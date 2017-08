Escribe: Los Andes | Regional - 16:55h





Aunque no hay una estadística oficial sobre el hurto de animales en la región Puno, los propietarios de una perrita extraviada señalaron que las cifras deben ser altas. Ellos alegaron esto, al tiempo de señalar que su mascota fue sustraída y maltratada hasta terminar muerta, tras una intervención médica.

HECHOS.

El hurto se produjo el pasado 04 de agosto, en el local “Internet Cine Video – Cinema”, ubicado en el jirón Los Incas (Puno), y fue registrado en las cámaras de videovigilancia, cuando dos sujetos intencionalmente sustrajeron a la mascota.

Los propietarios no podían creer la inesperada pérdida y pusieron avisos e incluso ofrecieron una recompensa de mil soles; asimismo, recurrieron a los mercados donde se venden animales en Puno y Juliaca, sin dar con el paradero de “Ozzly” (nombre de su mascota).

Pasaron algunos días y Ozzly fue vista en las inmediaciones de la avenida Simón Bolívar (Puno). Así recuperaron al animal. Después, el 07 de agosto, Ozzly fue llevada al veterinario porque presentaba malestares; el profesional vio por conveniente intervenirla médicamente, pero la mascota no resistió y murió.

DENUNCIA PENAL.

Los propietarios de la mascota, Daniel Vilcapaza Apaza y Luztania Quispe Castillo, recurren ahora a la vía legal, en donde por patrocinio del abogado Marco Antonio Carcausto, formulan la denuncia por “hurto agravado y actos de crueldad y subsiguiente muerte” de su mascota.

Ada Yenifer Cahuide Llanos y Wilson Huaquisto Calisaya, son los denunciados por los delitos mencionados, de quienes se pide la detención preliminar, además de la reconstrucción de hechos, entre otras acciones contempladas en la ley.

Hoy se tendría que realizar la necropsia a Ozzly, por peritos especializados, a fin de que se pueda determinar la causa de su muerte.