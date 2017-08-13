Lunes 14.08.2017 | Actualizado 18:05 (hace 12 horas)
GESTIÓN PUBLICA Y DESARROLLO SOCIAL
NRO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
1 CALCINA CACERES, LUZ CLARITA 1800
2 LASTARRIA MAMANI, DIANA 1410
3 MAMANI RAMOS, RONALD 1400
4 SALAZAR CHARREZ, PATHY ALICIA 1380
5 AZA VALENCIA, LISBETH SONIA 1330
6 MAMANI RODRIGUEZ, ANA MARIA 1290
7 CATUNTA FLORES, RONAL 1270
8 TICONA CHOQUETICO, RENE ALVARO 1270
9 TICONA QUISPE, WILY FERNANDO 1270
10 VILLALBA MULLISACA, ADDALIZ SOL 1270
11 QUISPE MAMANI, RUBEN 1240
12 QUISPE MAMANI, JESUS 1230
13 TORRES MACHICADO, MILAGROS 1200
14 APAZA MAMANI, JOSE LUIS 1200
15 LIMACHE MAMANI, RONALD JESUS 1190
16 MAMANI ALFARO, IMELDA 1190
17 TICONA QUISPE, GUIULDER ISAAC 1180
18 TURPO PILLCO, MILINKO MEYER 1180
19 CALLE QUISPE, PAOLO MIJAIL 1180
20 CANAZA MOLLEAPAZA, OMAR DAVID 1180
21 SARMIENTO QUISPE, EDITH ROSMERY 1160
22 AJAHUANA APAZA, EDUARDO 1140
23 TICONA HUANCA, OMAR OSWALDO 1130
24 CONDORI CUNO, LIZ KARINA 1120
25 CONDORI MAMANI, ALBERTO CARLOS 1110
26 ADCO MESTAS, ERICK JHOSEPH 1110
27 CONDORI APAZA, ERIKA 1110
28 APAZA CHATA, IVAN MARCO 1100
29 AGUILAR QUISPE, JULIANA JHAZMIN 1100
30 PILCO CONDORI, CHEMY VANESSA 1070
INGENIERIA AMBIENTAL Y FORESTAL
1 APAZA COAQUIRA, ELAR REINER 1620
2 CHIPANA MACHACA, HUBER HERMOGENES 1600
3 ALIAGA PANDIA, DARWIN 1580
4 LOPEZ SALCCA, HERBER MELDON 1580
5 MAMANI CHOQUEPATA, PETER JHEMS ALEXANDER 1490
6 SUCARI BANEGAS, ALDAHIR ANGEL 1480
7 YUCRA LLANQUE, DAVIDS MICHAEL 1480
8 FLORES PAXI, WILIAN GEREMIAS 1470
9 AGUILAR CHAVEZ, RUTH DANITZA 1450
10 CONDORI MAMANI, EDWIN 1430
11 PERCCA CONSTANZA, LUIS ENRIQUE 1420
12 ROJAS VILCA, JHOEL 1370
13 PAMPA IDME, SANDRO ALEX 1360
14 GARCIA CHIPANA, WILLIAMS WALTER 1350
15 APAZA AROQUIPA, OLIVER 1310
16 LOPE CCARI, EVELIN SHARMELI 1300
17 PEREZ PEREZ, RENE 1300
18 COLQUEHUANCA BALDARRAGO, BRITNEY 1290
19 CALSINA PALOMINO, MAYTEE SUSAN 1280
20 RAMOS SANTAMARIA, JANET KAREN 1280
21 PACORI CASTILLO, MIJALICH ADRIAN 1250
22 CONDORI LAYME, CINDY MELISSA 1250
23 PACCARA FLORES, JHONATAN RUFINO 1240
24 LARICO CHURATA, BEATRIZ ESTHER 1230
25 LUNA QUISPE, RENZO YEFFRY 1230
26 RAMOS RAMOS, YANETH DINA 1210
27 COILA AVILA, REYNALDO 1200
28 SUMIRENDE YANAPA, JOEL 1140
29 CALLA QUISPE, NOELIA EDITH 1140
30 ALAVE LUQUE, ESTHER ZULYA 1130
INGENIERIA EN ENERGIAS RENOVABLES
1 MAMANI CRUZ, DANTE HIPOLITO 1200
2 VILCA QUISPE, ZAYDA 1150
3 SANCHEZ YUCRA, ERICK LEON 1140
4 SUAÑA VILLANUEVA, BRIAJAN 1070
5 VALENCIA MENDOZA, JOB RONALDO 970
6 CAPIA LAYME, JESUSA GUADALUPE 950
7 QUISPE CUTIPA, JUAN CARLOS 930
8 LARICO CAMASITA, JOSE ANTONIO 930
9 CARTAGENA BUSTINCIO, YERAL ROY 910
10 QUISPE CHULLUNQUIA, MICHAEL LENIN 890
11 HUACHALLA PILCO, LUIS FERNANDO 880
12 CONDORI GUTIERREZ, ANTONY ELVIS 880
13 PARICAHUA CHECCA, JHORETTI CLAUDIO 870
14 QUISPE VARGAS, ROGER RONALD 860
15 CHIPANA ANGLES, KENY WITNEY 850
16 HUALLA CALLA, PAUL 830
17 PACORICONA CCALA, JENNIFER EDITH 830
18 VILCA VILCA, ROGER DAVID 810
19 ARPI ZAVALA, JONATHAN WILLIAM 810
