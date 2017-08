Escribe: Los Andes | Regional - 08:08h





Un grupo de padres de familia encabezados por las APAFA, realizaron una reunión con los profesores, en el teatro municipal de Desaguadero, para exigir que se reinicien las clases, pues señalan que desde el 12 de julio sus hijos no pueden asistir a las aulas.

Un padre de familia pidió que se aplique el plan de reemplazo por abandono de trabajo propuesto por el Gobierno Central. En tanto, los docentes expusieron argumentos poco creíbles, pero no desistieron y continuarán acatando la huelga indefinida. Los padres no descartan hacer cumplir la norma de reemplazo de profesores que se niegan a volver a clases.