GREGORIO URURI CASI FALLECE TRAS 7 AÑOS DE PROCESO

Escribe: EDY MAMANI Q. | Regional - 09:45h

Con lágrimas en los ojos, el humilde comunero menciona que antes tenía 18 vacas y 40 ovejas mejoradas, las cuales se perjudicaron mientras duró el proceso.





Gregorio Ururi Mamani, de 75 años, oriundo de la comunidad de Carancas, del distrito de Desaguadero (Chucuito), ingresó ayer de emergencia a la Clínica Puno, a fin de ser operado de la vesícula biliar, enfermedad que habría adquirido tras siete años de penuria y tristeza, al ser incluido en el juicio del “aimarazo”, del cual fue finalmente absuelto.

“Se ha prolongado siete años el proceso. Durante ese tiempo yo tenía preocupaciones... es ahí que consigo esta enfermedad. A mí por gusto me denunciaron, yo soy un humilde campesino de la comunidad de Carrancas”, dijo el propio Gregorio Ururi.

DECLARACIONES

Hoy, con lágrimas en los ojos, menciona que antes tenía 18 vacas y 40 ovejas mejoradas, las cuales se perjudicaron mientras duró el proceso. “Como soy solo, tenía que dejarlos para venir a dar mis declaraciones, perdía dos días en venir a las audiencias y mis ganados me esperaban muertos, porque nadie me los cuidaba. A consecuencia de ello he tenido mucha pena y preocupación”, asevera.

Asimismo, revela que en el proceso ha gastado mucho dinero: “Yo, por lo menos, he gastado en todo el proceso un aproximado de 50 mil soles, también considerando las muertes de mis ganados. Toda esa preocupación a mí se me ha acumulado y ha afectado mi salud”.

Midward Sarmiento Mamani, abogado de Gregorio Ururi, añade: “He asumido la defensa del humilde comunero, es muy lamentable que nuestra justicia acuse en juicio a humildes comuneros; es fácil acusarlos, pues son marginados y olvidados por el sistema político y económico”.

“En siete años le han causado un gran perjuicio a su vida familiar y a su salud; el juicio lo ha matado anímicamente. En este proceso se ha demostrado que mi protegido ha sido injustamente acusado y que todos estos años lo han afectado, causándole una enfermedad que casi lo lleva a la muerte”, declaró Sarmiento Mamani.

De su parte, Hugo Ururi Musaja, hijo de don Gregorio, asegura que este padeció de estrés, lo que ocasionó que ahora sea operado. “Por la preocupación, él no ha comido a su tiempo y ha renegado, es así que se le ha cargado la vesícula biliar; ha pasado muchas peripecias a causa de un proceso ineficiente”, señala.