBETH ROSMERY 2160.000

8 70038227 ONQUE ZAPANA NATALIA MARIBI 2090.000

9 72289853 APAZA CHIPANA GIUSSEPPE ROGER 2074.615

10 74710266 VELA RETUERTO ALEXIS OMAR 2062.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Odontologia

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 71996095 QUIÑONES MONROY NEDSY MASSIEL 2807.500

2 76568721 HUALLPA HUALLA JUAN CARLOS 2570.000

3 73266597 SALAS APAZA LINDSAY GREICY 2540.000

4 70400814 TORPOCO BARREDA YADHIRA BREYSSY 2464.500

5 75363874 CONDORI CAHUINA STIP ROSEL 2452.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Ciencias Contables

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70269419 YUNGA CACERES SYNTHIA FLOR 2912.000

2 75480737 EQUIAPAZA MAMANI DEISY JULITZA 2889.500

3 76829123 LARICO SUCATICONA MARISOL 2820.000

4 74720009 ILLANES TITO MARCELINO 2820.000

5 71953460 CHUSI HUARSOCCA NOEMI 2803.784

6 70112437 MAMANI CHAVEZ GABY LUZMILA 2752.500

7 70238004 QUISPE ROQUE RUDIGER EDSON 2740.000

8 70278808 YANA HANCCO SOLEDAD ROSSELL 2700.000

9 73177629 HILARIO VASQUEZ EMILY LEONELA 2692.500

10 75161808 SULLCA PUMACCARI DANNI NILBERT 2684.211

11 75389464 SANDOVAL MONZON EDER GODOFREDO 2684.000

12 73895256 CARRASCO HUIRSE MARIANELA KELLY 2660.000

13 71130566 MAMANI MUÑOZ NELIDA RINA 2652.000

14 73430240 CONDORI CHAMBI VALERIO 2640.000

15 70547424 QUISPE GODOY MARIANELA YANET 2639.000

16 71839616 CHIPILE MAMANI NOEMI 2632.500

17 73382229 AGUILAR CHARCA DEYSI YOLANDA 2620.000

18 74387877 MENDOZA APAZA ROGER RAUL 2612.000

19 73590535 RODRIGUEZ CHOQUE ANDREE ENRIQUE 2600.000

20 74653832 CAHUANA MAMANI LIZ MISHELL 2598.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Trabajo Social

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73648592 CHOQUECHAMBI SUCA OLADIZ NATALY 2540.000

2 46333709 NAIRA RAMOS GUDELINA 2520.000

3 72656039 SANTOS MAMANI KAREN YASHIRA 2482.000

4 73607802 LUPACA MAMANI SUZZET ANGIE 2482.000

5 73815369 GARCIA APAZA FRIDA SOFIA 2467.000

6 75796259 CAHUAYA MAMANI JHANET 2464.000

7 70225055 FLORES ARACAYO NELIDA GABRIELA 2402.000

8 70165471 CALCINA CALCINA YULY BRIGITTE 2360.000

9 77467968 YUPANQUI HUANCA SHELY MAYTE 2336.500

10 75761113 APAZA TARACAYO DIANETH 2324.500

11 75546679 BUTRON CONDORI ERIKA 2294.000

12 71552635 COLLANQUI PACCARA BRUNO 2280.000

13 75388352 JAPURA PAREDES YAMPER 2278.462

14 62297259 PANCCA COILA MARY LUZ 2276.000

15 72967097 HUAYLLA CHINCHERCOMA THANIA 2262.000

16 73381066 MORALES TARIFA ROSSY ERIKA 2260.000

17 70862028 JUAREZ MUCHICA CAMERIN LIZZAN 2252.000

18 62385607 MAMANI MAMANI WILLIANS ANDI 2246.769

19 47940821 HUACHO CONDORI LUCY REYNA 2240.000

20 72362474 HUARACHI CRUZ ESMERALDA GREISS 2224.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Sociología

