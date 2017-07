Escribe: Los Andes | Regional - 25 jul 2017





Las autoridades locales no están priorizando temas medioambientales, a fin de reducir la contaminación que está afectando los recursos naturales de sus provincias, indicó Edson Pizarro Rojas, gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Puno (GRP).

Dijo que los presupuestos asignados a las municipalidades provinciales y distritales, son destinados para construir estadios, plazas y canchas deportivas; sin embargo, ninguna autoridad designa el presupuesto para temas medioambientales.

Pizarro Rojas mencionó que la Comisión Ambiental Provincial, no está cumpliendo su rol frente a la contaminación ambiental, ya que no cuentan con Planes de Trabajo que prioricen la descontaminación ambiental de sus lugares de origen y muchas de ellas no cuentan con sus rellenos sanitarios.

“Existen una despreocupación de parte de las autoridades provinciales y distritales, en no priorizar estrategias y metodologías para el cuidado del medio ambiente, ya que hemos citado a los alcaldes a seis reuniones de Comisión Ambiental y no existe participación de ninguna”, indicó el funcionario.