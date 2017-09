Escribe: Los Andes | Regional - 08:26h





El congresista Lucio Ávila Rojas, indicó que no se puede aplicar una evaluación a los docentes de un país subdesarrollado como el Perú; consecuentemente, consideró de un abuso por parte del Ministerio de Educación, la evaluación subjetiva a los docentes.

Ávila Rojas refirió que la evaluación no puede ser impuesta por el Minedu, ya que no está implementada para el país, ya que la evaluación y sus rúbricas están acordes a una realidad extranjera, mas no a la realidad de los niños del país.

Además, responsabilizó al sistema de no hacer una implementación adecuada en el sector Educación; a su juicio, el presidente de la República debe ser quien solucione los problemas del magisterio, por lo que no debe mandar a sus ministros, ya que poco conocen del tema.

“El modelo de evaluación es copiado de otro país desarrollado y la situación en el Perú no es la misma; se está buscando implementar una evaluación a rajatabla. El presidente debe solucionar las demandas del magisterio, y no como lo vienen haciendo sus ministros, quienes no están dispuestos a escuchar al magisterio”, manifestó Ávila Rojas.