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 74378411 PAREDES ALBERTO LINDSAY 2652.000

2 77689735 PARI QUISPE SOLAICA ROSALIA 2480.000

3 70808243 LIVISE QUIÑONES ELVA BRIGIDA 2346.000

4 74537462 YUJRA CLAVIJO YERSON 2280.000

5 75280238 SANCHEZ CONDORI MARI LUZ 2186.000

6 73744081 TRUJILLO PAREDES DAVID CLEVER 2104.000

7 60199896 VALDIVIA SANTUYO ELMER 2090.000

8 77283176 NINA GALARZA ANTONY 2084.000

9 71868142 QUISPE QUISPE HERMOGENES 2068.000

10 74756190 QUISPE SUCAPUCA LIZ WENDY 2022.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Educación Primaria

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 74704469 GOMEZ SUCA ROSSY MILAGROS 2280.200

2 70263173 PANCCA CAHUI YUDIT BETSY 2174.000

3 75498084 ARI HUMPIRI ROBERTH STING 2168.000

4 73508554 CHOQUEHUANCA CHAMBI FROILAN 2114.923

5 77177546 PARIAPAZA COLQUEHUANCA NOEMI 2104.000

6 71721197 MACHACA ADCO LIDIA 2096.000

7 76978986 CHIPANA MEDINA ELIANA BRISS 2034.200

8 71372339 QUISPE CALSIN MILUSKA 1969.500

9 77130969 AGUIRRE OCHOCHOQUE PAMELA 1950.500

10 74951180 VELASQUEZ QUISPE NATALY JAZMIN 1948.000

11 73383158 CALCINA CHUCTAYA HENRY JESUS 1948.000

=====================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Educación Inicial

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73640673 PILCO MAMANI VIVIANA 2666.000

2 73272343 WATANAVE VALDIVIA IYUMI NIEVES 2608.000

3 75282679 MAMANI ARRATIA DAICY 2538.000

4 70040990 CHOQUE PELINCO DANITZA ROXANA 2454.000

5 48049702 PACO MONTOYA PATRICIA YANDIRA 2427.100

6 71378802 VELASQUEZ TICONA MARIA VIRGINIA 2374.800

7 71941770 SANCHEZ MAMANI YENIFER BRISH 2335.900

8 73638766 CONDORI MAQUERA VICKY 2296.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Educación Fisica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70617785 BUSTAMANTE RAMOS ROGER ARTEMIO 2324.400

2 75115232 CONDORI CONDORI ALEX 2292.000

3 70493201 SONCCO SANCHEZ ELSA 2248.000

4 73368959 CHIPANA CONDORI ALEX 2208.000

5 74663863 MORALES MENDOZA JOSE RONALDO 2100.923

6 72905022 MAMANI LIPA EDWIN FREDY 2010.000

7 73714447 YANAPA CHOQUE PETHER 1942.000

8 73523756 PAREDES NINA DENNIS 1902.000

9 73608190 POMA APAZA EDWIN 1894.500

10 77219635 CHAMBILLA TIJOTANI BLADIMIR 1852.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73762271 LIPA SANCHEZ GRAISY WINNY 2660.800

2 71563934 DELGADO PINEDA FERNANDO ADRIEL 2542.000

3 72114345 RAMOS LAYA VIRGINIA 2362.000

4 70078412 CHAMBILLA ESPILLICO GUINO OLIVER 2292.700

5 70079245 COILA SUAÑA DANIEL 2218.000

6 73636258 ESCOBAR TICONA NOELYA 2182.000

7 70119557 QUISPE MAMANI SOLEDAD 2032.000

8 76909391 FLORES QUISPE KARINA 2002.000

9 75395395 TRELLES TICONA PAUL CRISTHIAN 1907.000

10 73481135 RAMIREZ ARUQUIPA MIRIAN ROSMERY 1906.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70189363 MONTESINOS HUISA DANNY ROBENZUN 2504.000

