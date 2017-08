Escribe: Los Andes | Regional - 08:06h

La alcaldesa encargada de la Municipalidad Provincial de Puno, Clotilde Pinazo Calsín, no podrá realizar convenios como titular de pliego, tampoco tomar decisiones de cambiar a los funcionarios de la comuna edil, pero sí cumplirá labores de representación política en diversas actividades.

El analista político Tirso Vargas, opinó que mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no emita una resolución y no entregue la credencial designando a Clotilde Pinazo como alcaldesa provisional de la Municipalidad Provincial de Puno, ella no podrá tomar ciertas decisiones.

Además, dijo que mientras suceda eso, el gerente municipal Jorge Arturo Álvarez Mendoza, cumplirá las funciones administrativas que le ha delegado el alcalde Iván Flores Quispe, mediante una resolución de Alcaldía anteriormente.

De otro lado, cabe precisar que tanto el abogado defensor de Iván Flores Quispe, como el representante del Ministerio Público, tienen plazo para argumentar la apelación hasta mañana, conforme lo dispone el Código Procesal Penal.