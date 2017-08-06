Lunes 07.08.2017 | Actualizado 16:12 (hace 7 horas)
Relación de postulantes aptos a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL AGOSTO 2017
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia
1 75926735 ZUÑIGA FEIJOO HANS ARBIN 2420.400
2 46695567 DAMASCO SAGUA WILSON 2257.600
3 70941497 MAMANI AFARAYA HELAMAN RONAL 2140.000
4 46569258 CHOQUEHUANCA LIMA JHON GROVER 2137.800
5 73751002 PACCOSONCO SUCAPUCA YHASMANY 2032.800
6 75497830 PEDRAZA PAURO ALLISON CECILIA 2008.000
7 70082844 CHAMBI HUARACALLO MARIA TERESA 1994.800
8 73821128 CALCINA CALCINA HENRY SANDRO 1965.000
9 76074722 BERRIO CARBAJAL SAMUEL AUGUSTO 1952.000
10 71960208 CUBA CUEVAS ADELA MERCEDES 1931.000
11 72038126 RAMOS CHUCTAYA RAY ADELTHON 1917.400
12 71868105 HUANACO FLORES CLINTON MOISES 1879.600
Escuela Profesional: Enfermería
1 75252863 QUISPE PELINCO LIZBETH VANESA 2686.000
2 72297345 CAHUANA GUTIERREZ JHEYDI ANGELES DIVZET 2530.000
3 47044724 MAMANI MAMANI DIEGO EDMUNDO 2368.000
4 71424686 ALIAGA CHAIÑA FERNANDO JESUS 2334.000
5 73474633 ARACA CONDORI LEIDY MILAGROS 2276.000
6 70242303 MACHACA VIZA VENCY LEIBNITZ 2254.000
7 74984636 ORTIZ LAURA LETICIA MADELEYNE 2228.000
8 73519919 CEREZO SARMIENTO YENY 2200.000
9 73815285 LLAYQUE CHOQUEHUAYTA ESPERANZA CLAUDINA 2186.000
10 72517922 QUISPE VARGAS ERIKA SHEYLA 2138.000
11 73299051 CANAHUIRE ROMERO JHOSELYN ANTONELLA 2110.000
12 76869509 MAQUERA LOPEZ MARIYUL 2088.000
13 72083858 GAVILAN CHURATA JHAMYLET KATHERINE 2080.000
14 71437676 PAUCAR UTURUNCO ERICKA LILIANA 2058.000
Escuela Profesional: Biología
1 71953423 OBLITAS ZEA JANET MAGALY 2528.000
2 77178734 CCAHUA SOLIS MARANTONY YERMAEL 2400.000
3 71822220 MACHACA MAMANI RODRIGO MAYCOL 2388.000
4 76007848 QUENAYA MAMANI LUZ KAREN 2200.000
5 76776198 ROQUE BEJAR ARNOL BRAYAN 2194.000
Escuela Profesional: Medicina Humana
1 76040791 ROQUE PANCCA JORGE RODOLFO 2980.000
2 75280044 CHAMBI YUPA PEDRO DAVID 2970.000
3 71080917 PILCO USEDO MARCELO ANTONIO 2838.000
4 73041604 QUISPE BRAVO YAZMINA MADELEYNE 2820.000
5 70069088 MAMANI QUISPE MIDGUAR RONY 2796.000
6 70518927 QUISPE FLORES ROGGERI ZIDAN 2790.000
7 71739902 CALLATA CHAMBI PEDRO LUIS 2778.000
8 70093763 NOBLEGA ANCASI HENRY DARIEN 2768.000
Escuela Profesional: Nutrición Humana
1 71719664 CARRION HUANCOLLO CATRINA LIZ 2286.000
2 72795410 SENCCA CAPATINTA FLOR LIZBETH 2176.000
3 74728046 MAMANI ALANIA YIERALDINE DAYHANA BRIYIDY VIANNY LINN 2156.000
4 73897192 CASTILLO GUTIERREZ MEDICK MANUEL 2142.000
5 71979587 FLORES CABRERA RAUL ADERLY 2130.000
6 75761097 ZAPANA PARICAHUA LIZBETH MIRIAN 2084.000
7 70082868 CONDORI MIRAVAL ABEL MIGUEL 2058.000
8 70202324 GUTIERREZ PARI JIMMY ERLY 2030.000
9 74087873 MAMANI MENDOZA AMERLY DIEGO 2000.000
10 70308459 QUISPE PULLUYQUERI WENDY BEATRIZ 1988.000
Escuela Profesional: Odontologia
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
1 71094325 BAILON BRUNA JAMES ALFREDO 2524.000
2 70256628 HUAMAN MARIACA DIANNY AYME 2450.000
3 71477038 AGUILAR ZAMALLOA DERLY SAMAEL 2388.000
4 75103095 CCALLO CHOQUE ERICA 2338.000
5 71653970 CONDORI AñAZCO LESLIE STEFFI 2328.000
6 71849718 FLORES HOLGUIN GERALDINE 2286.000
7 77150795 QUISPE FLORES ALVARO RUBEN 2268.000
8 75448683 QUISPE PAUCAR NOY MAJEVER 2252.000
9 74702377 LAURA CUTIPA MONICA SANDRA 2210.000
Escuela Profesional: Ciencias Contables
1 71883639 HANCCO FLORES LUZ ROXANA 2870.000
