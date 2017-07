CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL LLALLIMAYO POR ACTIVIDAD MINERA

Problema de la contaminación minera y sus afectaciones en el sector agropecuario





“No queremos vivir para morir sufriendo, cuando me lavo la cara con agua del río me salen ampollas en los labios, y me da alergia en todo el cuerpo, para contrarrestar las enfermedades utilizó plantas medicinales de la zona, mi vaca ya no produce la misma cantidad de leche y se enferman hasta morir, nosotros queremos cierre definitivo de la mina”, cuenta Marcelina Quispe Quispe, pobladora de la comunidad campesina de Llalli.

El testimonio de Marcelina es producto de la cantidad de años que está viviendo en medio de la contaminación minera, que no solo los afecta sino a sus ganados como vacunos, ovinos y camélidos sudamericanos.

Los habitantes de Llalli, Cupi, Umachiri, Ayaviri, refieren que este panorama se presenta desde el inicio de operaciones extractivas en la minera Aruntani SAC. aduciendo que existe mortandad de peces, animales domésticos, rebaños de alpacas, vacunos y otros daños irremediables.

Desde el año 2015 los lugareños logran observar agua verdosa y piedras teñidas de color amarillo dorado y azufrado, en la orilla hay arenilla fina asentada en el piso del rio la que al momento de ser removida se convierte en una mezcla parecido al cemento.

Actualmente los cinco distritos han conformado una mesa técnica para dar solución al problema de la contaminación de la subcuenca de LLallimayo que se llevó por más de 11 reuniones con la participación de los representantes de la sociedad civil y autoridades y del Ministerio del Ambiente (MINAM) Carlos Eyzaguirre quienes llegarían a una solución factible.

AFIRMACIONES

El representante de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Hernando Manrique Alatrista, indicó que está probada la contaminación de las aguas de la sub cuenca Llallimayo; “Sí superan los estándares permitidos de dichos metales que se han encontrado en la cuenca”, comentó.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), representado por Heyli Araujo, ha comprobado que en las supervisiones realizadas desde el comienzo de la mesa de solución de la problemática de contaminación ha encontrado presencia de Cianuro.

SANCIONES

La ANA mediante Resolución Directoral ha sancionado en lo que va del año a la unidad minera Aruntani SAC, con el pago de una multa de 1451.01 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), conforme al artículo 279.2º y 279.3º, sin embargo los representantes de la sociedad civil consideran que no es nada significativo considerando los daños que ocasionaron.

El OEFA indicó que luego de encontrar presencia de metales pesados, esto podría generar afectación a la flora y fauna en la quebrada Lluchusani, Chacapalca y aguas abajo, por lo que se impuso un total de cuatro medidas preventivas contra la minera Aruntani S.A.C.

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Los pobladores y comuneros de los distritos de Llalli, Umachiri y Cupi son los más afectados por la contaminación minera, ya que los pobladores se dedican a la producción pecuaria y agrícola y están ubicados a la ribera de la cuenca Llallimayo.

La provincia de Melgar en el mes de mayo del 2013, ha sido declarada mediante Ley Nro. 30031 con la denominación “Melgar Capital Ganadera del Perú” para generar nuevos proyectos en el campo de la ganadería, teniendo en cuenta que en los distritos de Ayaviri, Cupi, Umachiri y Llalli existen un 42 % de ganado vacuno del total de los nueve provincias y 27 % en ovinos, 13 % del total de llamas y un 9 % de alpacas, siendo el sustento económico de las familias de estos distritos.

Mario Carbajal Corimanya, presidente de la Junta de Usuarios del distrito de Riego Ramis, administra los sistemas de riego donde son más de18 comisiones de regantes en los distritos de Llalli, Cupi y Umachiri, son los que mayormente utilizan los sistemas de riego por inundación, teniendo más de seis mil hectáreas bajo riego que están conectados a la sub cuenca de Llallimayo.

“La ANA es quien debe garantizar que el agua llegue a cada usuario sano y libre de metales pesados, sin embargo, los primeros que defienden a la empresa minera, no informan la calidad de agua que existe”, dijo Carbajal Corimanya.

Rómulo Mucho Mamani, experto en minería responsable, considera que una empresa minera debe de actuar de acuerdo a su Estudio de Impacto Ambiental, debe de ser limpia y sano, apoyar en el desarrollo sostenible de los sectores aledaños a la minería.

Las empresas mineras deben ser agro mineras, apoyando más en la mejora de la genética del animal y siembra de forrajes..

Invoca a las autoridades y a las empresas mineras que no solo deben de entregar dinero sino que deben llegar con proyectos con las necesidades de los comuneros implementando equipos sofisticados y para mitigar los problemas sociales se debe de apoyar en la educación y sobre todo ambiental.

La minería ha sido uno de los pilares en el crecimiento económico en el Perú en su historia, en los años 2005 a 2010 ha sido los precios más altos de los minerales, consideró que ha sido el quinquenio, y que debería de ser utilizado en la reducción de los índices de la extrema pobreza.