2 73475935 CCASO BENITO LEONELA 2498.000

3 70970641 MAMANI RUELAS HITLER 2326.400

4 73742930 LLANOS MAMANI MILAGROS ROSARIO 2254.000

5 74167641 FLORES BETANCOURT JOSE LUIS 2176.815

6 71772668 TICONA YUCRA RAUL ANGEL 2162.200

7 73225851 APAZA AYAMAMANI FRANK DENNIS 2138.000

8 74963680 HANCCO LAURA HECTOR ANGEL 1992.000

9 76679272 MARON TICONA FANY 1970.000

10 73386968 MENDOZA CHOQUEHUANCA DAVID HERNAN 1952.800

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Antropología

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 78022668 TARQUE CHOQUEMAMANI JHON ILDER 2540.000

2 73812053 GARCIA ROMERO OSCAR 2502.000

3 70273975 CARI CHURATA JHON ALEJANDRO 2400.000

4 74038326 CHOQUE HUANCA DINA LISBHET 2353.846

5 72314903 FLORES PEÑA ALI SANDRO 2288.923

6 77478779 ARCANA CARI MAJHOOME MARGARETH 2240.000

7 70188649 PACOMPIA COILA GISELA 2236.615

8 73311242 CARBAJAL BLANCOS ROBERTO CARLOS 2212.000

9 60174879 INCACUTIPA LAURA ELIZABETH 2205.000

10 75609718 MENDONZA TORRES YANETH MERCEDES 2204.000

11 70165719 QUISPE CHURA SHARON ESTRELLA 2125.000

12 73357894 CHOQUE ASQUI FREDY 2092.000

13 77153024 OCHOCHOQUE MACHACA DENIS OLIVER 2072.500

14 76764121 HUAMAN CAHUANA NIDWAR 2072.000

15 73643763 CHOQUE RAMOS LENIN 2009.077

16 75329567 MAMANI ROLDAN LUISA ALEJANDRA 2006.500

17 74947709 MAMANI CACERES RUIS CLAUDIO 1994.000

18 71452946 RAMOS MARON MARISOL JAQUELINE 1992.500

19 73092805 ESCARCENA SUPO CRISTHIAN JESUS 1964.500

20 76880553 FLORES MONTESINOS JOEL ALFREDO 1960.500

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Derecho

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 71945232 CCORI MAMANI JOSETTY KATHERINE 3056.500

2 73707903 INCAHUANACO YUCRA LILIAM PILAR 3032.000

3 70555202 HANCCO CHIPANA MIRIAM ROSMERY 2980.000

4 70215043 CHOQUEPATA LUNA EDWIN FRAY 2957.000

5 75246044 QUISPE SUCASACA EDWIN ALEJANDRO 2922.000

6 73611395 VILCA QUISPE CRISTIAN 2860.000

7 76268990 CACERES MAMANI GLADYS EDITH 2860.000

8 70998848 YUPANQUI QUISPE YAMILY SHARON 2840.000

9 76636882 REYNOSO REYNOSO VALERIE XIOMARA 2820.000

10 77536320 CCANAHUIRI HANCCO MAIKOL ROLDAN 2820.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Turismo

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 76906094 CCAMA OJEDA KATY 2560.000

2 73905518 CALIZAYA MONTALICO EBER JHON 2500.000

3 71057807 PACOMPIA CALSIN AILEEN PILAR 2400.000

4 76028710 CORDOVA CANAZA VANESA NATALIA 2354.000

5 74640842 QUISPE MAMANI LUZ MERY 2320.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicación Social

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 72614927 SUPO BUSTINCIO LANDER 2505.000