2 47036518 LUPACA PANTI REYNALDO 2852.000
3 71575533 JIMENEZ CCARI MERY YESENIA 2838.000
4 75735807 CHATA QUISPE LUZ MARIELA 2668.000
5 71920479 GOMEL FLORES JESUS HIPOLITO 2616.000
6 72786244 MAMANI COAQUIRA ROYER ELVIS 2550.000
7 72950705 PAREDES QUISPE DENILSON ALDAIR 2508.000
8 46775197 YANAPA CHOQUE FRANK WILMER 2496.000
9 72642702 CHAVEZ MACHACA GEORGE KEVIN DIKSON 2464.000
10 74761197 VILCA GOYZUETA LIZETH KELY 2440.000
11 70146142 TICONA BUSTINZA HERBERT OSCAR 2440.000
12 77427076 COAQUIRA ALBARRACIN BRIGITTE SHEYLA 2420.000
13 70827667 PALLY MAMANI KENY PAUL 2418.000
14 72843339 CHAMBI FERNANDEZ JESSICA 2418.000
15 74410767 POMA PAREDES MAYRA EVELYN 2392.000
16 71558044 CALLIZANA HANCCO JUNIOR RODRIGO 2390.000
17 71824384 ALATA TURPO JHUDITH YOVANA 2390.000
18 75348476 PACSI CHOQUE LUZ CLARITA 2376.000
19 73522893 GONZALES HUANACO YAMILET SOFIA 2372.000
20 73382339 REMACHI CHARCA DEYSI THALIA 2370.000
21 00505429 MAQUERA GOMEZ JULIO JAVIER 2370.000
22 70333224 AGUILAR BENAVENTE LETICIA NANCY 2370.000
23 75981844 MAMANI CONDORI ROSALIA IRENE 2360.000
24 75449926 CHUCTAYA CORDOVA MAGGIE AYDEE 2350.000
25 70317587 PACHA CONDORI JONAS MARCOS 2340.000
26 75774455 VALLEJO APAZA LIZETTE PATRICIA 2338.000
27 70353621 QUISPE QUISPE DANIA 2338.000
28 77027132 HUANCA SUCASAIRE JULIO CESAR 2338.000
29 75402737 VIZA ESTOFANERO LAURA YESI 2334.000
30 74311914 LIMACHI PERCA DINA VANESA 2330.000
31 71057924 CHAMBI CONDORI MERY LUZ 2330.000
32 74747082 TORRES SONCCO JHAKELINE BEATRIZ 2324.000
33 70941478 LUJANO QUISPE ENDERS ELISEE 2322.000
34 70452818 CONTRERAS HUARACALLO YEMIRA MONICA 2320.000
35 73795398 APAZA YANQUI YHONY SANDRO 2316.000
36 70835684 ADUVIRI CARPIO NORA 2306.000
37 70828257 PERALTA QUISPE KAREN MILAGROS 2302.000
38 70185011 SALAMANCA QUISPE CARLOS JAMES 2290.000
39 71506946 QUISPE LAURA FRANKLIN DE LA CRUZ 2290.000
Escuela Profesional: Trabajo Social
1 48524972 TAIRO MAMANI RUTH YUBITZA 2602.000
2 76562212 CAYLLAHUA SALINAS ELIANE YESSENIA 2354.000
3 71348768 COILA HUMPIRI DIANA GABRIELA 2270.000
4 70258337 DUEÑAS CALISAYA MILAGROS SIHOMARA 2240.000
5 75202133 SANGA AGUILAR DECIDERIA FACUNDA 2188.000
6 72027967 HIGUERA HALANOCCA ROSMERI 2096.000
7 73515258 COPARI QUISPE XIMENA SONIA 2070.000
8 75930042 CHATA CONDORI AYDEE SOLANHS 2070.000
9 77700528 MAMANI QUISPE MAX YORDAN 2060.000
10 71722983 CALDERON CUCHILLO LIZBETH LUZ 2060.000
11 72725233 CALLASACA LAURA JHUDITH MAGALY 2040.000
12 76090035 PILCO BELIZARIO LESLIE MELISSA 2036.000
13 74719991 SOTO APAZA YUDITH MARIBEL 2022.000
14 70405455 BELIZARIO TICONA ELIZABETH 2020.000
15 73034594 VARGAS MESTAS MARISOL YOVANA 2014.000
Escuela Profesional: Sociología
1 70202307 ASTORGA ROMERO KIMBERLY COSSETT 2430.000
2 70817528 TAPARA CANSAYA MIRIAM 2416.000
3 74048984 ACHO MAMANI MARCELO ALEJANDRO 2358.000
4 72680507 TTITO HUAYLLARO KARELY ANNY 2136.000
5 76925524 APAZA TICONA ALEX EDWIN 2100.000
6 72436777 PUMA HUACASI EVA LUZ 2016.000
7 73385764 TTITO CONDORI NATALY 2010.000
8 71461177 AGUILAR CUTIPA THOMY CARLOS 1990.000
9 73819736 CONDORI QUISPE JOSE FERNANDO 1980.000
10 74658617 GOMEZ PARI RUTH KARINA 1978.000
11 72950674 FLORES APAZA ESTRELLA YULEYNA 1950.000
12 70489589 APAZA CHATA IVAN MARCO 1950.000
13 77064789 CUAYLA PEÑALOZA KAREN YOMIRA 1948.000
14 70228081 CARRIZALES MAMANI HENRY HOMAR 1938.000
15 71266192 MAMANI CHOQUECONDO ELEX ULISES 1924.000
16 72179966 LAURA CANAZA SHEYLA MILAGROS 1910.000
