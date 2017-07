Escribe: Los Andes | Regional - 12:42h





A un año de iniciada la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, muchas son las opiniones sobre las promesas e incumplimientos de este hacia la región Puno. Y es que, como se sabe, en su campaña electoral dejó entrever que tenía la solución a los problemas y necesidades de esta parte del país, comprometiéndose por ello a implementar diversas soluciones.

No obstante, hasta ahora no se ve ninguna obra que refrende ello. En ese sentido, esta vez conversamos con algunos dirigentes y autoridades puneñas para conocer su sentir sobre los compromisos que hizo el hoy presidente de la República.

“Es un gobierno de imcumplimientos e improvisado, que no soluciona las necesidades que tenemos, como la construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la descontaminación del Lago Titicaca. No hay obras de envergadura, no hay una inversión económica grande para el desarrollo de nuestra región y no hay una solución sobre los territorios en problema con la región Moquegua; por otro lado, el Estado no dialoga con las organizaciones que entraron en medidas de protesta”.

Percy Mayta Quispe, Presidente de la Central de Barrios de Puno.

“Sabemos que hay varias promesas que se han venido cumpliendo por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski. En este nuevo mensaje esperamos que se disponga la mayor celeridad en los proyectos que se tiene en la región Puno, como la culminación de las PTAR y la descontaminación del Lago Titicaca, sabiendo que Puno tiene muchas necesidades y debería tomarse la decisión de trabajar por la región por parte del Ejecutivo Nacional”.

Arturo Álvarez Mendoza, Gerente General de la Municipalidad Provincial de Puno.

“El presidente no está cumpliendo con sus promesas hechas en campaña para Puno, pese a que en la elección de su candidatura tuvo el apoyo mayoritario por parte de la región. A pesar de ello, hasta la fecha no se observa algún proyecto de impacto que beneficie a nuestra región; en tal sentido, las diferentes organización se levantaron en protestas, tras no ser reconocidos sus derechos”.

Luis Mamani Mamani, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Puno (CGTP).