2 72682181 ALARCON SUAÑA LUZ GABRIELA 2380.632

3 71953202 QUISPE TURPO MILTON EDY 2334.000

4 71908038 FLORES PEñA MARITZA MARISOL 2300.000

5 75917588 CANDRO CANDRO ELMER 2292.000

6 71864777 PACHACUTE CCALLO ROSMERY HAYDEE 2140.000

7 70235818 MULLISACA YTUSACA MAGALY 2136.000

8 70257085 SAAVEDRA ZAPATA ALEXANDER DIEGO 2126.000

9 70057021 CONDORI QUISPE VALERIA 2124.000

10 70616804 NUÑEZ CCALLO RHODY WILGAN 2100.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Administración

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70076857 VARGAS CCAMA WILLIAN MAX 2940.000

2 71604962 CHARCA HUANCACHOQUE LEIDY MARYORI 2820.000

3 71450527 APAZA QUISPE FRANZH JEREMI 2820.000

4 74406754 BLAS CHURATA LUIS FERNANDO 2812.000

5 73901308 FERNANDEZ BACA YUFRA RITA VALERIA 2780.000

6 75843548 CONDORI QUIROZ DENNIS YHERSON 2732.000

7 75937204 APAZA AMANQUI NIELS FERNANDO 2712.500

8 74285090 CALLATA BARRANTES YESSICA 2706.000

9 72177081 YUCRA HUANCA KREISLHER YOJAIDA 2674.000

10 70609552 QUISPE MAMANI CLEBER RODY 2672.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Ingeniería Agronómica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 71374976 ADUVIRI YUCRA FRANKLIN MILLWARD 2300.000

2 73619154 QUENTA TICONA ABDON NAPOLEON 2289.000

3 72238762 HUAYTA LAURA DENNIS FERNANDO 2153.000

4 70082883 PONCE QUISPE BRYAN ELIAS 2150.400

5 75317037 QUISPE CUTIPA MARCO ANTONIO 2012.200

6 71882330 CCOPACONDORI QUISPE CHRISTIAN ALEX 2001.200

7 73523025 GELARI PACOMPIA LUZ LEONELA 1971.200

8 76011406 SULLCA GARCIA FEY FIORELLA 1926.000

9 72233416 QUISPE CORONEL YURI 1902.200

10 75449211 QUISPE MONZON DEYVIS 1860.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Ingeniería Económica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 74984361 JIHUALLANCA GUTIERREZ YOEL RONALDO 3022.000

2 71223620 FLORES CHAHUARES KAREN WINNY 2820.000

3 73303841 MAMANI ZAMATA BLADIMIR BRAYAN 2772.000

4 74380633 SALAS PINEDA EYBELL FIORELA 2770.000

5 74443218 MAMANI PURACA ELIAN 2692.000

6 70650068 MAMANI HUANACUNI RUTH YAQUELIN 2690.000

7 76952627 FERNANDEZ MAMANI MARY LUZ 2680.000

8 75389059 TINTAYA GAUNA LUZ MARINA 2646.000

9 71267122 CUTIPA CUSACANI ALEXANDER 2620.000

10 70398345 APAZA TICONA MARIBEL 2612.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Ingeniería de Minas

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73706015 CHOQUE CCARITA WILMER 2642.500

2 71689689 HUAMANTUCO PACOSONCO GEAN AHSLY 2534.000

3 75565015 SAGUA NINAJA JOSE LUIS 2530.000

4 74802197 SANTOS SANTOS ROY MAIER 2499.000

5 75246141 COAQUIRA LIPE CHRISTIAN AMADOR 2465.000

6 76984887 QUISPE MARCA EFRAIN 2434.000

7 73264970 CHOQUE SALAMANCA GREGORIO JAIME 2434.000

8 71011852 MAMANI COLQUE MIGUEL ANGEL 2420.000

9 73352416 QUISPE TAPIA JEFERSON 2395.500

10 70389754 MAMANI MAMANI GERMAN ALBERTO 2362.500

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Ingeniería Geológica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 75097201 SAGUA TACORA BAZLUT LEVITH 2720.000