17 74691704 QUISPE PATATINGO YHON RONALDO 1900.000
18 73825320 RAMOS RODRIGUEZ WILMER 1896.000
19 70415886 LOPE CHANCA LADY ADRIANA 1890.000
Escuela Profesional: Educación Primaria
1 70088455 YUPANQUI MAMANI JULIO CESAR 2437.000
2 75536452 CHUQUIMAMANI CAMASITA JAKELYN 2251.000
3 74835832 ARCAYA JULI JOEL 2173.000
4 73021140 BENIQUE COYLA MIRIAN 2085.000
5 75485354 CALLO QUISPE YENNY LISETH 2052.000
6 71508547 RAMOS AYAMAMANI RUTH HAYDEE 2041.000
7 76975243 CAHUANA HUISA JHOSSELINE MARIA ESTHEFANY 1939.800
8 70148468 AYQUE COLCA ROSMERY 1920.000
9 72417220 YANARICO APAZA MARIBEL MARGOT 1900.200
Escuela Profesional: Educación Inicial
1 74691489 CASTRO FLORES MARIELA 2258.800
2 73648368 VILCA HOLGUIN YUDITH 2239.000
3 71017994 ARCAYA JULI CANDY YANET 2217.000
4 72047609 CCORI TAPIA MIRIAM LISBETH 2197.200
5 74326206 CAYO CUSI YUDITH ZAIDA 2184.000
6 76383224 POMA NUÑEZ SHAHUNI LUI 2162.000
7 74692503 CONDORI YUJRA EDITH 2162.000
8 74047963 CRUZ PACOMPIA SOLEDAD ERIKA 2111.400
9 70366643 HUARACHA APAZA DEYSI 2085.000
10 71723609 ADCO ADCO NAYLY EVINING 2036.600
11 73820125 OLIVA CHAYÑA GIOVANNA MARIBEL 2023.000
12 73382406 FLORES CCALLACCASI LISBET AMELIA 2019.000
13 72638137 QUISPE MITA YESSICA BASILIA 2001.200
14 71016568 AGUILAR NINA LISBETH YUDY 1964.000
Escuela Profesional: Educación Fisica
1 71266176 PARI MIRANDA DELMA ELISA 2272.000
2 70176844 NEIRA BELIZARIO ERICK SAMMY 2159.800
3 76389079 OSNAYO MINAYA LUIS MIGUEL 2057.200
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof
1 70286270 CUTIMBO COILA JORKAN SINDULFO 2419.400
2 76505982 CCOPA APAZA GUSTAVO VLADIMIR 2416.000
3 73770341 MAMANI SUCASACA JULIETA BEATRIZ 2401.800
4 70289949 PADILLA VALDEZ GRECIA DAYAN 2319.800
5 75374500 SERRANO QUISPE MARIZOL LIZBETH 2250.000
6 75749235 CHURA SILVA PIEDAD GERALDINE 2232.400
7 71055252 OHA OJEDA ZAIDA MARLENY 2173.000
8 47478762 MAQUERA MAMANI ANTONY ALFREDO 2118.000
9 73472879 MAMANI VARGAS DIONEL DEYVIS 2100.400
10 73642911 CCALA LAURA MAYLY NICOL 2052.000
11 76839825 QUISPE ZELA EDITH TANIA 2043.000
12 75442852 MAMANI CASANOVA EMY MARYORI 1997.000
13 75246951 MEDRANO GARCIA KLINGER 1908.000
14 72195071 CARI SUCAPUCA ROCIO 1882.600
15 73744719 AGUILAR QUISPE JULIANA JHAZMIN 1876.000
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales
1 74289184 MAMANI BOBADILLA NILSON ROMER 2481.000
2 78199408 ARGOLLO CUSI MARYT BERNARDINA 2157.600
3 70390119 GALLEGOS MAYTA ROMARIO 2138.800
4 71507209 QUISPE TICONA EDSON REUEL 2107.000
5 73751029 QUISPE SONCCO EDWIN GRIMALDO 2107.000
6 73821070 QUISPE AVILES EDER EFRAIN 1973.800
7 75148593 RAMOS PERCCA JHON ALEXANDER 1920.000
8 71608270 CHAMBI MAMANI EDSON ARMANDO 1900.000
9 70163398 BARREDA MAMANI JHON 1876.000
Escuela Profesional: Antropología
1 72357008 MAMANI PONCE MILAGROS MAGDALENA 2290.000
2 74947718 AROCUTIPA CUSACANI JANETH DILMA 2160.000
3 70056992 RUELAS APAZA EDWARD ARON 2140.000
4 72883307 CAHUAPAZA CONDORI ANA 2120.000
5 70291368 QUISPE JANCCO ABELARDO JESUS 2046.000
6 76943795 VENEGAS BERMUDO YEREMI ALEXIS 1990.000
7 70391069 MAMANI MAMANI ALDO URIEL 1990.000
8 48894363 ARIAS MAMANI WINY EFIGENIA PAZ 1968.000
9 71935456 ANCCO FLORES FLOR ROSARIO 1924.000
10 72079058 ESCOBAR CONDO YURI EINSTEIN 1906.000
11 71265421 CONDORI TICONA DANIEL 1898.000
12 73504663 CAMANI QUISPE BEQUER ABDON 1894.000
13 71104046 CCACHURA LLACSA PILAR MILAGROS 1880.000
14 70411147 CCOYA CONDORI GERSON ELIEZER 1878.000
15 70389740 CALSINA ALATA THALIA NOEMI 1876.000
