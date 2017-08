Escribe: Los Andes | Regional - 08:02h





Maximiliano Cornejo Turpo, consultor del gobernador regional de Puno, Juan Luque Mamani, afirmó que la agrupación política Proyecto de Integración para la Cooperación (PICO), tuvo como militantes y simpatizantes a “camaleones y oportunistas”, los mismos que generaron desestabilidad.

Según las declaraciones de Cornejo Turpo, cuando una gestión está por finalizar, las personas que militaron en un movimiento siempre optan por retirarse, los cuales para él son muy conocidos a nivel de la región y están trabajando en todas las gestiones, incluso cambiando de color como el camaleón

Referente a las declaraciones de Pascual Luque Mamani, dijo que respeta las opiniones que brindó el hermano del gobernador regional; sin embargo, no las comparte, debido que, a su criterio, la agrupación política PICO está vigente y no está a punto de desaparecer.

“Respeto su punto de vista del patriarca, fundador, gestor, e iniciador del PICO, Pascual Luque, pero no lo comparto en gran medida; para mí, está vigente el PICO, aunque es cierto lo que ha manifestado él, de que algunos simpatizantes oportunistas están abandonando el movimiento”, expresó.

Con relación a las declaraciones que brindó Pascual Luque Mamani, sobre la fuga de los militantes y la posible no participación del mencionado movimiento en las elecciones regionales y municipales del próximo año, dijo que no son tan ciertas porque el PICO no ha desaparecido y no va a desaparecer.

De otro lado, trató de justificar por qué el movimiento PICO no ha presentado la información financiera a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aduciendo que los militantes activos trabajan en el Gobierno Regional de Puno y no disponen de tiempo.

“Juan Luque y sus ‘allegados’ se han aprovechado del movimiento PICO y han abandonado a esta agrupación política a su suerte”

Roger Apana

Consejero regional por San Román.