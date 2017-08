Escribe: Los Andes | Regional - 24 ago 2017





El cuadragésimo día de la huelga indefinida que acata el magisterio de la región Puno, se cumplió con un encadenamiento y la preparación de ollas comunes, en las plazas principales del centro de la Ciudad de los Vientos.

Todas las bases de la zona norte de la región participaron de esta medida, que a la vez trajo más de un dolor de cabeza a los transeúntes y vehículos particulares, que tuvieron que esperar varios minutos por el atolladero en las calles.

En el caso de la plaza de armas, la realidad se agravó por la presencia de las carpas de la Feria del Libro Juliaca 2017, que no fueron recogidas pese a que el evento se clausuró el martes 22 de agosto.

“Estamos en un día más de jornada de lucha con el encadenamiento masivo de los docentes en protesta de la no atención de la ministra de Educación”, manifestó el exsecretario general del Sutep San Román, Mateo Paricahua Calla.

Refirió que esta forma de protesta es parte de la radicalización de la huelga; en tanto que no sean escuchados, dijo, estarán realizando una huelga de hambre y otras medidas más drásticas. “Es una forma de hacernos escuchar”, agregó el docente.

Asimismo, dijo que el pedido de los profesores es que haya un trato directo con los dirigentes en Lima, pues hasta el momento solo se ha llevado el diálogo a través de intermediarios. Tras ello, resaltó el pedido del magisterio de la estabilidad laboral, cuya demanda exige la derogatoria del artículo 23 de la Ley 30541.

Por su parte, los estudiantes de los colegios Las Mercedes y Comercio 32, marcharon por las calles de la ciudad, luego haberse concentrado en la plaza de armas, en respaldo a la huelga de los docentes.

“Un punto muy apremiante son las evaluaciones punitivas que no deben ser así, si no formativas”

Mateo Paricahua Calla

Ex secretario general del Sutep San Román.