16 72199640 ARTEAGA SALAZAR SHADALY BRIGITH 1876.000
17 77532878 HUAMAN QUISPE CHRIS ANDERSON 1872.000
18 77484580 MAMANI HUAMAN YURI 1870.000
Escuela Profesional: Derecho
1 72024323 CHURA QUECAÑO DANIELA 2872.000
2 70194710 PANCCA COILA FRANKLIN EDUARDO 2830.000
3 70756328 LUQUE QUISPE EDWIN PAUL 2790.000
4 72947271 GOMEZ CORNEJO NAYELI FANNY 2750.000
5 76697743 MACHACA CONDORI JOHN ANTHONY 2722.000
6 73639645 FLORES CONTRERAS ELVIS 2712.000
7 40812768 YUCRA LOPEZ PAULINA 2686.000
8 73455705 SONCCO HUANCA GUISELA 2650.000
9 76929687 QUISPE CCAPA JUAN RODY 2630.000
10 72816686 APAZA APAZA KARINA KAREN 2600.000
11 72220069 LIPA YANCACHAJLLA HENRY PASCUAL 2590.000
12 70674139 YUCRA MAMANI SANDRO FELIX 2540.000
13 73500115 GRANDO MAMANI MANUEL YEFERSON 2540.000
14 74966327 ESPINOZA ROCHA FRANK MICHAEL 2540.000
15 73442095 CHAYÑA PACCO MAGALY 2528.000
Escuela Profesional: Turismo
1 70412029 GUTIERREZ RODRIGUEZ ELIANE SUSANA 2374.000
2 73812143 GUZMAN LAROTA GERVER DANTE 2280.000
3 73538329 MAMANI FLORES YHON VITALIO 2260.000
4 48356484 DUEÑAS PINEDA JHON MOISES 2250.000
5 70258341 COILA ACERO ERIKA YESLI 2210.000
Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicación Social
1 75195724 PINAZO RODRIGUEZ FIORELLA AYME 2380.000
2 76950716 CHAMBI TORRES YUDITH MILAGROS 2342.000
3 70998841 CHURA MAMANI YUDITH CLEIDA 2238.000
4 73744784 CONDORI LOPE LISBETH LUCERO 2234.000
5 70068037 TICONA QUISPE GUIULDER ISAAC 2230.000
6 74658847 APAZA COLCA BENYAMY ALEXANDER 2230.000
7 73272472 ARAGON COMPITE LIZETH PAOLA 2190.000
8 77141305 QUILLA MARAZA DAYSI LIZBETH 2160.000
9 71956697 GAVILANO ACHALMA EMMY ANDREA 2094.000
10 72755485 VALER BEJAR KEISSY GERALDINE 2080.000
11 73590489 TICONA APAZA OLGER 2070.000
12 71598410 MAMANI JIMENEZ JHON OMAR 2024.000
13 74285161 ORTIZ LIZARRAGA MARITZA 1980.000
14 76285996 CALLATA YAPO NICANOR 1976.000
15 74202357 CASTRO RAMOS FRANDUX SALVATORY 1972.000
16 70308418 BUSTINZA OCHOA SHEDY MIREYHA 1970.000
17 73303233 QUISPE CRUZ EVER ISMAEL 1960.000
18 71736659 COILA EURIBE ALEJANDRA GUADALUPE 1940.000
19 70166655 YANA HANCCO INES VALERIA 1920.000
Escuela Profesional: Administración
1 70093271 CHUQUECAJIA HUARACCALLO JHON OFFER 2986.000
2 71115673 GARCIA CCALLO YURI 2866.000
3 70168773 HUMPIRE LEON YOJAN 2626.000
4 70522613 GARCIA RAMOS LISBETH 2550.000
5 72883242 TACCA MUÑOZ ALEX OSCAR 2462.000
6 72193803 SANDOVAL CHOQUECOTA GERALDYNE 2400.000
7 74938716 MONTENEGRO APAZA ERICK DANIEL 2400.000
8 71593491 MAMANI PORTILLO NAYELIN ROSSIO 2400.000
9 42142514 FLORES CUTIMBO DARWIN HUGO 2350.000
10 71476962 CALLI GONGORA DANTE RAPHAEL 2346.000
11 74696251 POMA ACERO YESSYD ELIAS 2330.000
12 70412480 TRUJILLO BALLENA YENNY REYNA 2320.000
13 76213757 PUMA JACINTO ERIK JEFERSON 2300.000
14 75676669 AGUILAR ALVARO YARITZA ROSARIO 2268.000
15 72184512 PUMA SERRANO EDISON PEDRO 2260.000
16 73712276 CHOQUE CHOQUE NILDA 2260.000
17 70182525 CONDORI RODRIGUEZ DENILSON 2240.000
18 70286291 BELIZARIO PEREZ KAREN WENDY 2238.000
19 70308434 CHAIÑA VELASQUEZ HEYDI DAMARIS 2234.000
20 71225103 MANRIQUE CHAVEZ CHRISTHIAN YOMAR 2228.000
21 73821234 CHIQUE CHAMBILLA GUISELA 2226.000
Escuela Profesional: Ingeniería Agronómica
1 71568360 MAMANI MAMANI JOSE FERNANDO 2101.400
2 72011518 MAMANI YANA HUGO NICOLAS 2094.000
3 74378248 MACHACA QUECARA EDISON DENIS 2085.000
4 75497838 PEDRAZA PAURO ALISEN JULAYDA 2082.600
5 71525404 QUISPE NEIRA WALTER ARTURO 2075.000
