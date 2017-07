SE SIENTEN DECEPCIONADOS POR INCUMPLIMIENTO DE PROMESAS

Escribe: ELVIS CAÑAZACA | Regional - 09:43h

La construcción de las plantas de tratamiento es la aspiración común de los puneños

A poco de celebrar los 196 años de independencia de nuestra patria, este 28 de julio, fecha en la que también el presidente Pedro Pablo Kuczynski brindará su mensaje a la Nación, a un año de haber sido electo en el cargo, los ánimos de los pobladores puneños son diversos para con esta especial ocasión.

“Espero que nuestro presidente se amarre bien los pantalones y cumpla con sus promesas, como la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para nuestra ciudad, y no cometa los mismos errores que los anteriores presidentes, que solo prometieron y no hicieron nada, casi ninguna obra, para las ciudades. Por otro lado, el gobierno debe valorar nuestras riquezas y crear instituciones o lugares de esparcimiento para los jóvenes, de modo que estos se dediquen a actividades sanas y no estén en las cantinas, ya que viene creciendo la delincuencia en todos lados”.

Nandy Pari Apaza

Vicepresidenta del Mercado Central-Puno

“Este 28 de julio, el presidente de la República debe hablar con la verdad y no comprometerse con lo que no cumplirá; le pediría que tome acciones ante la proliferación de cantinas, que genera el excesivo consumo del alcohol por parte de los jóvenes, con lo que además se está incrementando la delincuencia en nuestra ciudad”.

Leandro Mallea Castillo

Asociación de Triciclistas Sol Andino Terminal Zonal.

“No espero casi nada del mensaje presidencial, porque todos los años están con sus promesas y no cumplen; son tantas cosas que nos dicen, como la descontaminación del lago Titicaca, y vemos que nadie se preocupa por este tema, porque el presidente, los congresistas y sus ministros solo ven la capital, en tanto que las provincias estamos peor que antes, muy desatendidos de nuestras necesidades”.

Maria Quispe Tapia

Directivo del Mercado Bellavista

“No esperamos nada, porque es una decepción para todo el Perú y es un vergüenza. Los últimos presidentes que tuvimos nos mintieron y robaron millones, y ahora los vemos en la cárcel; es por eso que cada 28 de julio es un ‘saludo a la bandera’, como lo será este nuevo mensaje del presidente, con promesas que serán puras mentiras”.

Eraldina Icachi Olarte

Vicepresidente del Mercado Laykakota