2 73651398 GUEVARA URQUIZO LUIS FERNANDO 2592.000

3 71475059 LAYME SOLORZANO VILMO JOEL 2582.000

4 48087770 HUAYCANI SANA EDGAR WILFREDO 2440.000

5 70167014 HUACOTO MAMANI ALEX JHOEL 2410.000

6 70057204 APAZA ERQUINIGO JUVENAL 2404.000

7 70157097 QUISPE QUISPE EDGAR YURI 2403.500

8 70108213 YUCRA SACACHIPANA CARLOS DANIEL 2382.000

9 72883412 MAMANI MAYTA GLENNY ROCIO 2352.000

10 70244520 TEVEZ CACERES WILLIAMS 2322.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Ingeniería Metalúrgica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 72895379 ARUQUIPA JILAPA JHON 2296.000

2 72672428 TURPO QUISPE SHAKY ROSMERY 2249.400

3 73643216 CALDERON CUEVA JHON ANTHONI 1981.000

4 75839265 APAZA LLICA YOLA NANCY 1910.600

5 71391522 LOPEZ VILCA ELIZABETH SERAFINA 1819.500

6 70297411 CALIZAYA TITO LUIS FERNANDO 1737.000

7 73804866 HUAYCANI MAQUERA RICHARD MIGUEL 1731.000

8 73854334 SANCA CHAMPI CRISTIAN ERWIN 1676.421

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Ingeniería Química

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 76064128 PORTO QUISPE RUSBELTH GUILMAR 2201.000

2 71132337 FUENTES TTUPA RONALD 2146.800

3 70041504 LINARES MAMANI SANDRO MARK JHONSON 2036.000

4 71604822 JIMENEZ PAYE ABRAHAM 2025.000

5 73744753 HUAMAN CHOQUE LISETH REYNA 1959.000

6 74697713 VELASQUEZ MONTALVO LEDIM ROCIO 1942.500

7 73081340 ZAPANA QUISPE PAUL 1906.000

8 70182612 QUISPE QUISPE MIGUEL ANGEL 1888.600

9 76671755 MULLISACA YANA JOSE LUIS 1729.000

10 75202092 CONDORI CCUNO WILMER 1728.200

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Ingeniería Estadística e Informática

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 76159910 MAMANI CORIMAYA FERNANDO 2275.500

2 70280100 CALSINA CASTRO ROSMERY LIZET 2204.000

3 74761925 BECERRA LUCANO RODRIGO ALEXANDER 2076.000

4 70096937 CCAMA PAREDES GRETTY ESTHER 1998.600

5 76230960 PONCE GRANDE NATALY YANET 1904.400

6 74178520 COASACA CALLACONDO RUBI MELANIA 1729.300

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Ing. Topográfica y Agrimensura

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 72213019 MORAN JILAPA JHON ROYHER 2322.000

2 71027697 LAYA MAMANI MERGIO ZOLANO 2280.500

3 71349025 VILCA MONTOYA ANDREA ROSARIO 2247.000

4 73640645 CHAMBILLA RISALAZO JHON 2244.500

5 71488243 RODRIGUEZ ADCO LUCIO NABAL 2190.000

6 75580261 ARISACA QUISPE DORIAM 2164.000

7 73760180 MANSILLA CHOQUECONDO DIMAS EDERZON 2154.000

8 76452186 CALLACONDO TOMA ANTHONY BRYAN 2132.500

9 72441998 MACEDO PAREDES JORDAN RONALDO 2122.000

10 76945048 YUCA VARGAS ELVIS WILSON 2098.500

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Ingeniería Agroindustrial

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 76567645 HUACANTARA CHAMBI ROCIO ESPERANZA 2384.000