6 63367440 PANCCA MIRANDA YESSICA CANDY 2043.000
7 72576288 CONDORI RAMOS KATY MERCEDES 2043.000
8 73304075 CAYO MALAGA SHIOMARA JERALDINE 1943.000
9 77498219 LAZARENO CALLE LUCAS ADAHI 1888.000
Escuela Profesional: Ingeniería Económica
1 72788188 JILAJA LOZA ROSMERY 2830.000
2 77064855 MAMANI MAMANI MARLENY 2822.000
3 73638653 MAMANI CAMACHO SHIRLY BELINDA 2806.000
4 72859063 YARETA MAMANI JHOSSELIN LIZSET 2716.000
5 75196865 GUZMAN QUISPE LISBETH CAROL 2700.000
6 72234886 TAPIA LIMACHE KIPLER JAMES 2692.000
7 70085032 ZAPANA CASTILLO ERIKA GRACIELA 2650.000
8 70074397 TURPO CARCAUSTO LUZ MARLENY 2570.000
9 74633191 ESTOFANERO APAZA CILIANI ROCIO 2570.000
10 73651174 QUISPE HUARACALLO LISE 2520.000
11 70202326 ALCOS CARDENAS RENAN AUGUSTO 2514.000
12 73365779 DELGADO SANIZO KEVIN ALBERTO 2510.000
13 71744727 APAZA TURPO YESICA SANDRA 2496.000
14 74465709 APAZA AQUINO MAYRA YISENA 2490.000
15 76042782 AHUMADA VALDEZ ALEX ANTONY 2458.000
16 73517856 AGUILAR TICONA VILMA YULISA 2456.000
17 70865840 QUISPE PARILLO ROCIO 2448.000
18 76925472 FLORES RUELAS JACKELIN JULISA 2440.000
19 72106025 HUALLPA VILCA GRISELDA BEATRIZ 2436.000
20 73807508 IQUIAPAZA CCOMPI CRISTHIAN EDISON 2432.000
21 76949043 GALINDO GODOY LICCELY MIRIAN 2420.000
22 70140974 BAUTISTA MAMANI BRAYAN ROMMEL 2420.000
23 73304124 MAMANI MAMANI ALEX IVAN 2416.000
24 72252789 CHINO CHURA LEYDI YOSELIN 2410.000
25 70286632 BENIQUE CARPIO SUSAN ANAID 2408.000
26 70266657 INOJOSA CHAIÑA EMERSON 2400.000
27 71822370 FLORES CAÑAPATAÑA LEYDY MABEL 2392.000
28 70169417 TORRES PURACA BLAS 2390.000
29 74300501 HUANCALAQUI AROCUTIPA TEDDY ERIKA 2386.000
30 70364183 BIZARRO VILCA LUIS ANGEL 2380.000
31 71565554 IQUIAPAZA PACCARA JENNIFER 2368.000
32 74754819 MUSAJA PARI FREDY RENSON 2366.000
33 72757621 DIAZ MORALES ELVIS ALEXANDER 2360.000
Escuela Profesional: Ingeniería de Minas
1 46469598 GARCIA BELLIDO YONY 3040.000
2 78204522 MAMANI HUANCA JOEL EDSON 2748.000
3 72121996 QUISPE JOVE JORGE DAVID 2574.000
4 73428541 MAMANI LARICO FREDY YONJER 2438.000
5 70222814 NEIRA CCUNO GERMAN DARWIN 2410.000
6 77135127 QUISPE QUISPE LUIS CARLOS 2364.000
7 73975452 HUILLCA MINGA LUIS FERNANDO 2328.000
8 73435802 GALARZA VENTURA FRANKLIN YOSHINO 2328.000
9 74444236 URURI CALCINA JOEL JACINTO 2290.000
10 77142492 MAMANI YUPANQUI LEONEL JOSEPH 2238.000
11 70057210 QUISPE APAZA NILTON WILY 2234.000
12 73209030 ALVAREZ COILA JHERSON GABRIEL 2230.000
13 75048357 MAMANI CHAMBILLA ALEXANDER ALFREDO 2210.000
14 71411032 BERNEDO MAMANI ALEXANDER DANIEL 2208.000
15 76197159 CANAZA MAMANI RAFAEL 2206.000
16 70747555 CARI CAHUANA ALEXSANDER 2196.000
17 73484510 RODRIGUEZ QUISPE VICTOR OSWALDO 2194.000
18 71698512 CALVO CCALLO ELOY LENIN 2186.000
19 73474297 MURGA VALERIANO BERTRAND 2180.000
20 75007952 MAMANI CAHUI JONATHAN JEANPIERRE 2180.000
21 74307380 TITO CONDORI JOAN ALDAIR 2176.000
22 73092961 ARIAS ORTEGA JHOSUE ANTHONY 2172.000
23 73756035 HUILLCA PARI RAUL EDISON 2150.000
24 46749879 GUTIERREZ LARICO RUBEN 2136.000
Escuela Profesional: Ingeniería Geológica
1 76006672 HUARSAYA HUILLCA JAMILET ARIANA 2592.000
2 73622592 FLORES MAMANI FELY ROXANA 2470.000
3 73462508 MAMANI PILCO WILBERT HELARD 2416.000
4 74145086 CARIAPAZA CONDORI WILL CLINTON 2416.000
5 47558064 PACORI CASTILLO MIJALICH ADRIAN 2380.000
6 76912080 MENENDEZ COPARI FERNANDO MANUEL 2368.000
7 74092936 GALARZA RAMOS NIELS MEYER 2346.000
8 73818380 CONDORI CONDORI DEYSI MELISSA 2330.000
