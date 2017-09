Escribe: Los Andes | Regional - 08:00h

El expresidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, no se considera responsable de la paralización de obras de infraestructura de instituciones educativas iniciales, pues según él todo estaba encaminado y solo eran necesarios dos o tres meses más para culminar los trabajos.

La semana pasada, este matutino informó sobre la paralización de la construcción de la infraestructura de la IEI del Parque Cahuaya del distrito de Rosaspata (Huancané), obra que inició en la gestión de Mauricio Rodríguez y que no se ha culminado a la fecha. “Hubo retraso con los techos, los cuales no llegaron a tiempo, los plazos no se cumplieron en el año 2014, pero debía concluirse en la nueva gestión”, señaló la exautoridad.

El exgobernador regional señaló que durante su gestión emprendió la construcción de 106 jardines, entre ellos la referida IEI, que no se concluyó por la obstaculización de trámites burocráticos, adquisiciones, materiales que no llegaron tiempo, y porque su gestión estaba a punto de concluir.

Sin embargo, indicó haber dejado el presupuesto y los materiales de construcción para la culminación de las obras, las que ya se encontraban en proceso de ejecución y que debieron ser continuadas y culminadas por la gestión actual. “Si se malograron los materiales o se prestaron para otras obras, es responsabilidad del gobierno actual” precisó.

Ante las supuestas irregularidades en su gestión, manifestó que si las hubo, debieron iniciarse las acciones administrativas pertinentes para determinar responsabilidades.

Por su parte, Juan Rudy Arnez Jaen, titular de la Dirección Regional de Educación Puno, con respecto a la ejecución de obras de instituciones educativas iniciales, señaló que el programa ACCESO del MINEDU, en el presente año, viene construyendo 32 jardines a nivel de la región, las mismas que ya tienen un avance de 60%.

