Escribe: Los Andes | Regional - 08:06h





Pese a que ayer la Municipalidad Provincial de Azángaro rendiría cuentas en audiencia pública, no tuvo la acogida necesaria, pues no acudieron las autoridades y menos la población, que no habría sido oportunamente comunicada al respecto. Ante la carencia de público, se suspendió la audiencia.

Se informó que la rendición de cuentas fue convocada por el presidente de la Mesa de Concertación, Emerson Ccari Cuno, y el párroco azangarino Leonardo Astete Valenzuela, en donde se debía informar los gastos efectuados por la Comisión de Festejos por el 431 aniversario de Azángaro.

“No se pudo desarrollar la rendición de cuentas del aniversario azangarino, porque aún existen actividades pendientes proyectadas en el programa general, aunque la autoridad no nos alcanzó el boletín informativo”, sostuvo Víctor Chura Mayta, dirigente del Frente de Organizaciones Populares (FOP).

Por su parte, el burgomaestre provincial Isidro Solórzano Pinaya, manifestó que ya cursó la solicitud a la Comisión de Festejos del Aniversario, para que realicen la rendición ante el pleno del Concejo Municipal, el viernes 1 de setiembre; asimismo, concordó con la suspensión por falta de quórum.

Cabe recordar que tras la reunión popular del 18 de agosto, los pobladores denunciaron una serie de irregularidades, en tanto pidieron el informe económico de las obras y gestiones, como muestra de transparencia y responsabilidad, en el manejo de los recursos públicos.

Finalmente, los dirigentes y los pocos pobladores acordaron reprogramar la audiencia pública para el próximo 26 de setiembre.

18 de agosto se aprobó que se rinda cuentas y gastos efectuados por la comuna azangarina en su 431 aniversario