9 70300226 SOLOISOLO AGUILAR RUBEN HERNAN 2300.000
10 73062154 QUISPE MACEDO JOSEPH BRANCO 2296.000
11 73385731 QUISPE OBLITAS MAILYHN NIKHOL 2290.000
12 70145505 PERCCA CONSTANZA LUIS ENRIQUE 2252.000
13 75360062 MAMANI MAMANI ANGEL LUIS 2248.000
14 71581025 MAMANI CUTISACA OMAR GUIDO 2240.000
15 73386690 QUENTASI TAPIA YACKSON YULMER 2236.000
16 77418465 HUMPIRI ESMEGRALDO RENE EDUARDO 2236.000
17 75362715 CHICASACA LAQUISE ELMER SAMUEL 2230.000
18 74961415 UMPIRI POMARI LUIS ALEXANDER 2228.000
19 73747801 CUTIPA MAMANI FRANDUX JACK 2226.000
20 48361874 QUISPE SANCHEZ JAIME RAUL 2218.000
21 71844687 ESPINOZA MAMANI EVELIN YOISSY 2208.000
22 72044003 APAZA CARREON MARCIAL 2200.000
23 75340590 PACOMPIA QUISPE LAURA ROSY 2190.000
24 72948301 VARGAS BORDA JOSSIE YAMILEE 2180.000
Escuela Profesional: Ingeniería Metalúrgica
1 70424384 QUISPE TITO EDISON 2580.000
2 73622401 MAMANI HUARICCALLO RONALDO 2140.000
3 75388085 MAMANI PARILLO IBETH ESTEFANI 2109.000
4 75195814 QUISPE FLORES ANTONY VADY 2044.000
5 70282690 MAMANI OSNAYO PERCY ELVIS 2030.000
6 45894254 ARUHUANCA ORDOñEZ JOHN ALFREDO 1987.000
7 71920454 GOYZUETA OSCALLA CRISTIAN JAIRO 1946.000
8 73652677 RAMOS INFANTES WILSON 1922.000
9 70834627 SACARI CHAMBILLA CARLOS GUIDO 1888.000
Escuela Profesional: Ingeniería Química
1 46231542 MAMANI LIPA SANDRA ISABEL 2295.000
2 74984929 ARACAYO HUANCA DAISY NATALI 2275.000
3 71391524 PEREZ QUISPE JOSEPH PORFIRIO 2273.000
4 70157745 PEñASCO MAMANI MAX WILDERSON 2246.600
5 72363789 MAMANI CAIRA RODRIGO 2210.400
6 75690576 HUACOTO CHOQUE CARLA ISABEL 2209.200
7 76227850 AGUILAR CHOQUE EVELYN 2078.400
8 77334633 MAMANI VARGAS ALDAIR AGAPITO 2069.000
9 77694584 FLORES AMPUERO AIMAR JHON 2060.000
10 75152488 ILAQUIJO ROJAS JOIS BRENDA 2045.000
11 74132995 AGUILAR ALI ALEXI CRISTEL 2042.000
12 73832747 TURPO LUCANA MARY MAR 2025.400
13 78857089 QUISPE CASTILLO LINDA DAYANA 2019.000
14 73320659 LOPEZ PEREZ ANDREA 2016.600
15 70830777 APAZA OCHOCHOQUE LISNAYDA 1976.000
16 70292524 OTAZU PEQUEÑA ARTURO 1932.000
17 73224672 LERMA ZAPANA GERSON ABRAHAN 1932.000
18 70541785 TURPO VALERIANO CROVER RODOLFO 1899.000
19 72980343 HUARICALLO GUTIERREZ ANA LIZBETH 1890.200
Escuela Profesional: Ingeniería Estadística e Informática
1 44692303 CHINO FUR OMAR JAEL 2582.000
2 74151871 SANCHEZ APAZA LIZ LADY 2296.000
3 74118540 SUPO QUISPE CESAR MANUEL 2283.000
4 70041482 ZAPANA APAZA GARY FABRICIO 2251.000
5 72951508 PINEDA VILCA JACK ESAU 2195.000
6 72456115 MUÑOZ BARRIENTOS DARWIN 1921.000
7 76820646 PARI FLORES JUAN CARLOS 1874.800
Escuela Profesional: Ing. Topográfica y Agrimensura
1 72812309 VALERIANO NINA JHON ELVIS 2490.000
2 75567115 LLANCHIPA RAMIREZ VICTOR RAUL 2428.000
3 73948431 PANDIA CONDORI HOLFER JANSEN 2200.000
4 70315063 GOMEZ COAQUIRA ELVIS EASER 2194.000
5 70791482 NUÑEZ CCASA ABEL DUKY 2138.000
6 71778188 CHAMBI QUISPE JERALDIN ARACELI 2128.000
7 70208468 FLORES ARAPA GUIDO RONAL 2062.000
8 72005154 HUANACO CHULLO ROMARIO TIMOTEO 2058.000
9 75868183 MAMANI MOCHICA AILTON HAMIR 2050.000
10 73822916 MACHACA QUISPE JORGE LUIS 2020.000
11 74808822 HUANCA CARITA EDWIN 2008.000
12 73272490 DUEñAS CHURA LUDER DIEGO 1998.000
Escuela Profesional: Ingeniería Agroindustrial
1 70518940 QUISPE LUQUE NOEMI VERONICA 2042.000
2 70842756 PACOMPIA APAZA YAESON 2025.000
3 71349128 ACEITUNO COLQUEHUANCA ERICK BRAYHAN 2014.600
4 70154362 CARI HUMPIRI EDDISON 1999.000
5 73743058 CCOA CONDORI CANDY 1922.000
6 77066310 SANCHEZ APAZA YULIZA NAVIA 1921.000
