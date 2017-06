Escribe: Los Andes | Regional - 09:54h





Los pobladores del distrito de San Gabán (Carabaya), amenazan con movilizarse hasta la Ciudad Lacustre, en contra de la empresa Electro Puno, pues estarían realizando excesivos cobros de energía eléctrica.

Según indicaron, las familias de este sector solo llegaban a pagar, hasta antes de enero pasado, la suma de 12 a 15 soles mensuales por el consumo del fluido eléctrico, pero estos últimos meses, sorprendentemente, la tarifa se incrementó hasta los 150 soles.

“Siendo dueños de la hidroeléctrica de San Gabán, no contamos con ningún tipo de beneficios; al contrario, esta energía no le cuesta a electro Puno, a ellos no le ha costado ni un sol para hacer llegar la energía a nuestro distrito”, dijo el presidente del frente de defensa de San Gabán.

Asimismo, señaló que este problema se da desde que se instaló la energía de alumbrado público, por lo que se está cobrando 0.60 centimos por kilowatt, lo que es un cobro abusivo; además, agregó que Elmer Chura Vilcanqui, supervisor eléctrico de San Gabán-Ollachea, no tenía ninguna autorización para realizar dicha instalación.