20 QUEA QUEA, JULIO 800
21 PARISUAÑA COTACALLAPA, RIVALDO 790
22 COAQUIRA MAMANI, DAVID ANGEL 770
23 CHAMBI ITO, WILIAM HERBERT 770
24 MAMANI AVALOS, RUBEN AMOS 760
25 DIAZ SALAS, CRISTIAN 750
26 HUMPIRI BETANZOS, JACK JEFFERSON 740
27 MEJIA TICONA, EDY WILBER 730
28 SANCHEZ FRANCO, CRISTHIAN GERSON 730
29 PINEDA CHOQUE, OMAR ELIOT 730
30 APAZA QUISPE, JESUS ROBERTO 730
31 QUISPE COYLA, RONALD JHOEL 730
32 CHOQUEHUANCA RAMOS, ALEXANDER RONALD 720
33 CONDORI QUISPE, LICELI ROCIO 720
34 QUISPE ARIZAPANA, MAYTHE 700
35 PONCE HUAYTA, VICTOR IVAN 700
INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
1 PACORI MAMANI, LIZETH XIOMARA 1470
2 MAMANI CHEJE, LUIGGY MAYUMY 1330
3 CALLOMAMANI BRONCANO, RUTH KENIA 1230
4 CARTA MAMANI, JUDITH JULISSA 1070
5 PACOMPIA CALSIN, RUTH ESTHER 1070
6 HUANATICO LUQUE, DANNY ROY 1030
7 AYA QUISPE, JUAN CARLOS 1020
8 CAYO YAMPARA, GABRIELA SUNEN 1010
9 BENITO CHOQUE, JUAN FIDEL 1000
10 CONDORI MONRROY, SADAM EVER 980
11 QUISPE AQUINO, WILLIAM AARON 980
12 QUISPE MAMANI, GUADALUPE 970
13 ORTIZ TIPO, LIMBER 960
14 JIHUALLANCA VILLEGAS, ELIANN ROCIO 960
15 LLAMPI CHAVEZ, PABLO ROSTY 950
16 LAURA CHURA, EDITH ERIKA 890
17 YUCRA CHAMBI, WHINY LESLY 890
18 YANA YANQUI, GLADYS 890
19 QUISPE SOTO, MARIA EUGENIA 870
20 MURGA CONDORI, MARISOL 870
21 CONDORI CALIZAYA, ELENA 850
22 CHARREZ MAMANI, ANA CECILIA 850
23 MAMANI CARLO, MONICA LEONELA 840
24 GUTIERREZ AGUILAR, WILSON CESAR 840
25 TITO CALIZAYA, SERGIO 840
26 QUENALLATA LAURA, RAMIRO 830
27 QUISPE APAZA, JOHNNY HEMER 830
28 PUMA FERNANDEZ, CARMEN RUTH 810
29 MAMANI CHAMBI, MILMA SARA 810
30 HUAQUIPACO SUCAPUCA, GLIZETH FIORELLA 780
31 QUISPE CONDORI, MAYOR ANTHONY 770
32 HUARICALLO TURPO, LIBIA ERIKA 770
33 MAMANI CHAMBI, NELLY LUZ DELIA 750
34 MAMANI MARAZA, DIANE ESTHER 750
35 GIL CONDORI, YANETH MELANIA 730
INGENIERIA TEXTIL Y DE CONFECCIONES
1 MACHACA PAMPA, JORGE LUIS 1130
2 SALAS DIAZ, ANABEL ESMERALDA 970
3 MIRANDA MAMANI, DORA ESTEFANY 930
4 QUISPE CONDORI, YENY NOHEMI 900
5 APAZA LUCANA, MARY ALODIA 900
6 CALLO COAQUIRA, ERIKA MILAGROS 860
7 CHIPANA CHILE, MARI ROSSY 850
8 PERALTA MOLLOCONDO, RUT DELIA 850
9 SONCCO RAMOS, ROSMERY 840
10 APAZA LOPEZ, LILIANA YESICA 830
11 TICONA ALVAREZ, ANGEL WALDIR 820
12 COPA MAMANI, RONY EVER 790
13 MACHACA MORALES, MARÃA CANDELARIA 780
14 LARICO MAMANI, LADY LISVETH 770
15 VILLENA SONCCO, YOEL 750
16 QUISPE QUISPE, YUDITH HERMELINDA 750
17 TICONA PINTO, YANETH ZENAIDA 740
18 TITO CONDORI, GABRIELA 740
19 CRUZ GIL, ADELA 730
20 QUISPE CHOQUEMALLCO, TANIA EDITH 730
21 RAMOS CHURATA, YENY ELIBETH 720
22 HUALLA CALLA, JOSUE 710
23 QUISPE OCHOA, LIZ FATIMA 710
24 CALCINA CANSAYA, MAYBA KATHERIN 700
25 PARI ITO, LOURDES 700
26 CALLA QUISPE, CRISTIAN RENZO 690
27 VILLCA QUISPE, ROMELIA GUADALUPE 680
28 APAZA NINA, PERCY IVAN 680
29 COANQUI QUISPE, ROMY LUZ 670
30 MAMANI MAMANI, ELVIS ROYER 660
31 PARISUAÑA QUISPE, JAHIDY YIDDA 660
32 VILCA ARIZANCA, WILSON RONALDO 660
33 QUISPE AGUILAR, YANETH ROSMERY 660
34 CANAZA COAQUIRA, YOSELIN JULIETA 650
35 CARRIZALES MAMANI, DELSY MILAGRO 650
¿Cree Ud. que censo minero ayudará a la formalización?