7 73311201 HUMPIRI MAMANI MELANIA TANIA 1913.200
Escuela Profesional: Ingeniería Agrícola
1 70404268 PASACA LLANOS RICHARD JHOJAN 2290.000
2 70428707 CONDORI SANIZO JHON ALEXANDER 2178.000
3 71830071 CHALCO VILCA GERY ELMER 2160.000
4 74349108 COAQUIRA TOLEDO FRANKLIN AUGUSTO 2092.000
5 47195645 MAMANI CALSINA GERMAN IGNACIO 2066.000
6 70273979 PACOMPIA CALISAYA SHANNY ROSSANA 2058.000
7 70046718 FLORES GOMEZ JESUS ALFREDO 2020.000
8 72861182 VILCA BARRANTES ADELA JACKELINE 2018.000
9 71134722 RUELAS VILCA GISELA ALICIA 2004.000
10 73807480 TURPO QUISPE LEONARDO 1928.000
11 72925962 TINTAYA CCOPACATI RICKY JOEL 1886.000
12 71500899 PUMA QUISPE WILLIAM FERNANDO 1886.000
13 73641095 TAPIA TICONA JOHEL GIOVANNY 1880.000
14 75981846 RAFAEL QUILLE YENNY YOSELIN 1878.000
Escuela Profesional: Ingeniería de Sistemas
1 73745237 SANCA HALANOCA EDER WILSON 2714.000
2 75937240 QUISPE LOPEZ JHOJAN ROY 2600.000
3 71922634 GALINDO LEANDRES ERIK JHUNIOR 2470.000
4 72189909 IBEROS COLQUE DANIEL SEBASTIAN 2468.000
5 72463008 TACO AVILES MILTON HIROSHI 2414.000
6 71602248 ORTIZ CANAZA SANDRA YESSENIA 2378.000
7 76354265 MARTINEZ HUILLCA RONALDO 2330.000
8 71641313 CALA CASO GIOVANI RUBEN 2316.000
9 74309459 QUISPE GUTIERREZ ABRAHAM EINSTEIN 2304.000
10 71521065 BELTRAN MENDIGURI HILARY CARMEN 2278.000
11 46621237 URVIOLA GARCIA DANIEL MARTIN 2242.000
12 71476924 CHAMBILLA VILCA JOSUE JOB 2228.000
13 70977160 TALIZO CHAMBILLA MIGUEL ANGEL 2216.000
14 74233216 RAMOS PIEROLA YELSI JENISEHT 2186.000
15 70519543 LUQUE LEQQUE EDY ANTONY 2180.000
16 70940665 QUINTO GODOY BRYAN DANIEL 2178.000
17 73757975 CHATA MAMANI MIGUEL ANGEL 2178.000
18 73736269 TURPO ANCCO PEDRO MANUEL 2170.000
19 70940661 CABRERA BELTRAN JULIO CESAR 2156.000
20 74161757 OCHOA CHIPILE ALVARO UBER 2148.000
21 71930022 CUELA CHOQUECHAMBI DARLYN 2148.000
Escuela Profesional: Ingeniería Civil
1 72046699 TAPARA YARESI EDWIN ALVARO 2916.000
2 74373393 ESQUIVEL MAMANI ALDO RODRIGO 2870.000
3 70463299 NEIRA MONTESINOS WILDO 2838.000
4 75494656 ESPINOZA CAHUANA LUZ ROXANA 2820.000
5 76867155 COLQUE CAPACOILA EMILIO ANTONIO DONATO 2820.000
6 70553251 HUAYLLAPUMA CCAJAVILCA LIZ FREDY 2780.000
7 71719730 VILLASANTE MAMANI ROBBY RONALD 2760.000
8 76864764 ORTIZ PAJA CLENIN JOSEP 2748.000
9 71548245 GUTIERREZ CUTIPA ALDO VLADIMIR 2740.000
10 73692422 QUISPE BEJAR YEFREN ROYER 2736.000
11 77421283 LUCANA LAURA JARED 2730.000
12 70493204 TURPO APAZA EDY NIVARDO 2718.000
13 73820028 MAMANI MAMANI YENY ZENAIDA 2718.000
14 72533131 HUAMÁN MUÑOZ JULIO ALEXIS 2714.000
15 75237369 VILLALBA MULLISACA EDSON SAMIR 2708.000
16 70278820 PINTO ORMACHEA YOEL RICHARD 2680.000
17 46607791 SALAZAR ARESTEGUI WILMER IDELSSON 2668.000
18 72161582 CAYRA PEREZ JUAN RICARDO 2664.000
19 74059827 CUSI JIMENEZ MARCO ALEXANDER 2660.000
Escuela Profesional: Ingeniería Mecánica Eléctrica
1 72175063 HUAYNAPATA TTACCA OMAR NESTOR 2226.000
2 73990329 NINA QUISPE RONNY MICHAEL 2102.000
3 48739040 SARMIENTO HUARAHUARA OLIVER 2100.000
4 75811317 CHECYA DELGADO LENIN HOJANER 2094.000
5 74808146 MAMANI LIMACHI JUAN CARLOS 2074.000
6 74211377 FERNANDEZ QUISPE CLEVER JHAMEL 2068.000
7 71824383 BELLIDO MOROCCO DARWIN 2062.000
8 70144924 SARMIENTO HUACO LUIS ARON 2060.000
9 75711043 VARGAS CABALLERO CRISTHIAN MARIO 1980.000
10 73744609 HUISA CHAVEZ OSCAR PAUL 1980.000
Escuela Profesional: Ingeniería Electrónica
1 74952884 CHURA CONDORI BRYAN ALEXANDER 2780.000
