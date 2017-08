Escribe: Los Andes | Regional - 08:15h





Santusa Cutipa Cutipa fue una de las cinco artesanas consideradas como las mejores a nivel nacional por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en el Concurso Nacional de Artesanías, organizado por la cartera en referencia.

Santusa, quien nació en el distrito de Palca (Lampa), señaló que durante toda su vida, en la comunidad de Chullunquiani, donde vivía, se dedicó a la artesanía. “A mí siempre me gustó ser artesana, es por eso que me he dedicado a este trabajo personal”, señaló.

“También he sido maestra, enseñando a las organizaciones, asociaciones, entre otros, a esta hermosa profesión de la artesanía; yo nunca me he negado, porque esto es una magia en la combinación de colores y dibujos”, expresó.

Se conoció también que ella, este próximo 25 de agosto, será condecorada con la Medalla de Honor al Mérito, " Joaquín López Antay 2017". Santusa, en 2015, fue Maestra Artesana dictando cursos teóricos y prácticos en gran parte de la Región Puno, inclusive en el año 2014 fue ganadora de un premio a nivel nacional en un Concurso de Artesanía. ( J.C.H.C.).