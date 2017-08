Escribe: Los Andes | Regional - 08:02h





Luego que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva en su contra, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Iván Flores Quispe, afirmó que todos los funcionarios públicos están propensos a cometer algunos errores y posteriormente ser denunciados.

En ese contexto, el burgomaestre puneño aseveró que él no conoce a algún alcalde, sea provincial o distrital, que no afronte alguna investigación durante el ejercicio de su periodo de gestión y que, según su análisis, son bastante pocos los funcionarios que no son denunciados por una u otra razón.

Sobre el requerimiento de prisión preventiva, dijo que asistirá a todas las citaciones que haga el Ministerio Público, con la finalidad de aclarar la investigación que se le sigue por el presunto delito de colusión agravada, del mal uso de los fondos que donó la empresa Backus a la comuna local en el 2015.

“Nosotros tenemos nuestra verdad y hemos actuado en función a lo que nos corresponde y lo que manda el Concejo Municipal para la firma del convenio. La Fiscalía está cumpliendo su labor para llegar a la verdad y frente a ello vamos a demostrar que todo lo actuado se ha hecho dentro del marco de la ley”, refirió.

En otro momento, sostuvo que está buscando las estrategias correspondientes, con la finalidad de demostrar en los tribunales que la acusación que formula el Ministerio Público carece de elementos que puedan sancionarlo.

“Vamos a demostrar en las instancias correspondientes la verdad de los hechos y estamos tranquilos, porque tenemos la verdad y no me pronunciaré, para no entorpecer la investigación que está realizando el Ministerio Público”, enfatizó.

09 meses de prisión preventiva solicita el Ministerio Público contra el actual alcalde de Puno y dos de sus colaboradores.