2 73744317 PUMAHUANCA MAMANI CESAR WAGNER 2530.000
3 70261608 CANO ALIAGA MICHAEL MITCHELL 2160.000
4 73513758 TACCA CHAVEZ KOYAC KENYO 2120.000
5 73697347 CCORI QUISPE KELVIN ROYER 2068.000
6 74585870 CONDORI ROQUE ERIK SIMEON 2046.000
7 71480530 MAMANI JULI WILDER REYNALDO 2020.000
8 73958844 GONZALES APAZA JOSE ABELARDO 2010.000
9 75575022 JULI CONDORI MANUEL ENRIQUE 1992.000
10 70389756 VASQUEZ TURPO GUIDO LENIN 1990.000
11 70651190 QUISPE QUISPE JOHAN ALCIDES 1986.000
12 75115211 CCOYLLOR MONZON LUIS MIGUEL 1980.000
13 73611205 QUISPE CHAVEZ HAMERS FLENINS 1922.000
14 70414872 CARBAJAL CCOYA ISAAC JOEL 1884.000
15 75359987 CARREON PANCCA ANTONY 1878.000
16 72228317 ALCAZAR GONZALES CARLOS ENRIQUE 1876.000
Escuela Profesional: Arquitectura y Urbanismo
1 75694605 SUCASACA QUISPE MARCO ANTONIO 2930.000
2 75515966 CAHUAPAZA GUTIERREZ NELSON LUIS 2622.000
3 71505515 CATUNTA CONDORI RICKY JHON 2600.000
4 70379951 DURAN BARBOZA YOVELI CORAIMA 2538.000
5 70050791 TEBES CENTENO BILL CRISTHIAN 2536.000
6 73313307 CCAMA CRUZ JACKELINE NOEMI 2534.000
7 72385210 MIRANDA OJEDA FERNANDO 2470.000
8 73300058 TICONA MAMANI KEVIN ARNOLD 2440.000
9 70442686 TUDELA LAURA MAURICIO FERNANDO 2436.000
10 72893823 MAYTA GONZALES EDITH 2434.000
11 73347650 APAZA GARCIA ELIZABETH KAZANDRA 2422.000
12 75983554 TITO YANAPA YOEL EDMUNDO 2404.000
13 75218848 ABARCA CALA NILVER BRUNO 2390.000
14 72231362 JAEN CUTIPA ARIANA IRAZEMA 2386.000
15 71388815 MAMANI MAMANI MIGUEL ANGEL 2370.000
16 70118405 YUCRA YANQUI BRAYAN ELAR 2358.000
17 70841101 CHIPANA HANCCO ROYER YOUVER 2358.000
18 75783633 PUMA ADCO JANETH XIMENA 2348.000
19 75463382 MAMANI CATACORA BRANDON LUDWING 2340.000
Escuela Profesional: Ciencias Físico - Matemáticas
1 71958424 JIMENEZ TITI CRISTHIAN PAUL 2340.000
2 71990099 LUCAÑA TITO JUAN FERNANDO 2292.800
3 77351529 ALANIA FRISANCHO ROYER 2258.600
4 74308101 CHARCA SACACA CESAR IVAN 2240.000
5 70283796 PAREDES CHAVEZ GUSTAVO 2079.400
6 76180965 CUTIPA CONDORI YONE 2041.000
7 73714404 OTAZU VIZA DONAL MARIN 2030.000
8 73619577 VILCA HUARACHI KAREN MILENIA 1999.000
9 73822915 CONDORI CHOQUE JHONY 1932.000
10 70617928 AROHUANCA MEDINA ALEXANDER JHOIS 1931.000
11 77327729 CHIPANA MAMANI JOSE MARIO 1921.000
12 73651020 ROSAS HUAYTA BILL WILLIAN 1888.000
13 74947717 GINEZ VENTURA YANETH 1888.000
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Matemática, Física, Comp. e In
1 70792677 HUANCA SACACA DINA CINTHIA 2809.600
2 75539570 ESPINOZA CHIPANA JOSE CARLOS 2426.000
3 75515917 CANAZA LUQUE HENRY JHAMIL 2360.000
4 70139911 CONDORI CCARI NELY ELIDA 2302.800
5 71831592 GUTIERREZ LAURA LIZARDO 2107.000
6 74924264 QUISPE YANA BERLY DANILO 1887.000
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencia, Tecnología y Ambiente
1 41370252 SUCACAHUA APAZA EDINSON 2611.000
2 74172329 QUISPE ALCOS GLADYS 2009.000
Escuela Profesional: Arte: Música
1 71936497 PACCO CHUSI MARILYN 2130.000
2 70493197 MAMANI LEQQUE RONAL JONATAN 2108.000
3 71692492 QUISPE CHOQUEHUANCA FLOR YUDITH 2096.000
4 73647174 VILCA MAMANI BRAYAN MAYCOL 2060.800
5 72213052 MAMANI CHIPANA PERCY LUIS 1892.400
Escuela Profesional: Arte: Danza
NO EXISTEN POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Arte: Artes Plásticas
1 77058783 CANAZAS NUñEZ DIEGO RANDY 2349.000
2 60178759 AROHUANCA MARCA WILLIAN JHON 2338.000
3 73228086 ROMERO QUISPE LUZ MARINA 2225.800
4 75950668 PACORI LLAVILLA KEVIN ROY 1965.600
¿Cree Ud. que censo minero ayudará a la formalización?