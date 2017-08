Escribe: Los Andes | Regional - 08:10h





La empresa Charaja Montaño Isaías Glivel, que elaboró el peritaje del drenaje pluvial de Juliaca, dio a conocer en la última sesión de concejo municipal de la Municipalidad Provincial de San Román, que la obra del drenaje pluvial nunca debió iniciarse.

“Cómo es posible que quieran ejecutar un proyecto que tiene tremendos incumplimientos”, sostuvo el consultor Isaías Charaja, indicando que el expediente técnico tiene estudios básicos deficientes o que simplemente no los tiene.

Entre los estudios omitidos o defectuosos están: estudio de suelos que no considera la profundidad de la napa freática, no tiene análisis químico de suelos para durabilidad de la obra, incompatibilidad entre el armado del cálculo, planos y los planos estructurales.

Asimismo, no se consigna la información existente de los sistemas de agua y alcantarillado, método de cálculo hidráulico antiguo, no tiene estudio de hidrograma, no tiene evaluación de tipo de pista, ancho y espesor de pavimentos.

“Han diseñado un estudio contra la realidad”, sostuvo el especialista, refiriéndose también a los posteriores actos irregulares, como el pago de valorizaciones a la empresa contratista y la supervisora.

De la misma forma, criticaron la falta de profesionales, como los españoles que nunca pisaron suelo peruano, pero que mediante firmas validadas ante notario en Lima cobraron sus remuneraciones; similar caso es el de la supervisora, donde de los 34 profesionales solo asistieron a la obra 5.

“El municipio debería haber visto todo el avance de las obras, levantando un acta diariamente. Ver todo para cobrar todo”

Isaías Charaja

Consultor que elaboró el peritaje de la obra.