2 76028400 MAMANI MENDOZA YENNY MARIBEL 2272.908

3 70493216 RUIZ MONTESINOS JESUS ELISBAN 2050.000

4 73591659 JUSTO ROJAS EDY 1964.615

5 70136962 CUTIPA CCALLO YHOJAN SENON 1933.000

6 74651291 MAMANI AYMA ANGIE MELANY 1871.000

7 46916835 MAMANI MAMANI ELMER TOCHIO 1869.600

8 71032281 CHAGUA GOMEZ YANETH ROSEL 1834.200

9 76692436 QUIROGA VILLA MONICA EDITH 1807.400

10 75600859 SEGURA CASTRO RUTH ANGELA 1783.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Ingeniería Agrícola

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 75227767 MAQUERA RAMOS MILESA ROCIO 2318.500

2 70257113 GALLEGOS ROQUE LUIS RODRIGO 2225.000

3 70201056 COILA QUISPE CARLOS ALBERTO 2210.000

4 76908136 MAMANI CAHUI LUIS DAVID 2119.500

5 71453039 TORRES CHOQUE MARIBEL CLARA 2106.000

6 73592988 ORIHUELA CONDORI WILMER ALDAIR 2059.459

7 60643376 PANCCA PARILLO TANIA GRACIELA 1990.000

8 74780542 CALAMULLO PONGO FRANKLIN EDDY 1962.000

9 76322063 CHURA APAZA LUIS REYNALDO 1955.000

10 70146912 QUENTA CHUCUYA PEDRO LUIS 1940.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Ingeniería Civil

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 77392817 MAMANI VARGAS LUIS FRANKLIN 3130.000

2 74397337 AÑAMURO TIPULA BRANDON YOVANI 3080.000

3 74232418 LEIVA PILCO RAMIRO ALVARO 3050.000

4 70145506 CUTIPA CHAGUA EDDIE RONALDO 3042.000

5 73818254 CONDORI MAMANI PEDRO NOE 3040.000

6 71740241 CCOECCA ROMAN LIZ EVELIN 3040.000

7 46925839 PHOCCO MAMANI AYERTON NESTOR 3030.000

8 70304226 INCACUTIPA TARQUI ERIK FRANKLIN 3030.000

9 73248614 PALOMINO QUISPE HONORIO KRISTIAN 3010.000

10 74304455 GIRONDA MAMANI JOLTER ALFREDO 3010.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Ingeniería de Sistemas

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 74835757 SALAZAR CUTIPA JUAN MIJAEL 2640.000

2 70175886 QUISPE QUISPE ENOC JOSIAS 2304.000

3 70111032 PARI ILLANES KAREN ANYELA 2244.000

4 73929300 PAUCAR GALINDO MIGUEL ANGEL 2240.000

5 74234919 YUCRA PANCCA RONALDO 2234.000

6 71778166 CAHUANA ILLANES GREVER FABIO 2224.000

7 70665385 CCAHUANIHANCCO CHARCA YOCED JAIRO 2220.000

8 70194745 TORRES CANQUI WALDIR KEVIN 2200.000

9 74238335 LARUTA ARENAS NAYDA YAMILETH 2180.000

10 71430477 CHARCA QUISPE RONAL 2180.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Ingeniería Mecánica Eléctrica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70311843 FLORES CANAZA MILDER 2500.000

2 75865036 FLORES TICONA ELMER 2404.308

3 77052064 LAYME JIMENEZ PERCY 2332.000

4 75238039 LARICO SUCAPUCA RILDO 2312.000

5 72003339 MAYTA QUILLA FREDY DAVID 2284.000

6 74152577 SUCAPUCA HUAHUACONDORI ERIK LEO 2260.000

7 70147452 CHUCUYA MONTALICO HENRY IVAN 2257.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Ingeniería Electrónica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 62206509 SACACA RAMOS JAMIL HENRY 2490.000

