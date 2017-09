Escribe: Los Andes | Regional - 08:20h





Desde la Federación Regional del Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), se emitió un documento hacia la Presidencia de la República, a fin de que la ministra de Cultura del hermano país de Bolivia no busque apropiarse de las danzas ancestrales que fueron creadas en el altiplano, cuando aún no existían Perú y Bolivia como naciones independientes.

El presidente de la FRFCP, Dick Yucra Cabrera, mencionó que en el encuentro Binacional de Ministros a desarrollarse en la región Arequipa, no se tiene previsto tocar el tema de la originalidad de las danzas, y consideró una burla la acción que busca emprender la ministra de Cultura de Bolivia.

Yucra Cabrera indicó que la posición boliviana, al buscar reconocer las danzas como suyas, es absurda, ya que desde tiempos ancestrales los pueblos originarios amazónicos, urus y aimaras, conforman el altiplano, cuando no existía la participación de Perú o Bolivia.

“La ministra de Cultura del hermano país de Bolivia, no tiene argumentos para decir que busca el respeto para las danzas bolivianas, ya que según la historia no existían los países de Perú y Bolivia, sino tenía la denominación de Altiplano, y no hay forma de proteger las danzas”, manifestó el presidente de la FRFCP.

Asimismo, manifestó que Bolivia no puede adjudicarse la creación de las danzas como suyas, y espera que desde el Ministerio de Cultura del Perú se busque el respaldo a las danzas originarias, como la diablada puneña.

Finalmente, refirió que desde el Comité de Salvaguarda se está elaborando el informe que será presentado en el 2018 al UNESCO, para ratificar a la Festividad de la Virgen de la Candelaria como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

“La Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de Puno, ha realizado tres publicaciones de los patrimonios de la región Puno, las que ayudan a cultivar el Patrimonio de la Festividad de la Candelaria”

Dick Yucra Cabrera

Presidente de la FRFCP