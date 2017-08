Escribe: Los Andes | Regional - 23 ago 2017





El exgerente municipal de Puno, Edgar Centeno Chavarría, aseguró que estará presente en la audiencia de prisión preventiva a desarrollarse este viernes, en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, y que no le preocupa la decisión que tomará el juez.

Señaló que no tiene ningún temor a que el juez Youl Riveros Salazar dicte la orden de prisión preventiva en su contra, por el caso de mala administración de los 100 mil soles donados para la festividad Virgen de la Candelaria del año 2015.

“No tengo ninguna razón que me impida estar presente el día viernes, he sido citado al Segundo Juzgado a las 8 de la mañana para escuchar la audiencia de prisión preventiva y debo dejar claro que no tengo temor, porque las cosas se han hecho correctamente”, refirió.

Sobre la presunta mala administración de los recursos que donó una empresa cervecera a la Municipalidad Provincial de Puno, señaló que cada uno de los involucrados en este asunto deben asumir su responsabilidad (además de él, Iván Flores e Ynes Bejar).

Con relación al alcalde de Puno, Iván Flores Quispe, dijo que la Fiscalía le atribuye el delito de colusión desleal agravada, por haber firmado el convenio, y que a él lo han integrado al proceso durante el transcurso de la investigación, debido a que inicialmente no fue denunciado.

Asimismo, dijo que el convenio especificaba que los depósitos se tenían que hacer a la municipalidad y no a la cuenta de las personas; por ello, dijo que la ciudadana Ynes Bejar, asesora de ese entonces de Iván Flores y la empresa donante, han incurrido en error.

Finalmente, respecto al pago de más de 4 mil soles a un hotel de la ciudad de Puno, opinó que no debió pagarse con el dinero de la donación, como lo sostiene el Ministerio Público, sino que debieron asumir los gastos las personas que organizaron la fiesta de la juramentación del alcalde Iván Flores.

9 meses de prisión preventiva está solicitando la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, en contra de Iván Flores, Edgar Centeno e Ynes Bejar.