2 70489038 MAMANI MAMANI FROILAN ELISEO 2200.000

3 72034859 CALLATA GUTIERREZ KEVIN FALCON 2140.000

4 71727991 GOMEZ QUISPE LUIS ALBERTO 2090.000

5 75831720 CRUZ PERCA JOSE ARMANDO 2075.500

6 72384056 ABARCA MAMANI ANDRES DAVID 1952.000

7 71859694 ARAPA CHURQUIPA ELMER RODY 1940.000

8 74761889 VILCA PURACA ANGEL ROY 1927.000

9 74238462 MAYTA MAMANI YHEYSON VALENTIN 1912.000

10 70542761 LIZAMA CHURA WILDER 1906.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Arquitectura y Urbanismo

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73321679 PANCCA CAHUANA RUBI EULALIA 2878.000

2 75509921 PANCCA ARPASI LADY MILAGROS 2856.000

3 75386821 HUMPIRI CHATA NOEMI MARDYORI 2852.000

4 74281209 MAMANI TAPARA DAVID OLGER 2846.000

5 70050857 VILCAPAZA BALCON JOHAN ALAIN 2782.000

6 72653987 APAZA ESCOBAR ARASELY OFELIA 2772.000

7 72411712 LLANOS CAHUANA CHRISTIAN MANUEL 2672.000

8 73708442 MAMANI APAZA JUAN JOSE 2658.500

9 75548230 CCOSI CCANQUE ERIKA ROSAISELA 2642.500

10 70412559 VILLANUEVA MORALES THALIA MARYLYN 2588.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Ciencias Físico - Matemáticas

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 71589366 SUCARI SUCARI YAQUELINE GALY 2951.200

2 73449550 BANDA QUILLA ALVARO 2502.700

3 74603273 CCAPA PERALTA ADEMIR 2353.600

4 75365923 GUTIERREZ QUENAYA JAZMIN BRISTINA 2256.000

5 74943540 HUATA PARILLO MIGUEL ANGEL 2218.500

6 73575764 QUISPE MAMANI WILLIAM VIDAL 2176.700

7 73486217 CUTIPA RIVERA GUILLER LUIS 2168.000

8 71523739 SUASACA BORDA MARIA ROXANA 2022.846

9 70509302 CONDORI GOMEZ LEDVIR DANIEL 1995.541

10 74749069 VILCA ITO WILLIAN ALEXANDER 1873.200

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Matemática, Física, Comp. e In

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 74280405 QUISPE QUISPE YESSICA 2630.000

2 70609126 QUISPE MAMANI PATRICIA 2262.600

3 75916638 NEYRA ARCE RAQUEL KAROLAIN 2246.200

4 73273659 QUISPE CUTIPA NAYDA ROSSMERY 2225.200

5 70034046 AQUISE FUENTES ZENAYDA BETTSY 2074.200

6 71695523 ALEGRE YUCRA ANTONIA ROSA 1954.000

7 76028703 PARI LAYME LUIS ENRIQUE 1922.000

8 71945543 ARAUJO NAREZO LIZETH 1875.263

9 74554149 APAZA ESTOFANERO MILIGAN LISETTH 1799.600

10 76947439 PUMA QUISPE JESSICA JACKELINE 1772.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencia, Tecnología y Ambiente

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73744079 FLORES CHOQUE EUDES ABEN 1897.585

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Arte: Música

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73744738 PINAZO BELTRáN HERNANDO JOSELINO 2736.000

2 73673816 QUISPE GUTIERREZ EDISON OMAR 2616.800

3 74903858 TARQUI JIHUAÑA JUAN LUIS 2082.200

4 71627413 SONCCO HANCCO HILDEBRAND FRANCISCO 1838.000

5 70106344 LOPEZ CONDORI LUIS FERNANDO 1832.500

6 70085061 CHATA CLAROS DUBERLY 1822.500

7 71837722 SUPO MAMANI ROCIO FABIOLA 1658.200

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Arte: Artes Plásticas

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 74352959 ADCO MASIAS RUSBEL EFRAIN 1830.000

======================================================================

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA JUNIO 2017

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Arte: Danza

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 74692444 CHURA LAURA MERY ROSMERY 1674.500

======================================================================